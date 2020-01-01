Выживание крупнейших: коронавирус преобразует розничную торговлю

Фото: Amazon
Автор: Эрика Панди (Erica Pandey)
(axios.com) - Титаны розничной торговли - Amazon, Walmart, Target и Costco - готовы выйти из кризиса, вызванного коронавирусом, еще более окрепшими и значительными, чем были раньше, поскольку их конкуренты меньшего масштаба испытывают трудности и становятся слабее.
Почему это важно: пандемия навсегда изменит картину розничных продаж в Америке, ускоряя гонку, в которой «победитель получает все», эта картина начала формироваться до того, как магазины были вынуждены закрыться.
Что происходит: крупнейшие ритейлеры Америки, располагающие огромным количеством наличных денег, разветвленными сетями доставки и огромным физическим охватом, позволяющим ориентироваться в условиях пандемии, загребают огромные деньги на продажах.
• Они оказываются неуязвимыми для последствий приостановки розничной торговли, которая затруднила жизнь конкурентам поменьше.
• Даже средним магазинным сетям - якорям торговых центров страны - не хватает времени, чтобы выжить.
• Согласно сообщению CNN: «Sears, JCPenney, Neiman Marcus и J. Crew до вспышки были одними из самых проблемных компаний», и они «могут не пережить кризис, вызванный коронавирусом».
Amazon, «по существу, стала инфраструктурой», говорит Салли Хаббард (Sally Hubbard), директор Института открытых рынков (Open Markets Institute) и бывший помощник генерального прокурора в антимонопольном бюро Нью-Йорка. Поскольку страна остается дома и соблюдает требования социального дистанцирования, ее зависимость от Amazon становится еще более очевидной.
• Продажи определенных продуктов на Amazon резко возросли, как свидетельствуют данные CommerceIQ, фирмы, которая помогает компаниям управлять продажами, рекламой и операциями на Amazon.com.
○ Продажи лекарств от простуды и гриппа выросли на 861%
○ Мыла для рук: на 512%
○ Корма для собак: на 947%
○ чипсов: на 376%.
• Расходы клиентов на Amazon выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно Recode.
• Доставка продуктов питания - крупная инвестиция для Amazon, которая медленно набирала обороты, внезапно становится невероятно популярной, и покупатели борются за то, чтобы занять открытые «окна» доставки.
• Amazon извлекает выгоду даже из нашей повышенной зависимости от подключения к Интернету и потоковых развлечений через Amazon Web Services и Prime Video.
«Рост электронной торговли ускорится как минимум на пять, если не на 10 лет, - говорит Гуру Харихаран (Guru Hariharan), генеральный директор CommerceIQ. - Реальные магазины сейчас сильно теряют свои позиции».
• Реальные магазины уступили долю рынка интернет-магазинам, и Amazon составляет около 40% электронной торговли США.
Даже тогда, когда американцы и идут в магазины, они выбирают крупные.
• В марте продажи Walmart в магазинах выросли на 20%, а онлайн-продажи подскочили на 30%.
• Продажи Costco выросли на 12%.
• Общий объем продаж Target вырос на 25%.
Другая сторона: мелкие магазины теряют силы. Семейные розничные магазины выстраиваются в очередь за кредитами, финансируемыми из федерального бюджета через Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program), и на прошлой неделе Федеральный резервный банк (Federal Reserve) заявил, что поддержит кредиты и для средних компаний, имеющих до 10 000 работников.
• Согласно данным Coresight Research, в марте объем розничной торговли в США сократился на 60%, что стало ударом для всех компаний, кроме гигантов.
• В Amazon и Walmart работают в общей сложности 250 000 работников, чтобы справляться со спросом.
• Но миллионы американцев, которые работают в небольших или испытывающих трудности розничных магазинах - даже Macy's и Gap, отправлены в отпуск без содержания.
• Не у всех из них будут рабочие места, когда экономика снова откроется, говорит Сучарита Кодали (Sucharita Kodali), аналитик по розничным продажам в Forrester.
Итог: «Сильные становятся сильнее, - говорит Кодали. - Если до этого кризиса вопросы, связанные с Amazon и антимонопольным законодательством, не были достаточно серьезными, то после этого они выйдут на первый план».