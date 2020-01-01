Снижение объемов производства De Beers предвещает мрачные времена для Ботсваны

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Алмазный рудник Жваненг                                                                                                              Фото: De Beers Group


Правительство этой страны может потерять свыше 16 млрд пул из-за сокращения поступлений от алмазов

Автор: Кабело Адамсон (Kabelo Adamson)

(thevoicebw.com) - В ответ на воздействие распространения Covid-19 De Beers резко сократила свои планы по объемам производства на этот год.

Первоначально De Beers запланировала добычу в объеме 32-34 млн каратов на 2020 год. С тех пор эта цифра была уменьшена до 25-27 млн каратов из-за вспышки нового коронавируса, что привело к временной остановке практически всех предприятий.

Пережив катастрофический 2019 год, в начале 2020 года отрасль, похоже, набирала обороты.

Однако эти источники восстановления в настоящее время полностью иссякли.

На двух сайтах, проведенных в этом году, было продано 8,9 млн каратов алмазов, что заметно больше 7,5 млн каратов, проданных на такой же момент в прошлом году.

Более низкий спрос в 2019 году во многом был связан с более высокими складскими запасами бриллиантов.

В обновленной информации для участников отрасли Anglo American, материнская компания De Beers, сообщает, что объемы продаж увеличились в годовом выражении, несмотря на негативное влияние спроса на I квартал 2020 года, вызванное распространением Covid-19. На втором цикле продаж покупателям также была предоставлена ​​возможность отложить покупку некоторых выделенных объемов, что компенсировалось смещением спроса в сторону товаров, имеющих более низкую стоимость.

De Beers не проводила свой третий сайт, запланированный на апрель, поскольку передвижение людей было ограничено как на местном уровне, так и за рубежом. Вместо этого компания предоставила своим клиентам возможность отложить покупку всего выделенного ей объема с третьего сайта на более поздний срок в течение года.

Между тем, ожидается, что последние события в алмазной отрасли сильно ударят по государственной казне.

В течение десятилетий алмазы были крупнейшим источником поступлений для Ботсваны, составляя значительную часть экспорта страны в стоимостном выражении.

Поскольку в настоящее время алмазы не продаются из-за пандемии, Ботсвана может потерять огромное количество денег.

Выступая недавно в средствах массовой информации, министр финансов и экономического развития д-р Тхапело Матшека (Thapelo Matsheka) сделал прогноз, что страна может потерять поступления от алмазов на сумму гораздо больше 16 млрд пул.

Министр сообщил, что правительство первоначально рассчитывало получить около 20 млрд пул от продажи алмазов в 2020/2021 финансовом году. Пересмотренная цифра в настоящее время составляет 6,7 млрд пул.

Кроме того, правительство потеряет больше на налогах и сборах от горнодобывающей промышленности. По словам Матшеки, правительство в настоящее время прогнозирует получение 12 млрд пул вместо запланированных 14 млрд пул.

Правительство потеряет еще один миллиард на налоге на добавленную стоимость (НДС), который, как ожидается, снизится с 8,6 млрд пул до 7,6 млрд пул.

Ожидается, что низкие показатели нанесут серьезный ущерб экономике, которая по прогнозам, составленным в начале года, должна была показать рост на 4,2 процента.

Вместо этого, согласно прогнозу, сейчас она упадет на целых 13,1 процента из-за снижения продаж алмазов и спада в других секторах экономики, включая транспорт и связь, а также гостиничный и ресторанный бизнес.

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