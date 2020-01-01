В апреле цены на бриллианты снизились

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Фото: GeorgeB2 (Pixabay)





Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) – Все считали, что в апреле торговля в алмазной отрасли должна была полностью прекратиться. Это оказалось в значительной степени верно, но были и некоторые исключения. Торговля бриллиантами продолжилась, хотя и на гораздо более низком уровне. Цены, естественно, снизились до минимума.

Ювелирные магазины в Китае в большинстве своем открыты, и в США в марте и апреле продолжали работать довольно много магазинов. Воздушное движение продолжается, и по-прежнему выполняются грузовые рейсы. А там, где есть покупатель с потребностями и есть средства доставки, всегда найдется продавец. Это относится как к алмазам, так и к медикаментам и продуктам питания.

Согласно предварительным результатам анализа алмазной отрасли, экспорт бриллиантов из алмазных центров составлял лишь долю от обычного уровня, снизившись в апреле примерно на 85%. Экспорт из Индии упал на 100% - его вообще не было. Из Израиля экспортные поставки сократились на 82%, а экспорт из Бельгии упал примерно на 84-85% в годовом выражении.

Снижение цен на бриллианты

Спад торговли бриллиантами привел к снижению цен. В месячном выражении цены на бриллианты в апреле понизились примерно на 1,7%. Апрельские цены оказались удивительно устойчивыми по сравнению с ценами в обычное время. И намного лучше, чем цены на пшеницу (-4,7%), кофе (-11,9%) или растительное масло (-7,2%).

Согласно нашему анализу, цены снизились на все бриллианты. Цены упали в каждой ключевой категории, причем цены на камни в треть карата упали больше всего после пяти месяцев роста.

Цены на бриллианты круглой огранки весом в три карата, пользующиеся относительно хорошим спросом у потребителей, понизились меньше всего, поскольку ритейлеры по-прежнему прилагали все усилия для создания денежного потока, судя по данным нашего анализа ювелирной отрасли.

В целом, за скачком цен в январе после активной розничной торговли в декабре цены на бриллианты медленно снижались, по мере того как COVID-19 оказывал финансовое влияние на потребительский спрос на ювелирные изделия. Это привело к тому, что цены в апреле ускорили то более умеренное движение вниз, которое наблюдалось в марте.

Если брать более длительный период, то бриллианты меньшего размера, 0,30-0,50 карата, продавались лучше, чем камни большего размера, что отражает существующую тенденцию в дизайне более мелких и сложных изделий. Интересно, что затем идут бриллианты весом два карата и больше, предназначенные для рынка более дорогостоящих изделий - они тоже продавались лучше всего.

В прошлом году больше всего упали цены на однокаратники, которые ранее были популярным и стандартным размером для свадебных колец. Это отражает снижение спроса в сочетании с давлением потребителей, направленным на снижение цен.

Падение продаж ювелирных изделий в США на 27%

Согласно последним данным Министерства торговли США, общий объем продаж ювелирных изделий в марте сократился на 24,7% в годовом выражении и на 37% в месячном выражении. Продажи ювелирных изделий в США оцениваются в $3,14 млрд. Хотя это резкое понижение, все же ожидалось более глубокое снижение объема бизнеса. Такое снижение просто не кажется достаточно большим.

Крупные ритейлеры, такие как Saks и Macy's, практически не продавали ювелирные изделия. Фирменные магазины Signet, такие как Kay's и Jared, были закрыты, как и половина самостоятельных магазинов. Учитывая это, как продажи могли упасть всего на четверть?

В ближайшие недели, возможно месяцы, министерство торговли, вероятно, пересмотрит свои данные по апрелю. Оно уже пересмотрело свои данные по январю-марту.

Прогноз

Кажется, худшее, что вызвано распространением COVID-19, уже позади. Снова начинают открываться магазины по всему миру, в первую очередь в Китае и Гонконге. Потребители постепенно тоже вернутся. Хотя безработица очень высокая, свадьбы будут проводиться и будут приобретаться свадебные украшения. Расходы на ювелирные украшения могут быть ниже, чем раньше, но ожидается, что объем покупок в физическом выражении будет выше.

Как только потребители начнут покупать, начнется цепная реакция. Ритейлеры будут забирать товары у оптовиков, которые, в свою очередь, начнут производить бриллианты и покупать алмазное сырье. Порядок как бы восстановится.

Многое нужно будет исправить. Закроются многие компании, от алмазодобывающих до ритейлеров. Это приведет к большей оптимизации алмазопровода, и это хорошо. Самое главное, нам всем вместе нужно будет услышать то, что́ наши клиенты действительно хотят и в чем нуждаются. Обязательно должен проводиться маркетинг - мощный, точный, контактирующий с клиентом и эффективный. Без этого нет бизнеса, и каждый должен внести в это свой вклад.