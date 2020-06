Алмазные тендеры в новой нормальности: First Element запускает расширенный электронный сервис

Сегодня



Фото: First Element



(The Diamond Loupe) - Пандемия COVID-19 вызывает сдвиг парадигмы не только в том, как мы живем, поддерживаем связь с друзьями и семьей или делаем покупки, но и в том, как мы ведем бизнес. В отрасли, которая долгое время зависела от личного взаимодействия особенно в торговле алмазами, кризис быстрыми темпами ускоряет бизнес-процессы. The Diamond Loupe поговорила с Йоханом Эриксоном (Johan Erikson), генеральным директором First Element, тендерного дома, работающего в Антверпене, о том, как их процессы изменились за последние несколько месяцев с целью адаптации к «новой нормальности».

Как правило, в тендере клиенты определяют, хотят ли они покупать, физически осматривая алмазы в партиях или отдельные камни. Как вы справляетесь с проблемами, связанными с мерами и ограничениями, вызванными распространением COVID-19?

Йохан Эриксон: В эти неопределенные времена, когда международные поездки строго ограничены, First Element было необходимо предоставить всем своим покупателям со всего мира возможность предлагать цену и участвовать в их предстоящих тендерах. Теперь это можно сделать, находясь в их собственных офисах, благодаря обновлениям онлайн-инфраструктуры First Element, проведенным совместно с Bidgemmer LTD, и защищенной платформы для предложения цены в ходе онлайн-торгов. Покупатели смогут просматривать и предлагать цену на алмазы, будучи уверенными в предоставленной им информации, которая, в свою очередь, будет поддерживать их конкурентоспособность в наших будущих тендерах.

Какая информация будет доступна для клиентов?

Йохан Эриксон: Клиенты получат доступ к фотографиям партий профессионального качества с высоким разрешением, а также к подробной информации о составе каждой партии. Это будет соответствовать нашему обычному ассортименту, который очень хорошо известен нашим нынешним клиентам.

Кроме того, для отдельных камней премиум-класса мы будем предоставлять рекомендации по цвету, чистоте и особенностям камня. Мы также сделаем доступным для скачивания файл, который позволит покупателям работать с камнем.

Но самое главное, First Element предложит клиентам услуги экспертной группы из трех человек, чтобы можно было обсуждать вопросы и давать консультации по этим отдельным камням. Эта группа, вместе взятая, обладает более чем 100-летним общим опытом работы в области огранки и полировки бриллиантов, маркетинга, планирования алмазов и оценки камней. По предварительной записи First Element проведет встречу с использованием компьютерной программы Zoom, выскажет свое мнение и рекомендации по камню и ответит на любые вопросы, которые могут возникнуть у потенциального покупателя.

Как вы думаете, в конечном итоге заменит ли цифровая модель тендера физические тендеры, или мы, скорее всего, движемся в направлении гибридной модели?

Йохан Эриксон: Исходя из нашего опыта, мы считаем, что покупатели всегда будут предпочитать физический просмотр товаров. Тем не менее, в эти неопределенные времена крайне важно, чтобы наши клиенты, которые не могут путешествовать, имели возможность с уверенностью проводить просмотр камней и предлагать цену на алмазы.

Расширенные электронные услуги будут предоставлены на следующем тендере компании First Element для алмазов с рудников Ягерсфонтейн (Jagersfontein) и Рооипоорт (Rooipoort), запланированном на первую неделю июля.