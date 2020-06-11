Mountain Province заключила сделку по алмазам

12 июня 2020



Алмазный проект Кеннади-Норт в Канаде Фото: Mountain Province Diamonds





Автор: Генри Лейзенби (Henry Lazenby)

(mining-journal.com) - Стоимость акций Mountain Province Diamonds выросла более чем на 20% после ее объявления о предполагаемой сделке с Dunebridge Worldwide по продаже алмазов на 50 млн долларов США с принадлежащего ей рудника Гачо Куэй (Gahcho Kue), расположенного в северо-западных территориях Канады.

Dunebridge контролируется Dermot Desmond, которой также принадлежит около 32% компании Mountain Province. 49% рудника Гачо Куэй в совместном предприятии с De Beers Canada принадлежит Mountain Province.

Производители алмазов вынуждены искать альтернативные пути продажи алмазов, так как работа традиционных мировых рынков по-прежнему нарушена из-за ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19.

Mountain Province ожидает, что продажа первого транша - алмазов на сумму 22 млн канадских долларов из складских запасов Гачо Куэй - завершится на этой неделе, обеспечив столь необходимую ликвидность.

Компания заявила, что сделка включает несортированные камни весом ниже 10,8 карата. Она может сохранить около 50% стоимости при продаже драгоценных камней третьим лицам.

Совет правления единогласно одобрил сделку по продаже после рассмотрения альтернатив и вариантов финансирования. В этом году компания провела две продажи алмазов, прежде чем вынуждена была отменить третью.

Эдвард Стерк (Edward Sterck), аналитик из BMO Capital Markets, сказал, что балансовый отчет компании « не выходит за разумные рамки» в краткосрочной перспективе, и выплата по процентам составит около $16 млн в кварталах, заканчивающихся в июне и сентябре.

В конце квартала, закончившегося в марте, Mountain Province располагала денежными средствами на сумму 32 млн канадских долларов. В течение апреля она привлекла 25 млн канадских долларов в виде возобновляемого кредита.

Акции компании торговались по 38 канадских центов в прошлый понедельник, и капитализация составила 80 млн канадских долларов (60 млн долларов США).