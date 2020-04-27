Оскорбление по-швейцарски: Rolex, Patek, Chanel, Chopard сбежали из Baselworld

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Фото: Rolex





Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Во вторник, 14 апреля, Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и бренд Tudor, родственный бренду Rolex, объявили, что покидают Baselworld, чтобы создать новую часовую торговую выставку совместно со швейцарской торговой группой Fondation de la Haute Horlogerie (FHH).

Rolex взял на себя инициативу в организации этой новой выставки, которая состоится в начале апреля 2021 года в Palexpo в Женеве (см. фото), в то же самое время, что и Watches & Wonders, переименованная ярмарка SIHH. В анонсе выставки не были указаны даты новой выставки или даже ее название.

Также неясно, будут ли на новой выставке представлены драгоценные камни и ювелирные изделия, как на Baselworld, и присоединятся ли к новой коалиции другие крупные часовые группы, например, LVMH и Swatch. В пресс-релизе говорится, что, возможно, в мероприятии могут принять участие и другие часовые бренды и что новая выставка «будет ориентирована преимущественно на ритейлеров, прессу и VIP-клиентов».

«Этот уход следует за рядом односторонних решений, принятых без консультации с руководством Baselworld, - говорится в сообщении, - включая отсрочку проведения выставки часов до января 2021 года, а также неспособность удовлетворить потребности и ожидания брендов».

Это огромный удар, который может означать конец Baselworld в том виде, как мы ее знаем. Вековая ярмарка, на протяжении многих лет одна из самых крупных и престижных в отрасли, изо всех сил пыталась возродиться после ухода Swatch Group в 2018 году.

После ухода Swatch ярмарка Baselworld объявила о планах синхронизации дат своих мероприятий с Watches & Wonders, начиная с 2020 года. Однако, когда кризис COVID-19 заставил отменить выставку этого года, Baselworld объявила, что ее ярмарка 2021 года состоится с 28 января по 2 февраля. Это означало, что она больше не будет совпадать с Watches & Wonders, которая перенесена в апрель, а традиционно проходила в январе.

Многие участники ярмарки возражали против новых дат проведения Baselworld, отмечая, что они вступают в конфликт с ювелирными торговыми выставками, например, VicenzaOro и Tucson. Но переломным моментом, похоже, стало решение ярмарки не предлагать полное возмещение затрат за 2020 год, особенно тем участникам, которые не смогут присутствовать на выставке 2021 года.

Были также жалобы на гостиницы Базеля - давний источник раздражения для участников ярмарки - некоторые из которых также отказались предложить возмещение клиентам, которые отменили свои брони на ярмарку 2020 года.

В своем заявлении Baselworld выразила «большое удивление и столь же большое сожаление» по поводу этих шагов и даже намекнула, что будущее ярмарки под вопросом.

«В ближайшие несколько недель [владелец] MCH Group примет решение о продолжении Baselworld и об инвестициях в ее дальнейшее развитие», - сказано в сообщении.

Она также отметила, что новые даты были определены совместно ведущими участниками ярмарки.

«Цель состояла в том, чтобы найти самую раннюю и наиболее подходящую дату для отрасли после мер, связанных с COVID-19. Компании, которые сейчас «мигрируют», в том числе Rolex, высказались в пользу переноса на январь 2021 года. Они также представлены в Комитете участников ярмарки, где несколько раз обсуждалась перспектива Baselworld и она была встречена с положительно, как об этом свидетельствуют также многочисленные обсуждения с отдельными участниками», - заявила она.

Она добавила, что ни один участник не упомянул о переезде в Женеву.

«Поэтому группа MCH должна прийти к выводу, что соответствующие планы в течение некоторого времени находились в стадии подготовки и что в настоящее время в качестве аргумента выдвигаются обсуждения, касающиеся финансовых механизмов отмены Baselworld 2020», - заключила она.

Она сказала, что MCH «инвестировала значительные средства в дальнейшее развитие Baselworld и создание дополнительных цифровых платформ…. Больше, чем когда-либо прежде, она видит возможность разработать современную платформу в часовой и ювелирной отрасли для брендов, которые полагаются в первую очередь не на традиции, а прежде всего на инновации».

По-видимому, эти инвестиции не впечатлили часовые бренды, которые все по очереди нападали на Baselworld и ее руководство во время объявления о новой выставке.

Жан-Фредерик Дюфур (Jean-Frédéric Dufour), генеральный директор Rolex, сказал в своем выступлении: «Мы принимаем участие в Baselworld с 1939 года. К сожалению, учитывая то, как развивалась ярмарка, и последние решения, принятые MCH Group, и несмотря на большую привязанность у нас к этой выставке часов, мы решили уйти. После обсуждений, инициированных Rolex, казалось совершенно естественно создать новую выставку с партнерами, которые разделяют наше видение и нашу бесконечную, неизменную поддержку швейцарского часового сектора».

Президент Patek Philippe Тьерри Стерн (Thierry Stern) сказал: «Решение покинуть Baselworld было непростым для меня, поскольку я отношусь к четвертому поколению семьи Стернов, кто принимал участие в этом традиционном ежегодном мероприятии. Но жизнь постоянно развивается, все меняется, и люди тоже меняются.… То, что вчера было правильно, не обязательно может быть актуальным сегодня», - сказал он.

«Сегодня Patek Philippe уже расходится с концепцией Baselworld, - добавил он. - Было слишком много дискуссий и нерешенных проблем. Доверия больше нет».

Карл-Фридрих Шойфеле (Karl-Friedrich Scheufele), со-президент Chopard, сказал: «Chopard впервые приняла участие в Базельской ярмарке в 1964 году со стендом около 25 квадратных метров. После тщательного рассмотрения вопроса наша семья решила поддержать инициативу Rolex и уйти из Baselworld - это болезненное решение. Создание этой новой часовой выставки в Женеве параллельно с Watches & Wonders позволит нам лучше обслуживать наших часовых партнеров и наших клиентов».



