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De Beers настоятельно рекомендует не вводить запрет на покупку алмазов

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Экспертиза

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Image credit: De Beers


(Rapaport News) - Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) призвал отрасль разрешить закупки алмазного сырья, заверяя производителей бриллиантов, что компания не будет требовать от них покупать на слабом рынке.

«Мы будем продавать [алмазное сырье] только тогда, когда спрос будет таким, что он сможет обеспечить устойчивую стоимость для всех нас, - написал генеральный директор в своем блоге в пятницу. - Однако, поскольку мы не принуждаем наших клиентов покупать, мы твердо верим, что для любой части отрасли контрпродуктивно заставлять их не покупать».

Заявление Кливера прозвучало после того, как Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и другие индийские торговые организации призвали алмазный сектор страны приостановить импорт алмазов на 30 дней, начиная с 15 мая. Этот шаг позволит улучшить ситуацию с ликвидностью в индийской отрасли и снизить раздутые складские запасы, пояснили торговые органы.

Без явной ссылки на обращение индийских торговых групп к своим членам, Кливер утверждал, что предложение уже значительно сократилось после того, как De Beers приостановила производство алмазов на большинстве своих рудников. «Почти все другие производители алмазов прекратили или значительно сократили предложение, при этом некоторые рудники вряд ли вернутся к производству», - добавил он. Как отмечает Кливер, De Beers сократила план по объему производства на 2020 год до 25-27 млн каратов, что на 20% ниже первоначального прогноза.

Компания также отменила свой мартовский сайт и предлагает 100-процентную отсрочку на четвертом сайте, который начался в понедельник. Сайтхолдеры, вероятно, отложат подавляющее большинство закупок до конца года, так как слабый потребительский спрос и остановка индийской гранильной отрасли снизили потребности в алмазном сырье.

В пятницу Индия продлила свой общенациональный режим самоизоляции на две недели, и в связи с этим возникает вопрос о том, когда производство бриллиантов вернется в норму, особенно в Сурате, где производится более 90% мировых бриллиантов.

Маркетинговое послание

Кливер призвал отрасль извлечь выгоду из символичного значения бриллиантов, поскольку потребители будут стремиться покупать «меньше вещей, но более значимых» по мере выхода из самоизоляции. Генеральный директор отметил, что признаки отложенного спроса в связи с отложенными свадьбами и покупками для самих себя, чтобы вознаградить себя за преодоленные трудности, начинают появляться в Китае по мере ослабления там режима самоизоляции. Люди снова посещают магазины и торговые центры, сказал он.

В ходе своего общения с потребителями в ближайшие месяцы De Beers будет подчеркивать роль алмазов и бриллиантов в формировании лучшего мира и в установлении значимых связей, подчеркнул он.

«Точно так же, как им пришлось искать инновационные способы сохранять связи с близкими, мы найдем новые способы связи с ними», - сказал он.

«На протяжении всего времени бриллиант служил мощным символом отношений и намерений, - написал он. - Он всегда был связан с самыми важными моментами и отношениями в жизни и представлял собой средство сохранения капитала, но мы все больше верим, что бриллиант становится средством сохранения ценностей».

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