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Мировой алмазный рынок в свободном падении

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Экспертиза

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           Фото: Endiama

(operanewsapp.com) - Мировой рынок производства алмазной продукции зарегистрировал падение примерно на 50 процентов с марта этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщил генеральный директор Endiama Mining Педро Гальяно (Pedro Galiano).

Endiama Mining - это подразделение компании Endiama, которое занимается поиском, разведкой, добычей, обработкой и продажей алмазов и вспомогательных полезных ископаемых.

До первой половины 2019 года Ангола через SODIAM продала 1,5 млн каратов алмазов (по средней цене 155,3 доллара США за карат), заработав на этом в общей сложности 232,8 млн долларов США.

Не приводя цифры за текущий год и анализируя будущее алмазного сектора, ангольский чиновник сказал, что падение торговли связано с рецессией рынка, вызванной пандемией COVID-19.

Он сказал также, что колебания цен на алмазы могут создать неопределенность в получении доходов, предусмотренных в алмазном секторе в этом году, если текущая эпидемиологическая ситуация в мире сохранится. С подобным падением рынка процесс разведки камней становится более сложным и дорогостоящим, при этом эксплуатационные расходы превышают норму, поскольку большая часть продукции находится на хранении в SODIAM из-за нехватки клиентов.

Чтобы смягчить эту проблему, Endiama Mining инвестировала 10 млн долларов США на приобретение землеройного оборудования, которое используется в россыпных проектах в зоне разработок.

Также для этой цели были приобретены четыре бульдозера и шесть экскаваторов, что позволило минимизировать оперативные и эксплуатационные расходы компании.

В 2018 году ангольская исполнительная власть утвердила новую Политику торговли алмазами, действующую в настоящее время, в рамках которой базовая цена продажи была предварительно определена соглашением основных участников процесса, а именно: производителя, SODIAM и независимого оценщика.

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