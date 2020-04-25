Тенденции, выявленные онлайн-рынком notonthehighstreet во время пандемии

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Фото: amazon.com



Автор: Стейси Хейлз (Stacey Hailes)

(professionaljeweller.com) - Ведущий онлайн-рынок Великобритании notonthehighstreet.com высветил тенденции, которые были замечены им во время пандемии на фоне его призывов к людям поддержать малый бизнес.

Рынок notonthehighstreet, на котором свыше 60% продавцов уже работают удаленно на дому, доказал свою гибкость в изменяющейся ситуации, вызванной коронавирусом: на нем быстро внедряются новые продукты и откорректированные версии, напрямую связанные с новой реальностью, с которой столкнулись его клиенты.

Последний анализ, проведенный notonthehighstreet показал, что в Великобритании, может быть, и соблюдается режим самоизоляции, но люди определенно не сосредоточены на самих себе.

На этом рынке малого бизнеса наблюдается отчетливая тенденция к росту числа людей, желающих проявить доброту друг к другу и единение, посылая подарки в знак внимания, показывающие, как хорошо они понимают все и как скучают по людям, которых они могут не видеть лично в течение некоторого времени.

На увеличение числа таких «покупателей, оказывающих знаки внимания», указывают следующие факторы:

Большое увеличение числа клиентов, отправляющих товары не по своим адресам.

Продажи подарков, пересылаемых по почте, увеличились на 2 000%; подарочных корзин - на 800% в годовом исчислении; также наблюдается резкий рост продаж открыток с посланиями, в которых люди выражают любовь и теплые чувства друг к другу.

Результаты поиска по таким словам, как «обнимаю», «радуга» и «скучаю по вам», увеличились на 4 000% в годовом выражении, что свидетельствует о том, что клиенты думают сейчас о других.

В лидерах продаж - толстовки c радугой и надписью «Я на радуге» (“I’m over it”), дружеские открытки с надписью «Я бы хотел(а), чтобы ты жил(а) по соседству» (“I wish you lived next door”), наборы косметики и карманный амулет «Обнимаю» (‘pocket hug’ token).

Для ювелиров рост числа потребителей, оказывающих знаки внимания, открывает возможности, так как ювелирные изделия всегда относились к категории товаров, которые покупают в подарок.

В то время как люди в стране стремятся показать своим близким, как много они для них значат, особенно в то время, когда они не могут сказать это лично, у ювелиров есть возможность продвигать продажу подарков.

Будь то браслет, который символизирует дружбу, или ожерелье, которое вселяет надежду, многие бренды предоставили ювелирным розничным магазинам драгоценности со значением, именно те, которые потребители сейчас ищут.

И радужный тренд также открывает двери, и это уже большая тенденция в ювелирном секторе.

Олайн-рынок notonthehighstreet опубликовал эти идеи в рамках своей инициативы для компаний с целью поддержать малый бизнес в период кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Компания запустила новый фильм «Помощник малого бизнеса» (“Small Business Supporter”), чтобы поддержать 5 000 партнеров, которые продают свою продукцию и услуги через ее платформу, и отметить увлеченность и талант предпринимателей, стоящих за некоторыми из лучших британских малых творческих компаний, дабы подчеркнуть, что сейчас, как никогда, некрупные компании нуждаются в поддержке страны.

Фильм поддерживается целевой страницей-витриной «Помощник малого бизнеса» и распространяется среди клиентов через электронную почту, социальные сети и платные маркетинговые каналы, чтобы подчеркнуть гениальность этих предпринимателей и ценность небольших покупок.



