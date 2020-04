Взгляд на цены на алмазное сырье в разгар кризиса Covid

Сегодня

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(paulzimnisky.com) - Большая часть цепочки поставок алмазов была практически приостановлена в последние две недели марта ​​с момента закрытия границ и ограничения на поездки по всему миру в ответ на пандемию Covid. Центр по производству бриллиантов в Индии был официально закрыт 24 марта, и большинство розничных магазинов, торгующих бриллиантами и ювелирными изделиями по всему миру, за исключением Китая, были вынуждены закрыться в середине или конце марта.

Хотя в последние недели осуществлялась некоторая торговля алмазами, относительный объем сделок был минимальным из-за вышеупомянутых ограничений на поездки и, в конечном итоге, отсутствия спроса в нижней части алмазопровода, поскольку у закрывшихся ювелиров нет необходимости пополнять запасы. Как правило, в условиях кризиса ликвидность алмазной торговли снижается, однако в настоящий момент обстоятельства особенно серьезные из-за уникального характера острого одновременного шока спроса и предложения.

Всегда есть покупатели алмазного сырья, даже когда цепочка поставок, по сути, заморожена, как сейчас, вопрос в том, по каким ценам? Большинство из нынешних покупателей, за исключением тех, кто связан контрактом, составляют небольшое число, и они принимают решения, исходя из складывающейся ситуации, и к тому же они могут позволить себе покупать и держать товары до тех пор, пока спрос не вернется, и они, скорее всего, готовы покупать только с большими скидками. Таким образом, продавцы, которые вынуждены генерировать денежный поток для удовлетворения финансовых потребностей в текущих условиях, могут фактически продавать свои товары, но по ценам, которые, вероятно, значительно ниже в относительном выражении.





Алмазы разных категорий отсортированы для продажи. Фото: Пола Зимниски

Таков был результат недавних продаж, проведенных парой независимых алмазодобывающих компаний в конце марта и начале апреля. В одном случае алмазодобытчик проводил продажи с использованием нескольких методов, включая тендер, прямые продажи и партнерские соглашения, по ценам, которые были снижены на целых 18%, или на эквивалентной основе по сравнению с ноябрем 2019 года. В другом случае добывающая компания продала большую часть товара, используя сочетание тендера и прямых продаж в Южной Африке и Антверпене, соответственно, по ценам, которые в некоторых случаях снижались на 25% или более на эквивалентной основе по сравнению с серединой февраля.

При этом важно помнить, что в действительности на этих уровнях существует относительно небольшой объем торговли алмазным сырьем, поскольку большинство независимых производителей алмазов, которые могут себе это позволить, не продают на этот рынок и в оптимальном варианте будут ждать возобновления цепочки поставок, прежде чем снова начать продажи. Другие предпочитают временно приостановить производство, ожидая лучших условий на рынке, прежде чем вернуться к работе.

Крупные алмазодобывающие компании, которые продают большую часть продукции по контрактам, имеют ограниченные потребности со стороны клиентов и покупателей в текущих условиях и в целом, похоже, все больше придерживаются «стратегии преобладания цены над объемом» в управлении поставками на рынок, это означает сокращение объема продаж и сохранение цен вместо сохранения объемов продаж и снижения цен.

Например, в первом квартале календарного 2020 года сопоставимые цены АЛРОСА (ММВБ: ALRS) на камни ювелирного качества, исключая фантазийные и специальные камни, снизились всего на 1,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Однако продажи АЛРОСА в марте составили всего $149 млн, или на 59% ниже соответствующего периода год назад, и на 73% ниже, чем в 2018 году. 30 марта компания De Beers, еще один продавец по контрактам, отменила третью сессию продаж компании в 2020 году, которая должна была завершиться 3 апреля. В прошлом году аналогичная продажа принесла $581 миллион.





Здание порта в Антверпене в дождливый весенний день. Фото: Пола Зимниски

В этой связи, примерно более 3/4 мирового объема алмазов по стоимости продается по контрактам почти исключительно крупнейшими алмазодобывающими компаниями. Бόльшая часть оставшихся алмазов продается на тендерах, аукционах или в ходе частных продаж независимыми компаниями, ведущими добычу алмазов в промышленных масштабах, или мелкими предприятиями. Принимая это во внимание, совокупные цены на алмазное сырье, вероятно, снизились почти на 10%, начиная с начала 2020 года до настоящего времени, как показывает глобальный индекс цен на алмазы Зимниски (Zimnisky Global Rough Diamond Price Index), и не более, чем на 20% ниже самого низкого уровня цен на тендерах и в частных сделках, которые наблюдались в разгар неликвидности.

Как только цепочка поставок алмазов начнет открываться, для чего потребуется открытие границ, розничных магазинов и центров производства бриллиантов и торговых центров во всем мире, объем торговли постепенно начнет приходить в норму, и цены, вероятно, достигнут более устойчивого и надежного уровня.

Среднесрочные и долгосрочные глобальные предложения алмазов, которые прекращаются в ближайшие месяцы, кварталы и годы, не только из-за остановки производства, но и из-за стратегического сокращения предложений крупными компаниями, должны помочь в поддержании основ цен, в то время как серьезность затяжного глобального экономического спада даже после снижения пандемии неизбежно повлияет на силу долгосрочного давления на спрос. На данный момент неопределенность сохраняется, но в конечном итоге именно эти два фактора смогут повлиять на изменение цен на алмазы в ближайшие кварталы и годы.

Пока покупателей немного, а продавцы, принимающие решения, исходя из ситуации, и продавцы, которым не нужно продавать срочно, неохотно продают с большими скидками, что приводит к большому «разбросу спроса и предложения» алмазного сырья.

-

Пол Зимниски, дипломированный финансовый аналитик (CFA), является независимым аналитиком алмазной отрасли и консультантом, работающим в районе Нью-Йорка и пригородов. Для регулярного получения анализа алмазной отрасли, пожалуйста, подпишитесь на его ежемесячный отраслевой информационный бюллетень State of the Diamond Market (Состояние алмазного рынка). Пол является выпускником Школы бизнеса им. Роберта Г. Смита (Robert H. Smith School of Business) Мэрилендского университета (University of Maryland), имеет степень бакалавра по финансам и международный профессиональный сертификат CFA. С ним можно связаться по адресу paul@paulzimnisky.com и в Twitter @paulzimnisky.

Пояснение. На момент написания статьи Пол Зимниски имел длинные позиции по опциону в компаниях Lucara Diamond Corp и North Arrow Minerals Inc. Пожалуйста, прочитайте полную информацию под данной статьей на сайте http://www.paulzimnisky.com/.