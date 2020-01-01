COVID-19 может вызвать изменение алмазной отрасли, снова находящейся в упадке

Сегодня



Алмаз Constellation («Созвездие»), добытый компанией Lucara Фото: Lucara





Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - В мире, который сократился до «предметов первой необходимости», легко понять, почему страдальческое нытьё знаменитостей, «запертых» в своих загородных домах стоимостью во много миллионов долларов, стало смехотворным, а в худшем случае достойным полного презрения.

То же самое относится и к потребности купаться в роскоши. Даже если бы ваш местный ювелирный магазин был открыт и работал, было бы несколько неуместно идти туда, чтобы заняться шопинг-терапией для покупки дорогостоящих товаров.

Вот почему мировой алмазный сектор снова находится там, где он был в начале 2019 года - в упадке.

Рудники в основном закрыты или производство ограничено, в то время как из-за ограничений, связанных с режимом самоизоляции, введенным премьер-министром Нарендрой Моди, запасы алмазов пылятся в мастерских индийского штата Гуджарат, где проводится огранка и полировка 80% мирового объема камней.

из-за ограничений на поездки даже не ведутся переговоры по поводу недавно добытых алмазов, тех, что, возможно, были добыты в первом квартале. На Антверпенской алмазной бирже в Бельгии, центре закупок, работает основной костяк команды, но большинство производителей алмазов отменили свои циклы продаж, включая De Beers, 85% которой принадлежат Anglo American, зарегистрированной на Йоханнесбургской бирже, и Petra Diamonds, зарегистрированной на Лондонской бирже.

«Как пройти этот период без чрезмерного давления на всю цепочку поставок?» - задался вопросом Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент Всемирной ювелирной конфедерации (World Jewellery Confederation).

В конце апреля De Beers дала подсказку, сократив план добычи примерно на семь миллионов каратов в соответствии с новым спросом, который значительно снизился. Но в алмазном секторе идут потенциальные структурные изменения, которые необходимо учитывать.

Прорывные инновации в индустрии предметов роскоши, как и в любой другой отрасли, могут быть серьезными, о чем свидетельствует первая война в Персидском заливе в 1991 году.

Израильские торговцы алмазами были настолько обеспокоены неизбежной изоляцией, которая могла быть им навязана во время войны, что они отправляли посылки с бриллиантами на консигнацию, позволяя покупателям выбирать камни и возвращать остальные. Впоследствии после окончания войны покупатели не стали отказываться от новых условий торговли, оказали финансовое давление на так называемый мидстрим отрасли - среднюю часть алмазопровода, заставляя с тех пор финансировать цепочку поставок.

Финансовое давление на мидстрим было причиной спада в алмазном секторе вплоть до прошлого года. Предполагалось, что 2020 год будет годом восстановления, которое сейчас остановлено, а потенциально более разрушительные последствия для сектора еще впереди.

Планы De Beers по пересмотру процесса продаж, в рамках которого она в настоящее время приглашает в Габороне, Ботсвана, восемьдесят с лишним предварительно отобранных покупателей из мидстрима для просмотра и покупки алмазов, по-видимому, будут такими же актуальными в мире, где есть COVID-19, как и прежде.

Отчасти этому может способствовать переход на онлайн-продажи алмазов, предпринятый более двух лет назад компанией Lucara Diamond Corporation, зарегистрированной на бирже в Торонто и занимающейся добычей на руднике Карове (Karowe) в Ботсване.

Она запатентовала «Clara», технологию блокчейна, которая сводит алмазы с покупателями и, следовательно, более восприимчива к требованиям мидстрима, а не как, скажем, нынешний процесс De Beers. Производителю бриллиантов, работающему с De Beers, обычно предлагаются товары, которые можно купить по принципу «бери или оставляй».

«Мы считаем, что это нововведение никогда не было более актуальным или более важным», - говорит Эйра Томас (Eira Thomas), генеральный директор Lucara Diamond, торгующей через цифровую платформу Clara. В 2020 году через Clara было проведено в общей сложности шесть продаж, в которых участвовали 25 из 32 зарегистрированных производителей бриллиантов, что является самым высоким уровнем участия на сегодняшний день. В общей сложности, были заключены сделки на 821 алмаз объемом свыше 1 800 каратов.

Компании Lucara также помогает тот факт, что алмазы с рудника Карове часто бывают больших размеров. Большие камни также производит еще один участник, зарегистрированный на Лондонской бирже, GEM Diamonds, которая работает в Лесото, а также компании Lucapa, зарегистрированная на Сиднейской бирже, ведущая добычу в Лесото и Анголе.

«В секторе крупных алмазов проводится некоторое ограниченное количество сделок, - сказал Патрик Манн (Patrick Mann), аналитик из Bank of America Merrill Lynch, в пояснительной записке в начале апреля. - Таким образом, мы считаем, что производители крупных дорогостоящих камней могут в краткосрочной перспективе опередить производителей мелких алмазов в нынешней обстановке», - сказал он.