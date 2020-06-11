Время восстанавливаться

11 июня 2020



Фото: Мохаммед Хассан (Pixabay)



Кризис Covid-19 предоставляет рынку возможность перезапуститься, обновить и использовать свой опыт борьбы со спадом в торговле бриллиантами, полученный в последние несколько лет.

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - В эти беспрецедентные времена было бы неразумно делать прогнозы о росте продаж ювелирных изделий с бриллиантами. У нас просто не будет никаких сведений об истинном состоянии потребительского спроса, по крайней мере, в течение трех месяцев после возобновления бизнеса розничной торговли.

Китай является рынком, дальше всех ушедшим от влияния Covid-19, принимая во внимание то, что он первым столкнулся с вирусом. Там есть обнадеживающие признаки неудовлетворенного спроса на предметы роскоши, но не стоит слишком радоваться. По-прежнему в магазинах мало посетителей, и нет туристов, которые могли бы стимулировать продажи в соседнем Гонконге.

На момент написания статьи розничный сектор США пытается открыть двери своих магазинов, но по большей части они остаются закрытыми. Даже те магазины, которые открылись, работают в соответствии со строгими правилами социального дистанцирования, ограничивая количество покупателей, которые могут войти одновременно, и сосредоточивают свое внимание больше на виртуальных консультациях и предоставлении товара через окно выдачи. Электронная коммерция была единственным ярким пятном, ставшим наиболее эффективным средством для продажи в последние два-три месяца.

Эта и другие онлайн-тенденции, вероятно, сохранятся. Фундаментальные изменения в способах функционирования общества произошли во время режима социальной и экономической самоизоляции. Люди были вынуждены держаться на большем удалении, что ускорило цифровизацию общества. Тем не менее, они также, похоже, получили новое представление о том, что имеет важное значение в их жизни.

Эти события способствуют появлению новых правил жизни в том, как взаимодействуют люди и как работает бизнес. Эти изменения влияют на всю цепочку поставок бриллиантов и ювелирных изделий, начиная с розничной торговли и дальше вниз к сектору оптовой торговли бриллиантами, к производству бриллиантов и алмазодобывающему сектору.

Отрасль должна понимать эти тенденции, чтобы эффективно ориентироваться в условиях рецессии. Она должна выглядеть в значительной мере по-другому, чем в начале кризиса, иначе она столкнется с потерей доли рынка в пространстве предметов роскоши.

Мы видим возможность для рынка перезапуститься, обновить и использовать свой опыт борьбы со спадом в торговле бриллиантами, полученный в последние несколько лет.

В майском Отчете об исследованиях Rapaport (Rapaport Research Report) мы определили пять отраслевых тенденций, которые формировались до нынешнего кризиса и ускорились в обстановке распространения Covid-19. К ним относятся восстановление равновесия в цепочке поставок; обновление маркетинговой работы отрасли; переход на цифровые технологии; переосмысление посещаемости выставок и акцент на ценностях.

Как можно быстрее приступив к их использованию, отрасль может преодолеть свои нынешние трудности и обеспечить восстановление, которое будет устойчивым в долгосрочной перспективе.