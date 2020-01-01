Ангола объявляет победителей, получивших концессии на добычу алмазов и фосфатов

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Кимберлит Камафука-Камазамбо Фото: CityWorld



(macaubusiness.com/LUSA) - Правительство Анголы объявило в прошлую пятницу, что были выбраны четыре национальные и иностранные компании с тем, чтобы предоставить им права на разведку и добычу алмазов и фосфатов. При этом единственный претендент на концессию по добыче железа такого права не получил.

Комитет по оценке претендентов принял решение предоставить концессии на добычу фосфатов компании Minbos Resources, Lda, австралийского происхождения (концессия Катата /Cátata/ в провинции Кабинда) и компании Cimenfort Industrial, Lda, одной из крупнейших национальных компаний по производству цемента, которая также производит удобрения в Бразилии (концессия Лукунга /Lucunga / в провинции Заире).

Что касается концессий на алмазы, то победителями стали компания Ishangol LLC, североамериканского происхождения, присутствующая в Анголе для покупки и огранки алмазов (концессия Камафука-Камазамбо /Camafuca-Camazambo/ в провинции Северная Лунда), а также B & A Consortium (компания бразильского происхождения с большим опытом работы в алмазной промышленности) и Somipa (ангольская компания, уже работающая с алмазами), получившие концессию Tchitengo, которая находится в провинциях Северная и Южная Лунда.

По словам оценочной комиссии, единственный конкурент, проявивший интерес к концессии по добыче железа, не достиг минимально необходимого уровня, поэтому ему придется ждать нового тендера.

Это был первый открытый тендер, проведенный Министерством минеральных ресурсов и нефти для присуждения концессий на добычу полезных ископаемых в соответствии с Горным кодексом Анголы, результаты которого определяют условиях других тендеров.

Первоначально свои заявки на этот тендер подали 17 компаний, из которых 10 были на фосфаты, шесть на алмазы и одна на железо; комитет по оценке разрешил участвовать только 13.

В своем выступлении координатор оценочного комитета Макенда Амбруаз (Makenda Ambroise) заметил по поводу фосфатов, что страна в настоящее время импортирует удобрения для поддержки сельского хозяйства и химической промышленности, поэтому запуск этих двух проектов в провинциях Кабинда и Заире поможет сократить этот импорт.

Со своей стороны, председатель правления Национальной алмазной компании Анголы (Endiama) Ганга Жуниор (Ganga Júnior) пояснил, что лицензии на две алмазные концессии, представленные в рамках этих торгов, ранее уже выдавались.

«Концессия Камафука, например, уже более 10 лет предоставлялась в работу национальным и иностранным бизнесменами, но работа эта так и не началась, и поэтому, чтобы шахты могли внести свой вклад в процесс формирования богатства, нам пришлось потрудиться над расторжением предыдущих контрактов и поискать решения», - сказал он, добавив, что инвестиции в две концессии «составляют не менее 150–200 млн долларов США» (от 138 до 185 млн евро) в каждую.

Ганга Жуниор также сказал, что «был проявлен осторожный подход к определению профиля компаний, которые должны были участвовать в этом тендере, и вопрос их технических и финансовых возможностей и опыта был важным элементом отбора».

По словам Ганги Жуниора, теперь последует процесс детальных переговоров, чему способствует первый этап, на котором был проведен анализ представленных программ и всей группы вопросов, поднятых в ходе конкурса.

«Сейчас мы просто собираемся пойти дальше, приступить к переговорам и подписанию соответствующих контрактов», - сказал Ганга Жуниор, отметив, что дебюрократизация процесса «чрезвычайно важна».

«Основная работа была проделана, а переговоры, похоже, не займут так много времени», - подчеркнул он.

По словам Ганги Жуниора, когда эти два проекта начнутся, будет гарантировано не менее 3000 новых рабочих мест.

Что касается мощностей двух концессий, Камафука-Камазамба, то этот самый большой из известных в мире кимберлитов (порода, содержащая алмазы) площадью 160 га, обнаруженный некоторое время назад, был объектом геологических исследований до глубины 145 метров, и объем запасов на нем составляет 209 млн кубометров руды, содержащей 23 240 млн каратов алмазов.

Что касается концессии Tchitengo, являющейся результатом слияния трех предыдущих концессий (Tchiúzo, Itengo и Tchiege), Ганга Жуниор сказал, что Tchiúzo изучена до глубины 350 метров и ее запасы составляют 63 млн тонн руды и около 27 млн каратов алмазов.



