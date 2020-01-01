Выживание крупнейших: коронавирус преобразует розничную торговлю

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Фото: Amazon





Автор: Эрика Панди (Erica Pandey)

(axios.com) - Титаны розничной торговли - Amazon, Walmart, Target и Costco - готовы выйти из кризиса, вызванного коронавирусом, еще более окрепшими и значительными, чем были раньше, поскольку их конкуренты меньшего масштаба испытывают трудности и становятся слабее.

Почему это важно: пандемия навсегда изменит картину розничных продаж в Америке, ускоряя гонку, в которой «победитель получает все», эта картина начала формироваться до того, как магазины были вынуждены закрыться.

Что происходит: крупнейшие ритейлеры Америки, располагающие огромным количеством наличных денег, разветвленными сетями доставки и огромным физическим охватом, позволяющим ориентироваться в условиях пандемии, загребают огромные деньги на продажах.

• Они оказываются неуязвимыми для последствий приостановки розничной торговли, которая затруднила жизнь конкурентам поменьше. • Даже средним магазинным сетям - якорям торговых центров страны - не хватает времени, чтобы выжить. • Согласно сообщению CNN: «Sears, JCPenney, Neiman Marcus и J. Crew до вспышки были одними из самых проблемных компаний», и они «могут не пережить кризис, вызванный коронавирусом».

Amazon, «по существу, стала инфраструктурой», говорит Салли Хаббард (Sally Hubbard), директор Института открытых рынков (Open Markets Institute) и бывший помощник генерального прокурора в антимонопольном бюро Нью-Йорка. Поскольку страна остается дома и соблюдает требования социального дистанцирования, ее зависимость от Amazon становится еще более очевидной.

• Продажи определенных продуктов на Amazon резко возросли, как свидетельствуют данные CommerceIQ, фирмы, которая помогает компаниям управлять продажами, рекламой и операциями на Amazon.com.

○ Продажи лекарств от простуды и гриппа выросли на 861% ○ Мыла для рук: на 512% ○ Корма ​​для собак: на 947% ○ чипсов: на 376%.

• Расходы клиентов на Amazon выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно Recode. • Доставка продуктов питания - крупная инвестиция для Amazon, которая медленно набирала обороты, внезапно становится невероятно популярной, и покупатели борются за то, чтобы занять открытые «окна» доставки. • Amazon извлекает выгоду даже из нашей повышенной зависимости от подключения к Интернету и потоковых развлечений через Amazon Web Services и Prime Video. «Рост электронной торговли ускорится как минимум на пять, если не на 10 лет, - говорит Гуру Харихаран (Guru Hariharan), генеральный директор CommerceIQ. - Реальные магазины сейчас сильно теряют свои позиции». • Реальные магазины уступили долю рынка интернет-магазинам, и Amazon составляет около 40% электронной торговли США.

Даже тогда, когда американцы и идут в магазины, они выбирают крупные.

• В марте продажи Walmart в магазинах выросли на 20%, а онлайн-продажи подскочили на 30%. • Продажи Costco выросли на 12%. • Общий объем продаж Target вырос на 25%.

Другая сторона: мелкие магазины теряют силы. Семейные розничные магазины выстраиваются в очередь за кредитами, финансируемыми из федерального бюджета через Программу защиты зарплат (Paycheck Protection Program), и на прошлой неделе Федеральный резервный банк (Federal Reserve) заявил, что поддержит кредиты и для средних компаний, имеющих до 10 000 работников.

• Согласно данным Coresight Research, в марте объем розничной торговли в США сократился на 60%, что стало ударом для всех компаний, кроме гигантов. • В Amazon и Walmart работают в общей сложности 250 000 работников, чтобы справляться со спросом. • Но миллионы американцев, которые работают в небольших или испытывающих трудности розничных магазинах - даже Macy's и Gap, отправлены в отпуск без содержания. • Не у всех из них будут рабочие места, когда экономика снова откроется, говорит Сучарита Кодали (Sucharita Kodali), аналитик по розничным продажам в Forrester.

Итог: «Сильные становятся сильнее, - говорит Кодали. - Если до этого кризиса вопросы, связанные с Amazon и антимонопольным законодательством, не были достаточно серьезными, то после этого они выйдут на первый план».