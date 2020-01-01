Как сделать примерку ювелирных украшений в магазинах более безопасной

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Фото: Мохаммед Хассан (Pixabay)



Автор: Эмили Весилинд (Emili Vesilind)

(jckonline.com) - Поскольку штаты в США возобновляют бизнес на фоне пандемии COVID-19, Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) опубликовали различные руководства, направленные на то, чтобы сделать покупки более безопасными для потребителей и работников розничной торговли.

Хотя ювелирные магазины не рассматриваются конкретно в этих руководствах, многие рекомендации применимы к ювелирным магазинам. Ювелиры также могут принимать советы от крупных универмагов при введении новых мер безопасности.

Вот некоторые меры предосторожности (это не полный список):

++ Считается, что вирус распространяется в основном от человека к человеку, находящемуся в пределах шести футов друг от друга, поэтому напомните сотрудникам и покупателям, что ваш магазин соблюдает правила социального дистанцирования.

Розничные продавцы, в том числе магазинов Macy's и Nordstrom, устанавливают у своих касс перегородки из оргстекла, вы тоже можете их сделать. CDC отмечают, что инфекция распространяется капельным путем, когда зараженный человек кашляет, чихает или разговаривает.

++ Носить немедицинские маски для лица и обеспечивать масками клиентов, которые этого хотят.

++ Macy's требует, чтобы клиенты использовали дезинфицирующее средство для рук, которое они предоставляют, прежде чем они прикоснутся и будут примерять ювелирные изделия и часы. Сделайте это обязательным также и в вашем магазине.

++ Не помогайте потребителям при примерке. Это может быть трудно для коммуникабельных продавцов, которые привыкли подходить близко к своим клиентам, чтобы помочь застегнуть ожерелье или серьгу. Но такие действия нарушают рекомендации по социальному дистанцированию и подвергают риску обе стороны. Мозговой штурм и ролевые игры в отношении социального дистанцирования позволяют вашей команде по продажам решить вопрос с этим требованием, чтобы у всех были подходящие ответы на такие вопросы, как «Можете ли вы помочь мне застегнуть это ожерелье?»

++ Мойте или дезинфицируйте драгоценности, которые примеряли или к которым прикасались (или которые были возвращены), прежде чем положить их снова в футляр. И усильте этот правило - каким бы оно ни было - действиями самих сотрудников. После дезинфекции ювелирных изделий вымойте руки водой с мылом.

++ Стимулируйте клиентов использовать бесконтактные способы оплаты и минимизировать наличные транзакции, потому что вирус может жить на бумажных деньгах и монетах. Из-за этого Nordstrom запретила операции с наличными. И используйте дезинфицирующее средство для очистки устройства для чтения кредитных карт после каждой транзакции.

++ При использовании бумажных денег и монет CDC рекомендуют не прикасаться к лицу после этого, просить клиентов класть наличные деньги на прилавок, а не давать прямо вам в руку, кладите деньги прямо на прилавок, отдавая сдачу клиентам, и вытирайте прилавок после каждого клиента на кассе.

++ Регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются. К этим областям относятся рабочие места, кассовые аппараты, платежные терминалы, дверные ручки, столы и столешницы. После этого мойте руки водой с мылом.

++ Сотрудники должны регулярно мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд. CDC отмечают, что можно использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта, но оно «не заменяет мытье рук с мылом и водой».