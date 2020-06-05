Великое затоваривание алмазами: алмазодобытчики в безвыходном положении с драгоценными камнями на миллиарды долларов

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Пандемия коронавируса разорила алмазный мир.

Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(Bloomberg) - В одном из крупнейших в мире хранилищ с алмазами и бриллиантами, спрятанном в одном из множества подобных зданий в офисном комплексе на пыльной окраине столицы Ботсваны, драгоценные камни просто накапливаются.

Владелец - компания De Beers, которая добывает и продает на аукционах большинство своих драгоценных камней в южноафриканской стране, с февраля едва ли продала какие-то алмазы. Как и российский конкурент - ПАО «Алроса». Теперь, когда начинают сниматься ограничения, введенные из-за коронавируса, которые заморозили мировую отрасль на месяцы, из-за непроданных алмазов возникает дилемма: как сократить запасы на миллиарды долларов, не подрывая начинающееся восстановление.

Пандемия опустошила алмазный мир. Ювелирные магазины закрыли свои двери, индийские гранильщики и полировщики были вынуждены оставаться дома, а De Beers пришлось отменить свою мартовскую продажу, потому что покупатели не могли приехать, чтобы посмотреть товар.

De Beers и АЛРОСА приняли меры по защите своих рынков. Алмазодобывающие компании отказались снижать цены, предоставив покупателям беспрецедентную свободу отказываться от выполнения контрактов на покупку камней. Они также сократили объемы производства в попытке контролировать уровень запасов. И все же алмазы продолжают накапливаться.

По данным специализированной консультационной фирмы Gemdax, пять крупнейших производителей алмазов, вероятно, имеют избыточные запасы на сумму около $3,5 млрд. К концу года эта цифра может составить $4,5 млрд, или около трети годового объема добычи алмазов.

«Они пытались ограничить поставки алмазов с целью защитить рынок и стоимость, - сказал партнер Gemdax Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal). - Вопрос в том, как будет происходить это сокращение запасов? Смогут ли алмазодобывающие компании сократить запасы и продолжать защищать рынок?

После того как De Beers была вынуждена отменить мартовский сайт, ей удалось провести продажу в мае, но она не объявила о результатах, как делала обычно. По словам людей, знакомых с ситуацией, продажа принесла около $35 млн. В прошлом году эта продажа достигла $416 млн.

Следующее крупное испытание для отрасли состоится в конце этого месяца, на следующих продажах De Beers. Компания изо всех сил старается привлечь клиентов, в том числе разрешая просмотр алмазов за пределами Ботсваны. Покупателям по-прежнему будет разрешено отказаться от покупки товаров, на которые они заключили контракт.

Покупатели De Beers, из которых некоторые были глубоко разочарованы некоторыми методами продаж компании в последние годы, до сих пор с одобрением воспринимали проведение ее аукционов.

Тем не менее, в то время как De Beers и АЛРОСА твердо стоят на своем ценообразовании, даже отказываясь от предложений, поступающих от клиентов, предлагающих купить на особых условиях, мелкие производители алмазов снизили свои цены, по информации людей, знакомых с этим вопросом.

Говорят, что юниорские алмазодобывающие компании, некоторые из которых боролись за выживание еще до пандемии, предложили огромные скидки до 25% в таких торговых центрах, как Антверпен. Это может затруднить крупным компаниям убедить крупных покупателей встретиться для переговоров.

Алмазодобывающие компании сталкиваются с «двойной трудностью - слабыми ценами и резким снижением объемов продаж в масштабах, напоминающих кризис 2008-2009 годов», - заявил на этой неделе Сергей Донской, аналитик Societe Generale.

С тех пор, как закончилась монополия De Beers, управление поставками было постоянной проблемой для алмазной отрасли. Компании потребовались годы в начале 2000-х на избавление от стоков примерно на $5 млрд, и складские запасы отрасли резко возросли во время мирового финансового кризиса, а также снова в 2013 году. Каждый раз, продажа складских запасов приводила к скоплению бриллиантов, оказывая огромное давление на огранщиков, трейдеров, и производителей, которые покупают у них.

В этот раз ситуация может быть еще сложнее. Эти посредники отрасли уже испытывали трудности еще до пандемии, в то время как розничная торговля является одним из секторов, наиболее пострадавших от мер, принятых из-за распространения коронавируса.

В пятницу АЛРОСА заявила, что к концу года ее запасы алмазов могут вырасти до 30 млн каратов, что примерно соответствует ее годовому объему производства, но не сообщила стоимости. Компания заявила, что хочет сократить эти запасы до 15 млн каратов за три года.

Есть некоторые признаки восстановления. Снова открылись китайские ритейлеры, и Индия разрешила возобновить производство бриллиантов в ключевом центре огранки и полировки в Сурате, хотя всего на 50% его производительности. В основных торговых офисах в Индии на местах работают 10% сотрудников.

Тем не менее, в первые два месяца года производители бриллиантов активно делали закупки в ожидании восстановления рынка. С учетом того, что гранильные центры были закрыты в течение последних двух месяцев, ожидается, что этих складских запасов хватит до июля или августа. То есть, мало нужды покупать сейчас.

«На данном этапе трудно предположить, как будет выглядеть кривая восстановления, - сказал Аггарвал. - Чего мы не ожидаем, так это немедленного возврата потребительского спроса».

- При содействии Юлии Федориновой (Yuliya Fedorinova)