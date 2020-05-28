Рынок самоцветов затмевает бриллианты в эпоху Covid

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Фото: Роберт Рэмзей (Pixabay)



Рынок минералов распространяется за пределы оздоровительных центров хиппи.

Автор: Хэнна Эллиотт (Hannah Elliott)

(Bloomberg) - я не собиралась проявлять интерес к прозрачным камням в форме кристаллов. Это случилось, как это часто бывает, во время долгой поездки по пустыне.

По счастливой случайности я проезжала через городок Кворцайт в штате Аризона, и у меня появился интерес. Это совпало с ежегодной выставкой самоцветов, на которой в отдаленном месте с соответствующим названием собираются тысячи «коллекционеров минералов», чтобы продать сверкающие куски розового кварца, королевских аметистов, а также испещренного кругами малахита, зеленого, как спина древней блестящей черепахи. Жилые автофургоны и палатки, припаркованные вдоль шоссе как во время Ежегодного фестиваля современного искусства Burning Man в США, достойны изучения.

Вскоре я заметила, что торгуюсь о цене цитрина золотистого цвета с человеком в болеро по имени Брайан. Позже я раскошелилась на несколько долларов за пару круглых расколотых дома жеод с друзами (в детстве я назвала их «яйцами динозавров»), которые продавались вместе с огромными щипцами для орехов, которые выглядели так, как будто их использовали на стройке примерно в 1976 году.

Оказывается, я опоздала со своим интересом к «полудрагоценным камням» - так алмазные дилеры называют эту отрасль, стоимость которой свыше $1 млрд. Они есть практически у каждой знаменитости из Лос-Анджелеса, о которой вы слышали.

Сегодня к охотникам, занимающимся коллекционированием цветных камней, относятся не только те люди, которые делают покупки в магазинах здоровой пищи или практикуют метод самосовершенствования рейки (reiki). Галерея драгоценных камней «Астро» (Astro Gallery of Gems) на Пятой авеню в Нью-Йорке привлекает известных клиентов своими образцами барита стоимостью $30 000 и образцами жилковатого цеолита, цена которых выражается шестизначными цифрами. Sotheby's и Christie's продают их за десятки тысяч долларов вместе с образцами метеоритов и окаменелостями. Mardani Fine Minerals сообщает о годовых валовых объемах продаж на 25-40 миллионов долларов США, а размер прибыли варьируется от 20% до 70%.

Рынок был устойчивым до распространения Covid-19, и он не пострадал. Ожидается, что в этом году пандемия коронавируса нанесет урон алмазно-бриллиантовой отрасли, составляющей $76 млрд (по состоянию на 2018 год), на 20%, но стоимость таких полудрагоценных камней, как кварц, аметист, цитрин и малахит, остается устойчивой.

«Полудрагоценные камни становятся очень привлекательными», - говорит Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), председатель группы компаний Rapaport и основатель сети Rapaport Diamond Report и сети онлайн-торговли алмазами RapNet.

Алмазный рынок уже ожидал падения в 2020 году. Более состоятельные люди покупают более редкие драгоценные камни, которые имеются в меньшем количестве, в то время как люди, располагающие более скромными средствами, отказываются от драгоценностей и драгоценных камней в пользу прозрачных камней - кристаллов.

«Рынок алмазов в этом году значительно упадет, но существует большой спрос, который переместился на более низкий уровень [кристаллов и минералов], которые дешевле, - говорит он. - Потребность в эмоциональных подарках будет усиливаться, а карантин будет стимулировать рост покупок в целом. Полудрагоценные камни напрямую попадают в этот сегмент».

С этим согласен Джеймс Хислоп (James Hyslop), руководитель отдела науки и естествознания в Christie's. Коронавирус только укрепил рынок, который был исторически недооценен. Все чувствуют, что интерес к рынку минералов, окаменелостей и метеоритов находится на рекордно высоком уровне, - сказал Хислоп по телефону из Лондона. - Это очень здорово в данный момент».

Ранее в этом месяце аукцион «Sculpted By Nature» (Изваяния, созданные природой), проводимый Christie's, принес ₤820 375 ($1,09 млн) в общий объем продаж, что сделало его самой успешной онлайн-продажей для департамента естествознания этой компании, опередив аналогичную продажу, проведенную в октябре 2019 года. Многие из лотов были проданы за более высокую цену, чем их верхняя оценочная стоимость. Среди дорого проданных кристаллов были три различные округлые природные конкреции (gogotte), сформированные из кристаллов кварца и карбоната кальция в Фонтенбло, Франция. Они принесли по ₤37 500 за штуку.

«Я видел образцы, которые продавались в сто раз дороже, чем 20 или 30 лет назад, - заявил в декабре Даниэль Тринчилло (Daniel Trinchillo), основатель Business Jet Traveler и президент Fine Minerals International. - Я видел коллекции стоимостью в 5 и 10 раз выше, чем они стоили 5 или 10 лет назад».

Из нетронутых недр Земли

Коллекционирование минералов стало популярным в США в 1970-х годах, когда покупатели стали больше ориентироваться на то, как они выглядят, а не на их научную значимость. Их ценят как за их прекрасные оттенки, так и за их предполагаемые лечебные свойства.

Но если вы верите массированной рекламе, то говорят, что некоторые кристаллы прекрасно подходят для беспокойной эпохи Covid: голубой как океан азурит может помочь в ясновидении и интуиции; столбики содалита якобы способствуют спокойному и рациональному мышлению; похожие на изваяния турмалиновые камни придают уверенности в себе; а отполированный агат с кольцами рекомендуется поклонниками для восстановления баланса и очищения.

Подобные камни кальцита, кварца и флюорита самых разных цветов стали предметами декора в отелях, кафе и розничном бизнесе. В последних рекламных кампаниях одежды фирмы Celine кристаллы показывают в рекламе бренда в Instagram в качестве подставки для сумок и украшений. В Mandarin Oriental они используются в винных палочках для распространения танинов. В этом году Музей американского искусства Crystal Bridges в Арканзасе провел выставку, посвященную роли кристаллов в культуре.

«Приобретение кристаллов немного похоже на приобретение произведений искусства, - говорит Энтони Джеймс (Anthony James), художник, который показал свои работы в Crystal Bridges. - Вы формируете отношения». Джеймс использует компьютерное программирование для имитации естественного образования кристаллов в процессе, который он называет «органической цифровизацией» «поликристаллических форм». Его уникальные произведения размером с холодильник и больше продаются за высокие шестизначные суммы.

Вот как это делается

Первое правило покупки кристаллов? Купите самое лучшее, что можете себе позволить.

«Лучше купить одну действительно хорошую вещь, чем тратить ту же сумму на пять посредственных вещей», - говорит Хислоп. Образцы с более насыщенными и яркими цветами без изъянов ценятся - и будут стоить - дороже, чем те, у которых ломаные края, бледная окраска и мутноватые включения.

И размер имеет значение, но только в какой-то степени

«Цены растут в зависимости от размера - до такой степени, что вы больше не можете поднять цветной камень, - затем они снова падают, потому что некоторые из этих предметов просто слишком велики, - говорит Хислоп. (Вы попытайтесь переместить 500 фунтов цельного флюорита в ваш лофт на верхнем этаже.) - Цена не обязательно будет ограничивающим фактором. Ограничивают вопросы, связанные с перемещением этих вещей».

Шкала цен, как правило, соответствует стабильной структуре приращения на килограмм. В Crystal Matrix в Глендейле, штат Калифорния, можно купить кусок кварца, который может уместиться в руке, за пару сотен долларов. Куски малахита и азурита размером почти 10 дюймов в поперечнике продавались за £12 500 на майском аукционе Christie's; аналогичный камень размером немного больше трех дюймов в поперечнике продан за £3 750.

С другой стороны, есть что сказать в пользу того, чтобы иметь какой-то камень самого большого размера.

«Когда вы приобретаете действительно большие центральные экспонаты для музейной выставки, цены снова стремительно будут расти, - говорит Хислоп. - Самые большие из них невероятно ценны - стоимость выражается шестизначными и семизначными цифрами».

Третье правило покупки кристалла: не существует «правильного» прозрачного камня для коллекции. Сосредоточьтесь на тех, которые вызывают у вас интерес, а затем узнайте как можно больше об их происхождении, следите за аукционами, на которых они продаются, и спросите информацию у инсайдеров и опытных дилеров, чтобы иметь правильное представление.

«Покупайте прозрачный камень за его красоту или используйте кристалл для исцеления, - говорит Джеймс, художник. - Что важно, так это ваше намерение».

Намерение, кажется, может появиться откуда угодно, даже за пределами пустыни. На прошлой неделе, по пути в Малибу, я проезжала мимо микроавтобуса без опознавательных знаков, припаркованного на шоссе, идущем вдоль Тихоокеанского побережья, задние двери широко распахнулись, открывая груды блестящего аметиста и турмалина, сложенные внутри.

Я подумала о том, чтобы развернуться и поехать обратно.