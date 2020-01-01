Смелая реорганизация Gemfields приостановлена, поскольку у людей жизненно важные расходы заменяют стремление к роскоши

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Фото: Gemfields



Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Не часто розничные инвесторы выступают на презентациях компаний, акционерами которых они являются. Но именно это произошло в начале апреля с фирмой Gemfields, зарегистрированной на Йоханнесбургской и Лондонской биржах и занимающейся добычей и маркетингом цветных драгоценных камней.

«Вы беспокойтесь о нас, а мы будем беспокоиться о цене акций», - дал наставление инвестор руководству во время ответов на вопросы после того, как узнал разочаровывающую новость о том, что в 2019 финансовом году Gemfields не будет выплачивать дивиденды.

Шон Гилбертсон (Sean Gilbertson), генеральный директор Gemfields, и его правая рука - финансовый директор Дэвид Ловетт (David Lovett), ранее в своей презентации говорили о низких показателях по акциям компании за последние 12 месяцев: лучше, чем у конкурентов компании в алмазной отрасли и у компаний, добывающих другие драгоценные камни, но намного ниже, чем они ожидали. (Стоимость акций когда-то была пять рэндов за одну акцию.)

По правде говоря, акции Gemfields находятся на низком уровне, ниже двух рэндов за акцию, что обеспечивает рыночную капитализацию в размере $100 млн. И это несмотря на то, что два ее основных актива - рудники Кагем (Kagem) и Монтепуэс (Montepuez) в Замбии и Мозамбике, соответственно, оценены консалтинговой инженерной фирмой SRK примерно в $1,2 млрд.

Инвестор был прав в определенной степени. За 13 лет своего существования Gemfields не смогла использовать в полном объеме стоимость своих чистых активов, причем бόльшую часть этого времени она торговалась как Pallinghurst Resources.

Pallinghurst, созданная титаном горнодобывающей отрасли Брайаном Гилбертсоном (Brian Gilbertson), была закрытой инвестиционной компанией, которая много обещала, но ей так и не удалось поразить воображение. Из ее инвестиций значительные результаты принесла прекрасная марганцевая шахта Тшипи (Tshipi) в провинции Северный Кейп в Южной Африке, в которой она участвовала с Safika Holdings, возглавляемой Саки Макосомой (Saki Macozoma). Но диверсифицированное предложение этой группы по платине и драгоценным камням не оправдало надежд.

С 2018 года Pallinghurst постепенно свернула свои инвестиции, сохранив только часть цветных драгоценных камней, которая была переименована и зарегистрирована на Лондонской бирже как Gemfields. Ликвидация включала в себя акции Jupiter Mines, компании по выпуску стальных заготовок, которая в результате получила значительную денежную сумму, часть которой была передана в виде дивидендов. Однако последний транш акций Jupiter Mines не окажется в руках инвесторов.

Gemfields очень далека от выплаты очередных дивидендов. Фактически, девизом финансового года компании 2020 года является «выживание», о чем свидетельствуют комментарии Шона Гилбертсона, который, если вам интересно, является сыном Брайана.

Выступая во время презентации результатов, Гилбертсон сказал, что компания надеется, что на конец февраля чистой денежной наличности в размере $45 млн, полученной благодаря хорошим операционным показателям в 2019 году, может быть достаточно, чтобы прожить в течение года, учитывая, что получение каких-либо поступлений в это время может оказаться трудным делом.

«Главная цель заключается в том, чтобы оставшиеся деньги растянуть как можно дольше, поскольку мы не знаем масштабов задержки, с которой мы можем столкнуться», - сказал Гилбертсон. Задержка связана с введением ограничений на поездки из-за COVID-19, что делает невозможным для Gemfields проведение аукционов по продаже изумрудов и рубинов, которые они добывают соответственно на Кагеме и Монтепуэсе.

Один из первых аукционов по продаже драгоценных камней должен был состояться в мае, но вероятность его проведения невелика. Фирма планировала участвовать в аукционе в последнем квартале года, но она также готовится к более длительным простоям, возможно, в течение 15 месяцев.

Без полностью функционирующего бизнеса по производству цветных драгоценных камней в Gemfields мало что можно сделать. У нее имеется остаточная 6-процентная доля в Sedibelo Platinum Mines, но Гилбертсон сказал, что интерес к активу, предназначенному для продажи, низкий, учитывая его неликвидный характер. Компания также контролирует Fabergé, ювелирную компанию, через которую Gemfields продает свои рубины и изумруды.

Управление Fabergé, похоже, является дорогим делом, включает огромные маркетинговые сборы. Некогда культовый бренд, который Гилбертсон назвал самым значительным помимо основных и корпоративных брендов ювелирных изделий класса «люкс», до сих пор не сумел извлечь выгоду из своей истории таким образом, чтобы это соответствовало потребностям современного общества. Кто-то склонен думать о Fabergé в связи с декоративными яйцами, любопытными сверкающими музейными экспонатами, а не в связи с модными практичными аксессуарами.

Гилбертсон подтвердил, что Gemfields получила пять или шесть заявок на Fabergé. Один аналитик хотел узнать, почему компания не воспользовалась одним из этих предложений. «Потому что это не соответствовало нашей собственной оценке», - сказал Гилбертсон. Похоже, у Gemfields так во всем.