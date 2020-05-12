Свои лучшие алмазы De Beers извлекает из африканских недр

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Алмазный рудник Орапа Фото: De Beers Group





Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(iol.co.za) - Anglo American Plc в этом году добудет значительно меньше алмазов, чем планировалось ранее, так как крупнейший поставщик драгоценных камней учитывает ситуацию полного закрытия глобальной цепочки поставок.

Пандемия коронавируса нанесла ущерб алмазной торговле. Гранильная отрасль Индии, которая обрабатывает почти все камни мира, остановилась. В то же время, покупки бриллиантов на ключевом рынке США сократились, так как ритейлеры закрыли свои магазины. Ботсвана, где подразделение De Beers, принадлежащее Anglo, продает свои камни, также не пускает прибывающих из ключевых центров, которые обычно закупают алмазы.

Вспышка произошла в ужасное время для отрасли, которая оправляется от катастрофических последствий 2019 года. В прошлом году прибыль рухнула после того, как избыток алмазов и бриллиантов подорвал прибыль для ключевых посредников отрасли, которые занимались их огранкой и полировкой, а также торговлей ими.

De Beers сократила свой прогноз по объемам производства на 7 млн каратов на этот год до 25-27 млн каратов.

«В De Beers меры по самоизоляции значительно повлияли на объемы добычи алмазов в южной части Африки, производство бриллиантов в Индии и розничные продажи в Соединенных Штатах», - говорится в сообщении компании.

Anglo American также следит за конкурентами, стремясь сэкономить деньги. В этом году горнодобывающая компания снизит свои капитальные расходы на $1 млрд и сократит операционные расходы на $500 млн, заявила она в четверг.

По заявлению Anglo, на медном проекте Кельавеко (Quellaveco) этой компании в Перу второстепенные работы будут приостановлены на срок до трех месяцев. Стоимость рудника, вероятно, вырастет до верхнего предела ее диапазона, составляющего от $5 млрд до $5,3 млрд, хотя на нем все еще рассчитывают начать добычу через два года.

Остальная часть бизнеса Anglo, которая включает такие полезные ископаемые, как медь, железную руду и уголь, до сих пор была более устойчивой, чем алмазы. Тем не менее, компания объявила о сокращении своих планируемых объемов по добыче на рудниках Южной Африке, где она была вынуждена ограничить работу.



