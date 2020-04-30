Новости

Не призывайте клиентов не совершать покупки алмазов - De Beers

По мнению De Beers, покупателям не следует отказываться от приобретения алмазов, несмотря на тяжелые времена, которые переживает отрасль.

Вчера

Lucapa возобновляет свои операции по добыче алмазов на руднике Луло

Lucapa Diamond возобновила масштабную добычу на принадлежащем компании на 40% аллювиальном алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе.

Вчера

Трубки «Айхал» и «Заря» компании АЛРОСА приостанавливают свою работу c 15 мая

Работы на руднике «Айхал» и карьере «Заря» Айхальского ГОКа будут временно приостановлены с 15 мая, сообщила компания АЛРОСА в распространенном сегодня пресс-релизе.

Вчера

ODC заработала $18,7 млн ​​на мартовском аукционе по продаже алмазов

Полностью принадлежащая Ботсване государственная алмазная компания Okavango Diamond Company (ODC) получила $18,7 млн от реализации 93 алмазных лотов, предложенных на мартовском спотовом аукционе.

30 апреля 2020

Участники вебинара AWDC: рынок драгоценностей с бриллиантами восстановится к концу 2020 года

Пятьдесят один процент участников вебинара Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC ожидают, что рынок ювелирных изделий с бриллиантами вернется к нормальному состоянию к концу 2020 года.

30 апреля 2020

О реках, плотинах, запретах

Сегодня
Экспертиза

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Фото: jacopo cavalca (Pixabay)

(thediamondloupe.com) - «Разве река, вышедшая из берегов в верховьях, не может причинить большой ущерб как среднему течению, так и самой дельте? Когда посевы вдоль вышедшей из берегов реки будут размыты, не вызовет ли это большой массовый голод на какой-то вынужденный период времени? Не следует ли контролировать течение до того, как такое случится? Иногда необходимы искусственные плотины, вызывающие некоторые болезненные последствия в ближайшем будущем, но приносящие плодородие и продуктивность в долгосрочной перспективе...».

Таков ответ Шашина Чокси (Shashin Choksi), трейдера из средней части алмазопровода, в канале отраслевой группы в Telegram на открытое письмо генерального директора De Beers Брюса Кливера (Bruce Cleaver) «Течет река», в котором он косвенно призывает (индийскую) отрасль не вводить запрет на импорт алмазного сырья: «Когда этот кризис в конечном итоге отступит, как это и произойдет, если верхнее течение не будет нарушено, но не будет нижнего или среднего течения, а будет верхнее течение из значительно истощенного истока, тогда у нас вообще не будет действовать речная система. Хотя все компании, в том числе и наша, предпринимают быстрые действия, чтобы подготовиться к кризису, эти действия должны быть ответственными и устойчивыми, и необходимо признавать, что, поскольку проблема является общей, то общими должны быть и решения».

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