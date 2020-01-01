Рынок алмазного сырья ожидает самый тяжелый год

Сегодня



Фото: Lucapa





Автор: Ави Кравитц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) – Пока алмазный рынок рассматривает свои варианты во время режима самоизоляции по всей отрасли, производители бриллиантов в Индии планируют заморозить импорт сырья. Этому имеется прецедент. Еще в 2008 году, когда финансовые рынки рухнули, Индия ввела месячный мораторий на закупку алмазного сырья. В конечном итоге это помогло местной торговле перестроить товарные запасы и завоевать долю рынка, в то время как другие центры производства бриллиантов и торговые центры пытались продолжать свою деятельность в обычном режиме.

В письме, подписанном различными индийскими торговыми организациями, Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) призвал всех членов сократить импорт алмазов по меньшей мере на 30 дней, начиная с 15 мая. Это даст понять банкам, что отрасль очень старается не повышать уровень своей задолженности, а также ослабит финансовую нагрузку на компании.

Все это приведет к «более быстрому восстановлению нормального положения», говорится в письме. Без поступления алмазов производители бриллиантов могут сосредоточиться на уменьшении существующих завышенных запасов бриллиантов, особенно учитывая, что постепенно начинает появляться спрос со стороны Китая и Гонконга. Тем временем, они надеются возобновить некоторую деятельность по огранке и полировке; у производителей бриллиантов накоплено достаточно алмазного сырья, которое они покупали с декабря по март для подпитки своих фабрик.

Волатильность в первом квартале

На самом деле, в первом квартале закупки алмазного сырья были достаточно крупными. Как АЛРОСА, так и De Beers продали больше каратов, чем произвели, что позволило им сократить значительные запасы, которые они накопили в 2019 году. Хотя объем продаж АЛРОСА снизился на 11% по объему, он все еще составляет 9,4 млн каратов, хотя производство сократилось на 9 % до 8 млн каратов. Объем продаж De Beers вырос на 19% до 8,9 млн каратов, а производство снизилось на 1% до 7,75 млн каратов.

Это, конечно же, было до того, как по всему миру распространился коронавирус, подрывая появившуюся уверенность торговли после тяжелого 2019 года, вызванную ростом спроса. Действительно, нынешний кризис тем более разрушителен, что он ударил по отрасли в то время, когда у нее и так была сложная обстановка на рынке.

Показатели работы за 2019 год

В прошлом году потребительский спрос в Китае замедлился на фоне торговой напряженности с США и политических протестов в Гонконге. Производители испытывали трудности в вопросе уменьшения объема перепроизводства бриллиантов на рынке, и спрос на алмазное сырье был слабым из-за этого узкого места в предложении бриллиантов.

Все это сильно ударило по алмазодобывающему сектору. В течение года упали цены на алмазы, снизились поступления и прибыли.

Индекс цен De Beers на алмазное сырье, который определяет изменения цен на товары на эквивалентной основе, в течение года упал на 6%, но компания также отметила переход на более дешевый ассортимент алмазов. Это привело к снижению средней цены на 20% до $137 за карат. Аналогичным образом, АЛРОСА снизила свой индекс на 6%, а средняя цена ее продаж упала на 17% до $98 за карат.

Уровни цен в конце года стали немного выше, чем пять лет назад, после резкого роста в период между 2016 и 2018 годами. За этот период производители бриллиантов закупили много алмазов, что привело к росту складских запасов бриллиантов.

Ответ на распространение Covid

Теперь алмазодобывающие компании оказались в затруднительном положении, пытаясь оценить будущие потребности рынка, хотя почти все закрыто.

Алмазодобывающий сектор закрылся в марте и апреле вместе с розничной торговлей в США и Европе, а также с дилерским сегментом и производством бриллиантов. Рудники в Ботсване, Южной Африке и Лесото временно прекратили или резко сократили свою деятельность, поскольку соответствующие правительства ввели месячный режим самоизоляции. Другие рудники были поставлены на уход и техобслуживание из-за упавшего рынка, в том числе рудники Ренар (Renard) и Экати (Ekati) в Канаде, Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото и рудник Уильямсон (Williamson) в Танзании; неизвестно, когда они смогут снова открыться.

Аналитики сказали Rapaport, что режим самоизоляции и, как следствие, падение спроса окажут существенное влияние на мировое производство и предложение алмазного сырья как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Некоторые компании могут не выжить после того, как их рудники окажутся финансово нерентабельными при более низких уровнях цен на алмазы, особенно те компании, которые имеют крупные задолженности, как и многие другие. Аналитики прогнозируют, что лишь несколько рудников станут потенциальными объектами приобретения, а другие останутся законсервированными на неопределенное время. В конечном счете, крупные компании, скорее всего, получат долю на рынке продажи алмазного сырья.

АЛРОСА и Rio Tinto продолжили работу с соблюдением социального дистанцирования и применением дополнительных санитарно-гигиенических мер, и даже смогли выполнить свои производственные годовые планы. В любом случае обе компании запланировали более низкие объемы производства по сравнению с прошлым годом. De Beers, тем временем, сократила свой план на 2020 год на 7 млн каратов и в настоящее время прогнозирует объем производства от 25 до 27 млн каратов.

Алмазодобывающие компании на карантине

Кризис рынка усугубил проблемы, с которыми многие юниорские и средние алмазодобывающие компании столкнулись уже в 2019 году. Рост долга заставил Stornoway Diamond Corp., владельца рудника Ренар, подать заявку в сентябре прошлого года на защиту от требований кредиторов. Firestone Diamonds, которая управляет рудником Ликхобонг, заявила в октябре, что она оценивает свою способность продолжать работать, учитывая уровень задолженности и ослабление цен. Задолженность Petra Diamonds увеличилась до $596,4 млн к концу декабря, поскольку слабые рыночные условия затрудняют ее работу по снижению затрат и сокращению этой суммы.

Что касается Dominion Diamond Mines, владельца рудника Экати и 40% рудника Даявик (Diavik), в апреле агентство Fitch Ratings понизило рейтинг компании. «Нынешний высокодоходный долговой рынок может оказаться невосприимчивым к рефинансированию, - заявило агентство кредитных рейтингов. - Поиск альтернативы финансированию может оказаться сложным делом, хотя такая возможность все еще сохраняется. Fitch считает, что пандемия коронавируса создает дополнительные трудности в обеспечении финансирования в ближайшем будущем», - добавило оно.

Вскоре после этого Dominion объявила, что она подала на защиту от неплатежеспособности.

«Сортировочные производства и алмазные рынки закрыты, - объяснила Dominion. - Это ключевые каналы, обеспечивающие продажу складских запасов компании, поэтому в настоящее время нет возможности получать достаточные поступления для поддержания текущих финансовых обязательств Dominion».

Другие алмазодобывающие компании среднего уровня сталкиваются с аналогичными проблемами. Аналитики сходятся во мнении, что слабые балансовые отчеты Dominion, Petra, Firestone и Stornoway делают их особенно уязвимыми в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса.

«Некоторые из этих рудников никогда не нужно было строить, и остается под вопросом, откроются ли они снова в ближайшем будущем», - говорит отраслевой консультант Патрик Эванс (Patrick Evans), бывший генеральный директор Mountain Province и Dominion. Аналитики Кирон Ходжсон (Kieron Hodgson) из Panmure Gordon и Бен Дэвис (Ben Davis) из Liberum согласны во мнениях.

Решение вопроса с задолженностью

Аналитики предвидят, что алмазодобывающий сектор будет выглядеть совсем по-другому после коронавируса, чем это было в начале 2020 года, несмотря на то, как он будет развиваться.

Все они согласны с тем, что у Petra Diamonds самый сильный портфель среди этих уязвимых компаний, а Ходжсон назвал рудники Финш (Finsch) и Куллинан (Cullinan) «активами мирового уровня», которыми хотела бы владеть любая алмазодобывающая компания. Тем не менее, аналитики задаются вопросом, сможет ли компания выполнять свои платежи по задолженностям в этой депрессивной обстановке на рынке. В марте Petra заявила, что рассматривает все «стратегические варианты», и она сохранила услуги Rothschild & Co. и Ashurst в качестве финансовых и юридических консультантов, соответственно.

Эванс и Дэвис считают Rio Tinto потенциальным кандидатом на приобретение рудников компании Petra или инвестирование в них, поскольку конгломерат выразил желание оставаться в алмазной области, даже тогда, когда срок службы рудников Аргайл (Argyle) и Даявик подойдет к концу. Эванс отмечает, что Rio Tinto имеет опыт разработки блоков, этот метод используется на рудниках Финш и Куллинан, и балансовые показатели позволяют делать это.

Что касается рудников Ренар, Экати, Уильямсон и Ликхобонг, более вероятно, что скорее продлится срок их консервации, они не будут окончательно закрыты, поскольку последний вариант повлечет за собой значительные затраты на восстановление плодородия земли и закрытие, добавляет он.

Аналитик Ричард Хэтч (Richard Hatch) из Berenberg ожидает, что компании выйдут из кризиса и вернутся к поставкам после реструктуризации своего долга, за исключением, возможно, Stornoway. В конце концов, по его словам, эти активы действительно генерируют приличный денежный поток.

Предпочтение отдается ценам, а не объемам

На данный момент компании готовятся к резкому падению продаж и снижению цен в 2020 году, поскольку в марте и апреле были отменены продажи алмазов, а торговля практически не ведется. Petra и Gem Diamonds провели продажи, используя «гибкую» структуру, в результате чего цены были ниже предыдущих уровней, соответственно, на 27% и 18%.

Тем временем индекс цен компании АЛРОСА упал всего на 1,9% в первом квартале, даже несмотря на то, что продажи были относительно небольшими в марте, когда рынок уже был в состоянии упадка. Хэтч полагает, что компания, скорее всего, воспользуется стратегией сохранения цен, а не объемов, то есть предпочтет избегать продажу товаров на этом слабом рынке и будет использовать свой балансовый отчет для того, чтобы справиться с трудностями, а не продавать свои товары по более низким ценам только ради создания потока денежных средств.

У АЛРОСА, De Beers и Rio Tinto достаточно устойчивые балансовые отчеты, чтобы реализовать такую ​​стратегию, и им в этом повезло, поскольку режим самоизоляции не позволяет им проводить дальнейшие продажи в данный момент. По этой причине De Beers отменила свой апрельский сайт в Ботсване, не допуская каких-либо спекуляций относительно ее уровня цен.

Когда продажи алмазного сырья все же возобновятся, алмазодобывающим компаниям придется подумать об ограничении предложения или о значительном снижении цен, или о том, и другом, что более вероятно. Ожидается, что объемы закупок останутся низкими в течение как минимум второго квартала, поскольку Индия замораживает импорт, а сектор производства бриллиантов сталкивается с ограниченной ликвидностью и рентабельностью.

Перспективы на 2020

Таким образом, мировой объем производства алмазов в 2020 году будет значительно ниже. Следует учитывать, что Экати, Ренар, Уильямсон и Ликхобонг, на долю которых в 2019 году пришлось 9,3 млн каратов, как ожидается, останутся закрытыми до конца года. Кроме того, в Rio Tinto действует план по сокращению добычи, поскольку рудник Аргайл подходит к концу своего срока службы, АЛРОСА собирается снизить объем производства алмазов, а также наблюдаются потери объемов производства во время режима самоизоляции, особенно у De Beers.

Такое сочетание факторов означает, что в этом году мировой объем производства сократится примерно на 23 млн каратов, в общей сложности примерно до 119 млн каратов, согласно оценкам Rapaport. В то же время Хэтч прогнозирует, что цены упадут примерно на 15%. Исходя из этого предположения, Rapaport ожидает, что в этом году объем добычи алмазного сырья сократится примерно на 29% в стоимостном выражении примерно до $8,6 млрд, что будет самым низким уровнем с 2009 года.

Долгосрочный дефицит

Смягчению этого сокращения объемов производства будет способствовать сокращение складских запасов в алмазодобывающем секторе с 2019 года. На 31 марта у АЛРОСА, как сообщалось, имелось 31,1 млн каратов, а Anglo American, материнская компания De Beers, сообщила, что по состоянию на 31 декабря у нее были складские запасы на $500 млн и основную часть этого объема составляли алмазы.

По оценкам Эванса, у алмазодобывающих компаний, вероятно, достаточно остаточных складских запасов для поддержания рынка до 2021 года. Поэтому в ближайшем будущем дефицит маловероятен, особенно если учесть, что пройдет некоторое время, прежде чем потребительский спрос вернется к уровням, существовавшим до распространения COVID-19.

Тем не менее, дефицит может возникнуть в дальнейшем по мере того, как потребительский спрос будет восстанавливаться, а мировое производство будет сохраняться на более низких уровнях. Некоторые из рудников могут остаться законсервированными после кризиса, и в любом случае на ближайшие пять-десять лет было запланировано закрытие ряда предприятий, в том числе Аргайла, крупнейшего рудника по объему в каратах. Разработка новых значимых рудников не ведется, и аналитики предполагают, что нынешний кризис может задержать выполнение проектов по расширению, направленных на продление срока службы некоторых существующих рудников.

Эванс видит некоторую возможность для выращенных в лаборатории камней в плане компенсации любого дефицита на рынке природных алмазов, особенно в сфере поставок недорогих камней, например, таких, что добываются на руднике Аргайл. Он также ссылается на бриллианты повторного обращения, как на еще одну растущую область предложения.

Сможет ли долгосрочный дефицит привести к восстановлению цен на алмазное сырье, в конечном счете, зависит от сектора производства бриллиантов и рынка бриллиантов. В связи с недавним снижением цен на бриллианты, производители бриллиантов вряд ли будут покупать сырье по ценам, не приносящим прибыли, как они делали в прошлом. Конечно, банки будут менее склонны финансировать такие покупки, поскольку они уже рассматривают алмазную торговлю как высокорискованную.

Это заставляет алмазодобывающие компании договариваться о своих ценах до уровня, который может поддерживать их деятельность со значительным привлечением заемных средств, но также обеспечивать жизнеспособную торговлю. Некоторым алмазодобытчикам, возможно, придется продавать по более низким ценам, чтобы генерировать денежный поток; если уж на то пошло, аналитики сходятся во мнении, что COVID-19 выявил высокий уровень задолженностей средних алмазодобывающих компаний.

Компании с устойчивыми балансовыми отчетами и большими объемами предложения выйдут из этого кризиса с еще большей долей в области добычи полезных ископаемых, и даже для них потребуется время, чтобы вернуться к росту поступлений и прибыли, поскольку производители бриллиантов явно утратили потребность в алмазном сырье в 2020 году. Поскольку мало что известно о том, как потребительский спрос будет выходить из кризиса, есть надежда на то, что ограничение предложения алмазов будет способствовать восстановлению.



