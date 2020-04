Оскорбление по-швейцарски: Rolex, Patek, Chanel, Chopard сбежали из Baselworld

Резервный банк Индии (Reserve Bank of India, RBI) признал, что списал ошеломляющую сумму в размере около $8 920 млн, которую задолжали 50 крупнейших неплательщиков Индии, включая задолженность скрывающегося диамантера Мехула Чокси (Mehul...

Fura Gems получила лицензию на разработку рубинового рудника от Министерства минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика (Ministry of Mineral Resources and Energy of Mozambique, MIREM).