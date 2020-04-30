О реках, плотинах, запретах

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Фото: jacopo cavalca (Pixabay)



(thediamondloupe.com) - «Разве река, вышедшая из берегов в верховьях, не может причинить большой ущерб как среднему течению, так и самой дельте? Когда посевы вдоль вышедшей из берегов реки будут размыты, не вызовет ли это большой массовый голод на какой-то вынужденный период времени? Не следует ли контролировать течение до того, как такое случится? Иногда необходимы искусственные плотины, вызывающие некоторые болезненные последствия в ближайшем будущем, но приносящие плодородие и продуктивность в долгосрочной перспективе...».

Таков ответ Шашина Чокси (Shashin Choksi), трейдера из средней части алмазопровода, в канале отраслевой группы в Telegram на открытое письмо генерального директора De Beers Брюса Кливера (Bruce Cleaver) «Течет река», в котором он косвенно призывает (индийскую) отрасль не вводить запрет на импорт алмазного сырья: «Когда этот кризис в конечном итоге отступит, как это и произойдет, если верхнее течение не будет нарушено, но не будет нижнего или среднего течения, а будет верхнее течение из значительно истощенного истока, тогда у нас вообще не будет действовать речная система. Хотя все компании, в том числе и наша, предпринимают быстрые действия, чтобы подготовиться к кризису, эти действия должны быть ответственными и устойчивыми, и необходимо признавать, что, поскольку проблема является общей, то общими должны быть и решения».



