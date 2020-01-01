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Dominion Diamond соглашается продать активы владельцу обратно

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Экспертиза

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Алмазный рудник Экати                                                                                    Фото: Dominion Diamond Mines

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Знакомьтесь с новым владельцем. Он тот же, что и прежний.

Компания Dominion Diamond Mines, которая в апреле подала иск о защите от неплатежеспособности в Калгари, провинция Альберта, Канада, заключила соглашение, согласно которому ее активы будут проданы ее недавнему владельцу - Washington Companies.

В соответствии с соглашением, Washington заплатит $126 млн практически за все активы Dominion, которые включают 90% алмазного рудника Экати (Ekati), 40% алмазного рудника Даявик (Diavik, см. на фото) и алмазный проект Лак де Гра (Lac de Gras), все из которых расположены в Северо-Западных территориях Канады. Она также примет на себя операционные обязательства Dominion и предоставит компании Dominion до $60 млн в виде краткосрочного финансирования «должника во владении».

Эта цена намного меньше $1,2 млрд, которые Washington заплатила за Dominion в 2017 году, включая $550 млн в виде обеспеченного долга.

Предполагаемая продажа актива, которая получила поддержку от кредиторов с преимущественным правом удержания, требует одобрения суда и может быть прекращена, если кредиторы получат более выгодное предложение.

В заявлении от 22 мая Dominion утверждала, что подставное выгодное предложение цены от Washington устанавливает минимальную цену для компании и заверяет местное сообщество в том, что Dominion выживет как непрерывно действующее предприятие.

Dominion ожидает, что процесс продажи будет быстрым и завершится в ближайшие 90-120 дней.

Сделка содержит определенные условия, в том числе достижение соглашения компании Dominion с Rio Tinto относительно их совместного предприятия на руднике Даявик. Эти два давних партнера публично поссорились во время производства по делу о неплатежеспособности.

Если эти партнеры не смогут прийти к соглашению «на приемлемых для Washington условиях», то продажа не будет включать в себя долю Dominion в руднике Даявик, говорится в заявлении. Непонятно, что будет с этим холдингом в этом случае. На момент публикации, Rio Tinto и ее адвокат не дали ответа на запрос.

Эрик Хофф (Eric Hoff), один из держателей облигаций, старший аналитик-исследователь DDJ Capital Management из Уолтема, штат Массачусетс, заявил в исковом обращении в суд от 8 мая, что предложенную компанией Washington покупку «необходимо внимательно и тщательно изучить».

«Предлагаемое финансирование и выкуп акций собственниками акций, которые по определению этого производства по делу о неплатежеспособности больше не имеют экономической доли в Dominion Diamond и его филиалах и которые находятся в выгодном положении в силу своего давнего привилегированного доступа к конфиденциальной информации, очень необычно и может привести к злоупотреблениям и несправедливости без наличия надлежащих сдержек и противовесов», - сказал он.

Он добавил, что назначенный компанией Washington совет директоров, рассматривающий сделку, поднимает «серьезные процессуальные вопросы и вопросы, связанные с конфликтом интересов».

Патрик Меррин (Patrick Merrin), временный исполнительный директор Dominion, также попросил суд выплатить ключевым сотрудникам премию с целью «стимулирования» продолжения их работы в Dominion. По словам Меррина, имена этих сотрудников и суммы этих бонусов были скрыты, поскольку их раскрытие «может создать негативную моральную обстановку» среди других сотрудников Dominion.

Продажа не включает несколько филиалов Dominion, созданных в таких юрисдикциях, как Кипр, Делавэр и Люксембург, поскольку «они не являются неотъемлемой частью» бизнеса компании, говорится в заявлении.

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