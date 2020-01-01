Алмазные рудники в Канаде освобождены от ограничений на поездки из-за коронавируса ввиду их важного значения для экономики

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Главный лагерь на алмазном руднике Экати в Канаде Фото: Dominion Diamond Mines





Меры безопасности основаны главным образом на симптомах, но все больше свидетельств распространения заболевания, протекающего бессимптомно

Автор: Ричард Глисон (Richard Gleeson)

(cbc.ca) - Очевидным исключением из ограничений на поездки, налагаемых на тех, кто въезжает в северо-западные территории (СЗТ) Канады во время пандемии COVID-19, является то, что было сделано для рабочих на трех алмазных рудниках этой территории.

На рудниках рабочие из СЗТ работают вместе с рабочими из провинций, где было гораздо больше подтвержденных случаев очень заразного респираторного заболевания. Никто из рабочих, прибывающих из-за пределов СЗТ, не обязан находиться в самоизоляции в течение двух недель, как и большинство других людей, прибывающих в эту территорию.

В электронном письме руководитель общественного здравоохранения территории сказал, что рудникам разрешено продолжать свою деятельность, учитывая огромную роль, которую они играют в экономике СЗТ.

«Производимые товары могут быть предметами роскоши, но рабочие места, которые они создают, и воздействие на семьи и население очень реальные и имеют важное значение, - сказала доктор Ками Кандола (Kami Kandola). - Больше людей умирают и заболевают, если у них нет работы».

20 марта правительство территории объявило о запрете на въезд в СЗТ за исключением рабочих рудника. Лишь 10 апреля Кандола ввела требования, направленные на предотвращение заноса и распространения COVID-19 на рудниках.

На пресс-конференции, на которой было объявлено о принятых мерах, акцент был сделан на то, сколько рудники уже делают для защиты своих работников, и доктор Кандола сказала: «Возможно, безопаснее находиться на этих объектах, чем в вашем собственном доме».

Хотя реакция алмазодобывающих компаний на пандемию была неодинаковой, каждая из них признала, что, несмотря на профилактические меры, все еще существует риск проникновения вируса в поселки рабочих.

Самый серьезный шаг предприняла Dominion Diamond Mines. 19 марта было приостановлено производство на руднике Экати (Ekati).

Rio Tinto и De Beers продолжают эксплуатировать свои рудники Даявик (Diavik) и Гачо Куэй (Gahcho Kué) на полную мощность. Но 20 марта обе компании отправили домой работников из небольших поселков, находящихся в СЗТ, чтобы они не принесли туда вирус с рудников.

Считается, что небольшие северные населенные пункты более уязвимы для любых вспышек COVID-19 из-за их удаленности и ограниченной медицинской помощи.

На участке на месторождении Даявик остается около 500 человек, а в Гачо Куэй - 320 человек. Около половины рабочих с обоих рудников проживают в СЗТ. Случаев COVID-19 на обоих рудниках не обнаружено.

Длительные вахтовые смены, физическое дистанцирование в течение бόльшего времени

Руководитель общественного здравоохранения потребовала, чтобы работники на рудниках соблюдали физическое дистанцирование в течение 14 дней перед каждой сменой при вахтовой работе - то же самое, что каждый должен делать в любое время.

В течение этих 14 дней работники должны записывать любые симптомы и регистрировать температуру тела каждый день. (Повышенная температура является ранним признаком коронавируса.) Rio Tinto говорит, что работники рудника Даявик также измеряют температуру каждый день, находясь на руднике. По данным De Beers, работникам на руднике Гачо Куэй измеряют температуру перед тем, как они покидают участок.

Исследователи говорят, что у людей, заразившихся вирусом, симптомы проявляются в течение 14 дней. Надеются на то, что у заразившихся вирусом симптомы проявятся в течение этого 14-дневного периода физического дистанцирования, и они не принесут его на рудники.

Смены также сделали длиннее, отчасти для того, чтобы уменьшить количество приезжающих и уезжающих людей, а отчасти для того, чтобы гарантировать, что заразившийся вирусом будет обнаружен и помещен на карантин до возвращения домой.

По словам De Beers и Rio Tinto, на обоих рудниках рабочие смены - две недели на руднике, а затем две недели перерыв - теперь продлены до месяца каждая. Рабочие, которые работали сменами по четыре дня работы и три дня выходных, теперь работают и отдыхают по две недели.

Рабочие должны носить маски для защиты лица, когда их доставляют на самолете и перевозят на автобусе на рудники и обратно.

В ответ на вопрос о том, что делается для обеспечения того, чтобы рабочие во второй половине своей смены не пересекались с работниками из первой половины этой смены, De Beers в своем электронном письме сказала, что она поощряет физическое дистанцирование во время пересменки, приема пищи и на ежедневных совещаниях по технике безопасности, а также принимает другие меры, например, проводит дополнительную уборку.

Руководитель общественного здравоохранения не требует от работников рудника всегда находиться в двух метрах друг от друга. В ее приказе говорится, что это не требуется, когда рабочие работают или принимают еду.

Бессимптомное распространение

Меры, предназначенные для выявления инфекций до того, как рабочие приедут на шахту, и когда они будут там находиться, основываются на наличии у них симптомов.

Но появляется все больше фактов, свидетельствующих о том, что люди могут заразиться вирусом и распространять его, не имея каких-либо симптомов. «Происходит бессимптомная и предсимптоматическая передача COVID-19», - отметило федеральное правительство на прошлой неделе в резюме возможных проявлений заражения вирусом.

Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что у 60 процентов из 600 моряков с авианосца США Theodore Roosevelt (Теодор Рузвельт), у которых был выявлен положительный результат на COVID-19, никаких симптомов не было.

Правительство оставляет в значительной степени на усмотрение рудников обеспечение гарантии выполнения ими распоряжения руководителя общественного здравоохранения.

Комиссия по технике безопасности и компенсации работникам (Workers Safety and Compensation Commission, WSCC) СЗТ и территории Нунавут уполномочена проводить проверки с целью обеспечения соответствия требованиям, но, согласно полученному по электронной почте ответу, «прекратила все поездки без уважительной причины на рудники с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья наших инспекторов, работников на участках и широкого населения».

Инспекторы WSCC будут отправляться на рудники только в случае «серьезного происшествия или несчастного случая на рабочем месте».