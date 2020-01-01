Против De Beers и Boston Consulting подан иск в суд за предполагаемую кражу интеллектуальной собственности

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Фото: Tracr



Автор: Патрик Томпсон (Patrick Thompson)

(coingeek.com) – Против алмазодобывающей компании De Beers и Boston Consulting Group (BCG) недавно подан иск в отношении патента, связанного с блокчейном.

Дело было возбуждено в Южном окружном суде США в Нью-Йорке Максом Рэйди (Max Rady), который утверждал, что и De Beers, и BCG нарушили патентное право, нарушили контракт, незаконно присвоили коммерческие тайны и многое другое.

Было ли это нарушением патентного права?

Рэйди утверждает, что BCG использовала изобретение, полученное по патенту, заявку на который он подал и который касался решения вопроса отслеживания цепочки блоков. В августе 2010 года Рэйди начал общую работу для получения ученой степени магистра/доктора философии в Королевском колледже Лондона (Kings College London). В рамках своих исследований он должен был исследовать оптические свойства средств, которые могли бы создать идентификационную подпись, которую можно было бы записать на блокчейне, и предоставить доказательства того, что элемент реального мира соответствовал элементу, подписанному на блокчейне.

Рэйди начал работать в BCG в 2016 году, когда он заканчивал свою докторскую диссертацию. В 2017 году BCG приступила к созданию решения для отслеживания блокчейнов, Tracr, для алмазов De Beers; Рэйди утверждает, что BCG было известно о его исследованиях, связанных с этой темой, и что команда Tracr консультировалась с ним по этому вопросу.

Примерно в то же время Рэйди готовился подать заявку на патент на свое изобретение, связанное с его исследованием оптических свойств. Рэйди утверждает, что он поделился информацией и своим неопубликованным патентом с командой Tracr, полагая, что они не будут без его согласия использовать информацию, которую он дал им.

Рэйди подал заявку на патент на свое изобретение, связанное с блокчейном, в декабре 2017 года, но заявил, что проект Tracr использовал его запатентованное изобретение без лицензии или запроса его разрешения. В мае 2018 года появилось сообщение о том, что De Beers успешно использовала Tracr для отслеживания алмазов.

Выкачали и выбросили… его с работы

Когда Рэйди узнал, что команда Tracr использовала его изобретение, он подал иск против BCG, все еще работая там. В сентябре 2018 года Рэйди сказал, что на него оказывали давление, чтобы он отозвал все свои иски против BCG. Месяц спустя Рэйди прошел оценку работы и получил положительные отзывы, но, несмотря на хорошую оценку, он был уволен в конце месяца.

На данный момент это все, что известно о деле Рэйди против Boston Consulting Group, LLC и De Beers UK Limited. Но мы будем наблюдать за этим делом, чтобы увидеть, как оно разворачивается.