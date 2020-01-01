Эрни Блом выиграл первый раунд борьбы в суде с WFDB

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(idexonline.com) - Эрни Блом (Ernie Blom) выиграл первый этап юридической битвы против Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), откуда он ушел с поста президента в прошлом месяце.

Суд пригрозил WFDB штрафом в размере 27 млн долларов США, если федерация выполнит требование о приостановке его статуса в качестве члена биржи.

Г-н Блом оспорил право WFDB запретить ему участие в одной из бирж, членом которой он является, а именно в Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE).

Коммерческий суд в Антверпене в настоящее время вынес временное решение, запрещающее WFDB отстранять его от должности или исключать из DDE в ожидании дальнейшего слушания.

Г-н Блом, торговец алмазами, базирующийся в Южной Африке, после возникших разногласий в бизнесе вступил в конфликт с WFDB, президентом которой он долгое время являлся.

Он настаивал на том, что комитет по урегулированию споров DDE не имел международной юрисдикции для разрешения спора между его двумя компаниями и тремя истцами - Angel Diamonds, KMA Diamonds и Diampex - в декабре 2019 года.

Ему приказали заплатить 331 500 долларов, но он отказался подчиниться и начал судебное разбирательство. В результате в феврале 2020 года DDE объявила о приостановке его членства.

После этого DDE попросила WFDB сообщить всем 29 ее участникам об этой приостановке.

Но г-н Блом ответил через своего адвоката, утверждая, что DDE нарушила свои собственные уставы, поскольку его членство фактически НЕ БЫЛО официально приостановлено.

17 апреля г-н Блом объявил о своем временном уходе с поста президента WFDB - должности, которую он занимал с 2012 года - в преддверии судебного заседания, состоявшегося в Антверпене 5 мая.

В то время Марк Де Блок (Marc De Block), его бельгийский адвокат, говорил: «Хотя DDE хорошо известно, что она совершила очень серьезные проступки против моего клиента и даже явно признала это, она упорно отказывается исправить эти действия».

В своем решении на 12 страницах суд приходит к выводу, что требования г-на Блома являются приемлемыми и обоснованными.

Решение суда «запрещает WFDB выставлять г-на Эрнеста Блома по всему миру в качестве временно отстраненного или исключенного члена Дубайской алмазной биржи (Алмазной биржи в Дубае) перед всеми членами WFDB до тех пор, пока не будет вынесено окончательного решения по существу дела против WFDB».

Далее суд предупредил WFDB о том, что ей грозит штраф в размере 25 млн евро (27 млн долларов США) за несоблюдение его решения.