Аналитики: «расходы как реванш за воздержание» и сокращение предложения могут спасти алмазную отрасль

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У отрасли «есть пример выхода из таких сложных обстоятельств окрепшей», говорит один из них.

Автор: Хилари Бёрд (Hilary Bird)

(cbc.ca) - Когда цены в январе, наконец, начали восстанавливаться после нескольких мрачных лет, меньше всего мировому алмазному рынку нужна была глобальная пандемия.

Ограничения, связанные с охраной здоровья и поездками, заставили ряд крупнейших алмазных рудников в мире снизить объем производства. 19 марта рудник Экати (Ekati) на Северо-Западных территориях приостановил свою деятельность, он стал крупнейшим в мире алмазным рудником, закрытым из-за пандемии.

Поскольку мир готовится к тому, что, по некоторым прогнозам, выльется в глобальную рецессию, дискреционные расходы могут еще больше снизить спрос на бриллианты и привести к этому спаду экономику Севера, зависящую от ресурсов.

Но аналитик по алмазам Пол Зимниски (Paul Zimnisky) говорит, что у него есть надежда, что отрасль восстановится к концу года.

«Расходы как реванш за воздержание»

Оптимизм Зимниски говорит о том, что люди будут тратить - и много, - как только угроза COVID-19 постепенно будет уходить.

«Когда все начинает приходить в норму, есть некоторый неудовлетворенный спрос, и люди идут и покупают вещи, чтобы почувствовать себя хорошо после того, через что прошли», - говорит Зимниски.

«Если вы посмотрите на ноябрь, декабрь ... это может оказаться довольно хорошим праздничным сезоном, и, знаете, люди очень щедры, что сулит хороший спрос на бриллианты», - продолжил он.

Хотя это может показаться нелогичным, так как многие, в том числе Зимниски, предсказывают глобальную рецессию, именно такие расходы наблюдаются в Китае, когда в конце прошлого месяца страна начала снимать некоторые из ограничений, связанных с изоляцией.

«Я имею в виду, что есть некоторые доказательства этого, если посмотреть на китайский рынок. Фактически это «расходы как реванш за воздержание» после того, как люди были ограничены в покупках и должны были сидеть дома. Это создает своего рода ситуацию, когда возникает неудовлетворенный спрос», - сказал он.

Что может также помочь алмазной отрасли восстановиться в ближайшие месяцы, так это падение поставок алмазов, поскольку рудники, например, Экати (Ekati), приостанавливают работу, а другие снижают добычу. Зимниски считает, что в случае продолжения снижения предложения в долгосрочной перспективе, это может способствовать росту цен.

Но все еще неясно, насколько упадет предложение.

Аналитик алмазодобывающей отрасли Бен Дэвис (Ben Davis) из Liberum Capital Ltd. считает, что оно может упасть на 12 процентов. Зимниски считает, что падение будет больше 10 процентов.

В настоящее время, по словам Зимниски, подтвержденное сокращение производства из-за временного закрытия составляет около трех процентов.

Рудник Даявик

Хотя Зимниски настроен оптимистично, что к концу года отрасль восстановится, но то, что происходит сейчас время от времени, может решить будущее алмазного рудника Даявик (Diavik).

Месяц назад Rio Tinto, эксплуатирующая рудник, объявила, что 50 северных рабочих, примерно пять процентов рабочей силы рудника Даявик, были отправлены домой с сохранением зарплаты, чтобы снизить риск распространения коронавируса среди местного населения.

Около половины сотрудников рудника Даявик вылетели из южной Канады. С этих работников сняты некоторые ограничения на поездки, введенные главным санитарным врачом Северо-Западных территорий, доктором Ками Кандола (Kami Kandola).

Но если бы эти ограничения на поездки были ужесточены, и Даявик был бы вынужден приостановить операции и встать на уход и техобслуживание, есть вероятность, что он мог бы остаться закрытым.

Зимниски говорит, что рудники, срок эксплуатации которых приближается к концу, должны будут очень внимательно посмотреть, стоит ли их открывать.

У рудника Даявик осталось около пяти лет эксплуатации.

«Будет долгосрочная приостановка, например, на уход и техобслуживание ... Я думаю, когда вы начнете рассматривать наши рудники, которые приближаются к концу срока службы, знаете, может появиться другой взгляд, что просто недостаточно ресурсов для того, чтобы поставить [рудник] на уход и техобслуживание», - сказал Зимниски.

В заявлении Rio Tinto по электронной почте представитель не стал комментировать сказанное Зимниски, но подчеркнул, что рудник продолжает работать «на полную мощность» и в соответствии с рекомендациями и распоряжениями начальника управления здравоохранения Северо-Западных территорий.

«Наше внимание сосредоточено на здоровье и безопасности наших работников и населения, а также на обеспечении безопасности нашей работы, чтобы мы могли продолжать вносить вклад в экономику Северо-Западных территорий», - сказал представитель.

Одно Зимниски говорит совершенно верно, что рынок не восстановится в одночасье.

«Если посмотреть на некоторые акции алмазодобывающих компаний ... некоторые из них упали на 50, 60, 70 процентов только за последний месяц или два. Я не думаю, что кто-то считает, что к нормальной жизни можно вернуться одним щелчком пальцев», - говорит он.

«Я действительно думаю, что алмазный рынок восстановится. Эта стойкая отрасль имеет примеры выхода из таких трудных обстоятельств, как эта», - добавил он.



