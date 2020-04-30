Течет река

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Фото: De Beers





(debeersgroup.com) - Возможно, это является результатом глобального режима самоизоляции, но, поскольку я, как и вы, работал над тем, чтобы справиться с текущим кризисом и проложить путь вперед, я обнаружил, что тоскую по одному из моих любимых мест – Дельте реки Окаванго в Ботсване. Эта Дельта - место с несравненно красивой природой, источник жизни и обновления для всего мира и приятное напоминание для меня о лучших днях, ожидающих меня впереди.

История Дельты начинается далеко от Ботсваны в высокогорных районах Анголы, где почти вся вода, которая когда-то попадет в Дельту, образуется из осадков, которые собираются в озерах и реках, пока она не окажется в реках Куито и Кубанго. Эти две реки сливаются на юге страны, где образуют знаменитую реку Окаванго, несущую свои воды через Намибию и Ботсвану, в конечном счете, пробуждая Дельту Окаванго к жизни.

В течение нескольких поколений местное население по берегам всех этих могучих рек процветало, но их источники существования и сама Дельта теперь могут быть в опасности. На всем протяжении этих рек риск расхода воды из-за неконтролируемого земледелия и эрозия почв, вызванная вырубками лесов и пожарами, угрожают (если это не остановить) изменением притока воды и нарушением этой экосистемы навсегда. Вроде бы небольшие односторонние вмешательства непреднамеренно создают угрозу для всей системы, вызывая потенциально необратимые последствия.

В алмазной отрасли мы часто используем язык, связанный с рекой: верхнее течение (верхняя часть алмазопровода), среднее течение (средняя часть алмазопровода) и нижнее течение (нижняя часть алмазопровода). Когда отрасль работает хорошо, мы сосредоточиваем свое внимание на относительном благополучии каждой части «реки», налаживаем партнерские отношения по всему потоку и справляемся с периодическими засухами и внезапными наводнениями, но мы всегда стремимся иметь сильное течение, которое несет алмазы и бриллианты по цепочке создания стоимости вниз по алмазопроводу.

Однако сегодня мы сталкиваемся с вызовом, стоящим не перед одной только частью реки, а перед всей рекой. Когда этот кризис в конечном итоге отступит, как это и произойдет, то, если верхнее течение не будет нарушено, но не будет нижнего или среднего течения, а будет верхнее течение из значительно истощенного истока, тогда у нас вообще не будет действовать речная система. Хотя все компании, в том числе и наша, предпринимают быстрые действия, чтобы подготовиться к кризису, эти действия должны быть ответственными и устойчивыми, и необходимо признавать, что поскольку проблема является общей, то общими должны быть и решения.

Вокруг наших рудников, в крупнейших мировых центрах огранки бриллиантов и в населенных пунктах, где живут наши сотрудники, непрерывность нашей работы имеет ключевое значение для наших людей, местной экономики и целых стран. Заработная плата, которую мы платим, а также услуги, которые мы предоставляем и покупаем, помогают семьям иметь еду на столе и поддерживать свое здоровье. Во многих случаях обеспечение водой, едой, энергией, здравоохранением и транспортными системами зависит от нашей деятельности.

Прежде всего мы являемся гражданами мира, а потом уже корпоративными гражданами. У нас есть коллективный интерес и коллективная ответственность за достижение социальных результатов, которые положительно сказываются на предприятиях и местном населении по всей цепочке создания стоимости. В глобальной отрасли поддержание свободного и беспрепятственного потока товаров по всей цепочке создания стоимости имеет важное значение для обеспечения непрерывного потока средств, что означает, что отдельные лица и семьи имеют достаточный доход для обеспечения своего питания и гигиенических средств и для удовлетворения потребностей тех, кто находится на их иждивении.

Рабочие по всей цепочке создания стоимости алмазов и бриллиантов во всем мире составляют основу отрасли. Мы все хотим оградить наших людей от экономических последствий кризиса, но именно потому, что мы все взаимосвязаны, невозможно в одностороннем порядке защитить благосостояние одной группы людей, бросив другую. Это ослабляет всю цепочку создания стоимости и, по иронии судьбы, наносит ущерб тем, кого мы пытаемся защитить. Мы несем коллективную ответственность за реализацию ответственных и устойчивых решений, которые поддерживают все части цепочки создания стоимости.

Со стороны De Beers, мы уже значительно сократили поток алмазов в нижней части алмазопровода. Большинство наших рудников приостановили производство, чтобы приготовиться к вирусу, и в настоящее время работают или готовятся к работе на гораздо более низких уровнях, чем обычно. Мы отменили третий сайт, предоставив нашим сайтхолдерам 100-процентную гибкость в плане отсрочке их покупок, и объявили, что в этом году произведем примерно на семь миллионов каратов алмазов меньше, чем первоначально планировали (почти четверть от нашего общего объема производства). Кроме того, почти все другие производители алмазов прекратили или значительно сократили предлжение, при этом некоторые рудники вряд ли вернутся к производству.

Мы добываем ценный, исчерпаемый и истощающийся ресурс. Мы будем продавать его только тогда, когда спрос будет таким, что он сможет обеспечить устойчивую стоимость для всех нас. Однако, поскольку мы не принуждаем наших клиентов покупать, мы твердо верим, что для любой части отрасли контрпродуктивно заставлять их не покупать. Хотя экономические последствия пандемии будут различными на основных потребительских рынках, обнадеживающие сигналы, поступающие из Китая, указывают на начало восстановления. Потребительский спрос начал возвращаться в стране по мере ослабления режима самоизоляции. Люди посещают магазины и торговые центры и заново налаживают взаимодействие с миром. Пока еще слишком рано делать выводы, но накопившийся спрос из-за отложенных свадеб, объединенных в один сезон, и покупки для самих себя, чтобы вознаградить себя за преодоленные трудности, демонстрируют признаки выхода китайского алмазного рынка из многомесячной спячки.

Это беспрецедентный момент для мира. Это и кризисная ситуация, связанная со здоровьем, и экономический кризис, но это гораздо больше. Это также кризис контактов. Когда люди снова появятся после самоизоляции, они будут стремиться отметить те отношения, которые являются наиболее важными в их жизни, и мы считаем, что бриллианты будут играть важную роль в этой церемонии.

После потрясений в сфере спроса мы обнаружили, что люди покупают меньше вещей, но покупают лучшее. Но этот момент другой. Пандемия носит как глобальный характер, так и сугубо личный. Всех нас лично коснулся сам вирус, вызванные им экономические последствия, или то и другое. Кризис заставил всех нас задуматься о том, что имеет важное значение в нашей жизни и как мы ее проживем. Хотя мы физически находимся на расстоянии, мы становимся ближе, чем когда-либо, в отношениях, которые имеют для нас значение. Мы ценим самых важных людей в нашей жизни и жаждем общения. Я верю, что в этот новый момент люди будут стремиться покупать меньше вещей, но они будут более значимыми.

На протяжении всего времени бриллиант служил мощным символом отношений и намерений. Он всегда был связан с самыми важными моментами и отношениями в жизни и представлял собой средство сохранения капитала, но мы все больше верим, что бриллиант становится средством сохранения ценностей.

В предстоящие месяцы, общаясь с потребителями во время подготовки к выходу из кризиса, мы все больше будем опираться на эти ценности. Мы напомним людям о роли, которую играют бриллианты в формировании лучшего мира и в налаживании значимых отношений. Точно так же, как им пришлось искать инновационные способы сохранять связи с близкими, мы найдем новые способы связи с ними.

Режим самоизоляции и быстрое изменение способов получения доступа к товарам и услугам навсегда изменили ожидания потребителей. Тенденции, которые начали распространяться до кризиса, будут ускоряться по мере нашего выхода из него - цифровые цепочки поставок, первостепенное значение данных, применение искусственного интеллекта и власть брендов, помимо всего прочего, играют еще более важное значение для будущего отрасли, и все зависит от коллективного подхода.

В Ботсване будущее Дельты зависит от устойчивости всей речной системы, так же как реки зависят от полной жизни Дельты, чтобы вода продолжала свободное течение.

Как и река Окаванго, наша отрасль сталкивается с коллективным вызовом. Наша взаимозависимость означает, что понятный инстинкт защищать одну часть цепочки создания стоимости может осуществляться только за счет других. Но если мы объединимся и каждый предпримет ответственные действия, зная, что мы все взаимосвязаны, мы будем готовы к началу восстановления алмазов и бриллиантов.

В конце концов, мы все в одной лодке!

А до новых встреч, берегите себя и держитесь вместе.





Брюс Кливер,

генеральный директор De Beers Group