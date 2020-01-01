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Christie's предлагает самый большой в мире бриллиант цвета D, когда-либо выставленный на аукцион онлайн

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Экспертиза

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   Фото: Christie's

Автор: Эмили Весилинд (Emili Vesilind)

(jckonline.com) – На фоне нынешней ситуации социального дистанцирования аукционный дом Christie's Jewels объявил в середине мая, что на одном из своих предстоящих аукционов «Jewels Online» представит самый дорогой лот и самый крупный бриллиант цвета D из всех ранее предлагавшихся покупателям по Интернету.

В ходе виртуального аукциона, назначенного на 16-30 июня, главным лотом станет кольцо с бриллиантом огранки «изумруд» весом 28,86 карата цвета D и чистоты VVS1. Бриллиант относится к редкому типу IIa – к этой категории относятся наиболее химически чистые камни, число которых не превышает 2% среди всех бриллиантов в мире. По оценкам, кольцо может быть продано цене от $1 до $2 млн.

С начала пандемии COVID-19 аукционный дом Christie's несколько раз продавал дорогие ювелирные изделия через Интернет, и многие страны узаконили заказы от людей, находящихся дома. Аукционный дом демонстрировал отличные показатели продаж через Интернет, на которые с февраля этого года пришлось от 89% до 99% сбыта.

Драгоценности на его онлайн-аукционах обычно превышают заявленные цены. В качестве примера можно привести пару серег Graff в виде кольца со вставками из рубина и бриллиантов с низкой заявленной ценой в $8 000, проданных за $187 500 на февральских торгах этого аукционного дома. А его продажи в апреле-мае достигли наивысшего общего показателя для аукциона «Jewels Online» в Гонконге: было продано 89% лотов при участии покупателей из 20 стран. Самым дорогим лотом стало бриллиантовое колье Cartier, которое было продано за $70 000 при низкой предварительной оценке в $10 000.

Рекордное участие и возросший уровень сделок побудили подразделение Christie's Jewels предложить проводить новые продажи каждый месяц и увеличивать стоимость своих предложений в целом.

«В этом году сложились беспрецедентные обстоятельства, открывающие новые возможности для Christie благодаря нашей усовершенствованной цифровой платформе, - говорится в заявлении Рауля Кадакии (Rahul Kadakia), международного директора по ювелирным изделиям Christie's. - По сравнению с прошлым годом мы увидели увеличение онлайн-участия и повышение порогового значения цен при совершении онлайн-сделок».

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