Технологии горной добычи позволят улавливать «миллиарды тонн CO2 в год»

Автор: Карл А. Уильямс (Carl A. Williams)

(mining.com) - По мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change), которая должна обеспечивать политиков научной информацией об изменении климата, миру необходимо ограничить повышение глобальной температуры до 1,5-2оС к концу этого столетия, чтобы избежать разрушительного изменения климата.

Концентрации CO 2 в атмосфере в настоящее время значительно превышают 400 частей на миллион, а глобальные выбросы в атмосферу сейчас составляют около 36 млрд тонн CO 2 в год.

С учетом ожидаемого увеличения выбросов большинство экспертов считают, что не будет достигнута поставленная цель - потепление не больше, чем на 2оС. По их словам, для стабилизации глобального климата необходимо достичь отрицательного значения нетто-эмиссий, улавливая из атмосферы больше CO 2 , чем мы выбрасываем.

Горнодобывающая промышленность может сыграть значительную роль в достижении этой цели, считает Грег Диппл (Greg Dipple), профессор кафедры наук о Земле, океане и атмосфере и сотрудник отдела по исследованию месторождений полезных ископаемых в Университете Британской Колумбии (University of British Columbia, UBC).

В течение последнего десятилетия Диппл изучал, как ультрамафитовые породы, которые содержат силикат магния, часто встречающийся в хвостохранилищах на рудниках, естественным образом улавливают CO 2 из воздуха и задерживают его, образуя новые карбонатные минералы, которые являются устойчивыми и могут постоянно блокировать углерод.

«Мы не достигнем поставленных нами целей в области глобального потепления, просто сократив выбросы», - сказал Диппл в телефонном интервью изданию The Northern Miner.

«Чтобы ограничить глобальное потепление, нам нужно будет улавливать CO 2 из воздуха и хранить его неограниченное время. Имея подходящие материалы, мы можем использовать для этого существующие технологии горной добычи полезных ископаемых в объеме, возможно, нескольких миллиардов тонн CO 2 в год», - добавил он.

По его оценкам, сокращение хвостов рудника всего лишь на 10% может быть достаточным для компенсации ежегодных выбросов углерода, образующихся в результате добычи полезных ископаемых на руднике, и в настоящее время вместе с другими исследователями и горнодобывающими компаниями он занимается разработкой технологий, которые могут ускорить эти природные процессы и увеличить объем улавливания выбросов CO 2 , образующихся при ведении горных работ.

В ходе процесса, называемого минерализацией углерода, при химическом выветривании хвостов, богатых силикатами и гидроксидами щелочных металлов, минералы реагируют с CO 2 в воздухе с образованием карбонатных минералов, таких как карбонат магния.

Карбонат магния, стабильный минерал, подобный цементу, может хранить углерод в безвредном состоянии в течение тысяч лет и дольше, постоянно удаляя CO 2 из атмосферы.

Диппл возглавляет Инициативу Брэдшоу по полезным ископаемым и горной добыче (Bradshaw Initiative for Minerals and Mining, BRIMM), действующую при UBC, в которую входит проект по улавливанию и хранению углерода, или секвестрации углерода, целью которого является изучение способов ускорения этого процесса, а затем воспроизведения его в достаточно большом масштабе, чтобы осуществлять секвестрацию выбросов CO 2 , образующиеся в результате работы рудника.

Проект выполняется в сотрудничестве между UBC, Университетом Альберты, Университетом Трента в Онтарио, Национальным научным институтом в Квебеке и тремя горнодобывающими компаниями: De Beers Canada, FPX Nickel (TSXV: FPX) и Giga Metals (TSXV: GIGA).

Финансирование работ осуществляется за счет гранта в размере $2 млн, выданного по Программе чистого развития в рамках Министерства природных ресурсов Канады (Natural Resources Canada Clean Growth Program), а также за счет денежных и неденежных выплат, поступающих от компаний, и при поддержке со стороны некоммерческой организации Geoscience BC, Геологической службы Британской Колумбии, Геологической службы Канады и правительства Британской Колумбии, Юкона и Северо-Западных территорий.

«Проводя некоторые полевые испытания на никелевом руднике Маунт-Кит (Mount Keith), принадлежащем BHP в Западной Австралии, мы обнаружили, что отвал хвостов обогащения рудника пассивно удаляет CO 2 из воздуха и улавливает около 40 000 тонн в год», - сказал Диппл.

«Даже не осознавая этого, компания компенсировала около 11% общих выбросов парниковых газов на руднике», – добавил он.

Естественная секвестрация углерода обычно происходит в течение сотен тысяч или миллионов лет.

Поскольку на рудниках руду измельчают до мелкой фракции для извлечения ценных минералов, площадь реактивной поверхности резко увеличивается, что быстро ускоряет реакцию.

По словам Диппла, естественный процесс, который может занять миллионы лет, «теперь может осуществляться за год или около того».

«Хотя мы подтвердили быструю карбонизацию минералов в течение нескольких дней или недель в лабораторных условиях, следующая задача состоит в том, чтобы воспроизвести ее в гораздо бόльших объемах в полевых условиях», - пояснил Диппл.

«Фонды поддерживают полевые испытания новых технологий по ускорению реакции между CO 2 и богатыми силикатом магния хвостами рудников на двух участках добычи в Канаде», - сказал он.

Первые полевые испытания были проведены прошлым летом на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué), принадлежащем De Beers Group, открытом карьере с тремя кимберлитовыми трубками, находящемся в 280 км к северо-востоку от Йеллоунайфа в районе Маккензи в Северо-Западных территориях.

«Мы рассматриваем потенциал переработанного кимберлита для улавливания CO 2 , выделяемого дизельными генераторами, применяемыми на руднике», - сказала Сара Маклин (Sarah McLean), руководитель по экологии и вопросам выдачи разрешений De Beers Group, в телефонном интервью изданию The Northern Miner.

После моделирования введения отработанных газов через различные смеси мелкозернистого и крупнозернистого переработанного кимберлита, давшего ценную информацию о скоростях и масштабе реакции, были проведены два полевых испытания.

В первом испытании газ CO 2 вводили со скоростью 720 мл в минуту в 264 кг смешанного крупнозернистого и мелкозернистого переработанного кимберлита, помещенного в шестиметровую трубу.

Затем трубу контролировали на предмет утечки CO 2 из химически инертного материала, что, по словам Диппла, происходит примерно через 90 минут.

Однако даже после 44 часов непрерывного мониторинга не было обнаружено выделения CO 2 из трубы, и было установлено, что общее содержание неорганического углерода в смешанном кимберлите увеличилось на 0,36 кг CO 2 .

В ходе второго испытания команда хотела оценить действие введения CO 2 во фракции двух размеров, а также эффективность улавливании газа мелкозернистой фракцией.

Таким образом, они вводили СО 2 со скоростью 240 мл в минуту в пять выпускных отверстий в 180-килограммовый прямоугольный пласт, состоящий из смеси мелкозернистых и крупнозернистых хвостов, расположенных между слоями мелкозернистого переработанного кимберлита.

И в этот раз, анализ общего содержания неорганического углерода в карбонатных минералах, образовавшихся в ходе испытания, подтвердил секвестрацию 0,28 кг CO 2 .

«Испытания продемонстрировали эффективную реакционную способность переработанного кимберлита и подтвердили его способность секвестрировать углерод в полевых условиях», - сказала Маклин.

«Данные этих испытаний используются для составления плана промышленных испытаний, запланированных на лето. Надеемся, что они продемонстрируют, что переработанный кимберлит может эффективно и экономически выгодно улавливать углерод и уменьшать углеродный след наших горных работ», - добавила она.

Хотя реакционная способность переработанного кимберлита может существенно варьироваться на самих рудниках и между ними, Маклин полагает, что они смогут компенсировать «до 20% от общих выбросов рудника Гачо Куэй, судя по результатам полевых испытаний».

Компания также исследует другие методы для ускорения процесса секвестрации, включая различные способы распределения переработанного кимберлита и использование химических добавок и биологических процессов.

В другом полевом испытании, также запланированном на лето, Диппл и его команда попытаются исследовать потенциал хвостовых отходов для улавливания CO 2 из воздуха на участке Decar Nickel District, принадлежащем PFX Nickel и расположенном примерно в 90 км к северо-западу от Форта Сент-Джеймс в центральной части Британской Колумбии.

Месторождение Баптист (Baptiste), являющееся одной из нескольких зон минерализации на объекте, находится в ультрамафическом комплексе, в котором преобладают серпентинитовые образования, и содержится высокореактивный брусит, минеральная форма гидроксида магния, что делает его «отличным кандидатом для проекта по улавливанию CO 2 », как считает Диппл.

«Мы рады участвовать в проекте, и хотим узнать больше о потенциале секвестрации углерода на планируемом руднике в зоне минерализации месторождения Баптист», - сказал Мартин Туренн (Martin Turenne), президент и исполнительный директор FPX Nickel, в телефонном интервью, данном The Northern Miner.

По последним оценкам Яна Пауэра (Ian Power), доцента Университета Трента и одного из сотрудников проекта по улавливанию и хранению углерода, проводимому в рамках BRIMM, прогнозируется, что хвосты от предлагаемого рудника Баптист будут составлять около 40 млн тонн в год. И, если полная минерализация углерода на руднике будет экономически целесообразной, он подсчитал, что в год можно будет улавливать и хранить примерно 18 млн тонн CO 2 , что составляет примерно четверть ежегодных выбросов парниковых газов Британской Колумбии.

Путем экстраполяции результатов лабораторных испытаний, проведенных на разведочных пробах, собранных на объекте, Пауэр определяет, что хвостохранилище площадью около 5 кв. км, сможет улавливать около 17 000 тонн CO 2 в год.

Исходя из предположения, что в коренной породе содержится около 1,5% брусита по весу, он считает, что около 400 000-500 000 тонн выбросов CO 2 в год на руднике могут быть полностью компенсированы за счет минерализации углерода и примерно четверть годового объема выбросов парниковых газов в Британской Колумбии.

«Проект представляет собой значительный шаг в развитии более устойчивых методов добычи полезных ископаемых, предлагая перспективу углеродно-нейтральных рудников, а также другие преимущества, такие как контроль содержания пыли, а также стабилизацию и цементацию хвостохранилищ», - сказала Туренн.

В дополнение к полевым испытаниям Geoscience BC также вносит $259 680 в проект BRIMM по секвестрации углерода на поддержку разработки «индекса потенциала секвестрации углерода» для горных пород в Британской Колумбии.

«Впервые в мире мы пытаемся отобразить потенциал накопления углерода серпентинитовой породы по всей горной цепи», - объяснил Диппл.

«Карта поможет определить будущие возможности для проектов по улавливанию и хранению углерода по всей провинции».

Ультрамафитовые породы и связанные с ними серпентинитовые продукты в изобилии присутствуют в Британской Колумбии, а породы с высоким содержанием серпентинитов обладают самым высоким потенциалом для секвестрации CO 2 .

Поскольку изменения в породах обычно связаны с изменениями физических свойств, Диппл и его команда пытаются провести количественную оценку этих изменений путем анализа образцов, собранных в нескольких местах по всей Британской Колумбии, включая Атлин, Кинг-Маунтин, район Декар и интрузии Тёрнэгейна.

Понимая взаимосвязь между изменением и физическими свойствами пластов, исследователи надеются разработать индекс потенциала секвестрации углерода как на уровне провинций, чтобы составить планы по секвестрации, так и на уровне рудников, чтобы охарактеризовать и классифицировать хвостохранилища.

«Проект позволит нам лучше понять естественные способы управления выбросами парниковых газов, генерируемых не только горнодобывающими компаниями в Британской Колумбии, но и другими отраслями, действующими в провинции», - сказал Брэди Клифт (Brady Clift), геолог и управляющий (по полезным ископаемым) из Geoscience BC.