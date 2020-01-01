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Lightbox откладывает пуск новой фабрики на I квартал 2021 года

Сегодня
Экспертиза

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Фото: Lightbox


Автор: Ави Кравитц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Lightbox, бренд ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами, принадлежащий De Beers, из-за пандемии COVID-19 на несколько месяцев отложил ввод в эксплуатацию своего нового предприятия в Портленде, штат Орегон.

«Само здание и инфраструктура фабрики уже завершены, и сейчас мы находимся на этапе установки и ввода в эксплуатацию оборудования для осаждения, - сказал генеральный директор Lightbox Стив Коу (Steve Coe) в электронном письме компании Rapaport News. - Чтобы обеспечить безопасную рабочую обстановку, нам пришлось замедлить этот процесс ввода в эксплуатацию, поскольку мы работаем в соответствии с государственными и местными руководящими директивами… и считаем, что эти новые правила работы задержат полный вывод установки на рабочий режим не более чем на несколько месяцев».

Он ожидает, что центр производства бриллиантов теперь достигнет полного объема производства к концу первого квартала 2021 года вместо четвертого квартала этого года по предыдущему графику. По словам Коу, бренд сохраняет свои прогнозы по производству 200 000 каратов лабораторных бриллиантов в год после того, как предприятие будет полностью запущено и начнет работать.

Тем временем британское предприятие Lightbox работает на полную мощность, чтобы обеспечить достаточный объем предложения, когда его розничные партнеры начнут снова открывать свои магазины, и удовлетворять текущие онлайн-продажи.

«Мы по-прежнему наблюдаем значительный спрос на нашу продукцию в онлайн-торговле и ожидаем увеличения объема продаж нашего товара к концу этого года, когда начнут открываться реальные магазины розничных торговцев, - сказал Коу. - Нам пришлось сделать небольшую паузу в отгрузке в начале пандемии, но сейчас продажи продолжаются в положительном направлении [на нашей торговой онлайн-платформе], а также на сайтах электронной торговли наших оптовых партнеров, Reeds и Bloomingdale’s».

В конце 2019 года Lightbox дебютировал со своими ювелирными украшениями в Reeds и Bloomingdale's, предприняв первую попытку в реальных магазинах. По словам Коу, он изучит вопрос дальнейшего расширения розничной торговли, как только ситуация с пандемией станет более стабильной, добавив, что в конце этого года бренд планирует запустить новые товары.

De Beers представила свой бренд Lightbox в мае 2018 года, объявив, что ювелирные изделия будут стоить $800 за карат. Структура цен стала значительным принципиальным инновационным решением на рынке выращенных в лаборатории бриллиантов, который обычно продает свой продукт со скидкой по сравнению с ценами на природные бриллианты.

Коу не ожидает, что Lightbox изменит свою текущую ценовую стратегию из-за кризиса COVID-19.

«Наши цены в $800 за карат просто основаны на стоимости производства продукции плюс разумная норма прибыли, - сказал он. - В обозримом будущем мы считаем, что такое ценообразование поддержит долгосрочный устойчивый бизнес».

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