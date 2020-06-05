Мировые производители алмазов представили Совет по природным алмазам

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Фото: NDC



Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), ранее известный как Ассоциация производителей бриллиантов (Diamond Producers Association, DPA), проводит ребрендинг с целью полной ориентации на потребителя.

Автор: Томас Уоллер (Thomas Waller)

(wwd.com) - Ассоциации производителей бриллиантов больше не существует.

DPA проводит ребрендинг, привнося новый облик, ориентированный на потребителя, и новое имя: Совет по природным алмазам.

Организация была основана совместно с ведущими мировыми производителями алмазов, включая AЛРОСА, De Beers, Dominion Diamonds, Lucara Diamond, Petra Diamonds, Murowa Diamonds и Rio Tinto.

«Миссия DPA всегда заключалась в том, чтобы создавать и защищать репутацию природных алмазов среди потребительской аудитории, - сказал Дэвид Келли (David Kellie), недавно перешедший из Watches of Switzerland Group на должность генерального директора NDC. - Суть в том, как мы это делаем. Помимо того, что мы занимаемся рекламой, мы должны стать уполномоченным органом. Будучи независимыми от брендов, розничных продавцов и издателей, мы отлично подготовлены к тому, чтобы создать прочную репутацию как источника для получения информации и вдохновения в мире природных бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами».

Келли сказал, что такая смена стратегии также дает им новую аудиторию, которая, по его словам, моложе нынешнего типичного потребителя ювелирных изделий с бриллиантами. «Наша аудитория ценит товары, на которые не влияет время. Они ищут товары, с помощью которых они могут выразить свою индивидуальность, и товары, которые олицетворяют отношения между людьми, - пояснил генеральный директор, добавив, что эта система ценностей чрезвычайно актуальна в эпоху коронавируса. - Мы верим, что эти ценности еще больше укрепятся после пандемии, и природные бриллианты полностью отражают эти ценности».

Под названием DPA была запущена рекламная кампания «Подлинное - редко. Подлинное - это бриллиант» (Real Is Rare, Real Is Diamond), чтобы помочь начать разговор с потребителями-миллениалами, той категорией клиентов, которые высоко ценят происхождение покупаемых ими товаров. По словам организации, ее цель состояла в том, чтобы говорить с этими молодыми покупателями и показать им, что бриллианты являются лучшим выражением подлинной любви и преданности. С тех пор в отрасли появились выращенные в лаборатории драгоценные камни, что сделало категорию еще более конкурентоспособной.

Теперь, когда представляют NDC, предыдущая кампания перемещается на новую платформу: «Только природные бриллианты» (Only Natural Diamonds), ​​которая, по словам Келли, будет и впредь уделять внимание уникальности природных бриллиантов - не только самим камням, но и тому значению, которое каждый человек связывает с каждым камнем.

«Нет другого продукта, который создает и сохраняет такое сильное чувство в сознании потребителей, и новый обмен посланиями отражает стремление потребителей к товарам, которые представляют собой нечто большее, чем просто физический объект, - объяснил Келли о новой кампании. - Такие товары будут еще более востребованы после выхода из нынешнего кризиса».

По словам Кристины Бакли Кайел (Kristina Buckley Kayel), управляющего директора NDC в Северной Америке, рекламная часть «Только природные алмазы» будет полностью развернута осенью и будет присутствовать почти на всех платформах.

«Цифровые средства массовой информации, особенно социальные сети, будут играть гораздо бόльшую роль, чем в предыдущих кампаниях, поскольку именно на них аудитория тратит больше всего времени, и они могут быть полнее задействованы, - пояснила Кайел. - Но печать и телевидение по-прежнему обеспечивают влияние и создают авторитет, поэтому они будут частью деятельности».

«Наша миссия состоит в том, чтобы развивать стремление иметь природные бриллианты, - сказала Келли, когда ее спросили, как личность, с которой сталкивается потребитель, меняет миссию организации. - Мы видим возможность говорить напрямую с потребителями, также и через розничных партнеров. Прежде всего, мы видим возможность говорить иначе, чем этого обычно ждут от нашей отрасли. Мир предметов роскоши изменился».

Новый веб-сайт NDC запускается 1 июня, демонстрируя свою новую идентичность, выступая в качестве как цифровой платформы, так и ресурса. NDC заявил, что целью сайта является функционирование в качестве центра для предоставления доступа к целому ряду отраслевых ресурсов, клиентоориентированным маркетинговым материалам, программам электронного обучения и актуальным отраслевым новостям.

Сайт включает в себя новый редакционный контент со статьями, написанными ветеранами отрасли, такими как Джилл Ньюман (Jill Newman), Марион Фазель (Marion Fasel) и Кэрол Вултон (Carol Woolton). Охват основан на шести ключевых столпах: «Epic Diamonds» (Эпические бриллианты); «Hollywood & Pop culture» (Голливуд и поп-культура); «Love & Diamonds» (Любовь и бриллианты); «Style & Innovation» (Стиль и инновации); «Бриллианты 101» (Diamonds 101) и «Inside the Diamond World» (Внутри бриллиантового мира).

Платформа также имеет образовательный компонент, который предоставляет «ресурс для профессионалов, занимающихся алмазно-бриллиантовой отраслью, чтобы зарегистрироваться для участия в программах электронного обучения, проводимых, начиная с «Diamonds 101» и кончая «Selling to the Self-Purchaser» (Продажа покупающим для самих себя), и узнать о деятельности и обязательствах отрасли в области устойчивого развития, - отметила Кайел. - Этот формат предлагает гибкость, позволяющую розничному продавцу, корпорации или частному лицу добиваться прогресса и отслеживать его в соответствии со своими потребностями».

Наряду со своим дебютом, NDC запускает «Сборник стилей: Отчет о тенденциях» (Style Collective: Trend Report), подборку прогнозов, сделанных ветеранами отрасли, о тенденциях, касающихся ювелирных изделий с бриллиантами. «Для этого первого отчета о тенденциях мы собрали несколько редакторов, авторитетов в ювелирной области и стилистов знаменитостей, и теперь мы делимся тенденциями с ритейлерами». Кайел дала объяснения по отчету о тенденциях за двухлетний период, который послужит руководством для ритейлеров на предстоящий сезон и ссылкой на публикации для потребителей, которые включают полезные советы по стилю.

Первый отчет был разработан с участием редактора Ньюмана (Newman), который составил его; Катерины Перес (Katerina Perez), куратора Best Jewels; стилиста для знаменитостей Кристиной Эрлих (Cristina Ehrlich); директора по ювелирным изделиям в Moda Operandi Уилла Кана (Will Kahn), и директора по ювелирным изделиям и часам британской Vogue Рейчел Гаррахан (Rachel Garrahan).

«Очевидно, что предстоящий сезон не будет обычным, но мы по-прежнему рассматриваем отчет как возможность для отрасли сплотиться, чтобы поднять авторитет отрасли», - сказала Кайел.

Запуск NDC происходит в необычное время, так как перезапускаются глобальные экономики, потребители выходят из карантина с большой неопределенностью, и ритейлеры, пережившие последние несколько месяцев, начинают искать новые способы участия в реальной личной торговле.

«Моим советом, как человека, пришедшего в отрасль со стороны, является общение». Когда Келли спросили, как цепочка поставок алмазов и бриллиантов может выдержать глобальную пандемию, она сказала: «Каждая часть цепочки поставок должна работать в таком же темпе, что и другие, и поэтому совместное использование и участие в решении проблем друг друга принесет более позитивную реакцию. Отрасль больше, чем сумма ее составляющих».



