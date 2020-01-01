Цена на золото преодолела барьер в 1 700 долларов

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Фото: istara (Pixabay)





Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - В среду, 15 апреля, спотовая цена золота преодолела барьер в $1 700, и сейчас оно торгуется на самом высоком уровне за последние семь лет.

Это уже второй раз за месяц, когда золото преодолевает отметку в $1 700; его спотовая цена ненадолго превысила эту отметку 6 апреля. Но на этот раз, похоже, золото закрепило эти достижения. На открытии утром в четверг, 16 апреля, оно торговалось на уровне $1 717 за унцию, а на момент публикации спотовая цена была на уровне $1 736 за унцию.

В целом, цена на золото в этом году выросла примерно на 15%, и некоторые аналитики считают, что скоро она достигнет $1 800. Это было бы в пределах его рекордной спотовой цены в $1 923,7, которая была достигнута в сентябре 2011 года.

Цена на золото растет уже более года. В феврале она преодолела отметку в $1 600. И хотя впоследствии она снизилась, нынешняя суматоха, вызванная COVID-19, по-видимому, вызвала повышенные ожидания.

«Скорее всего, золоту помогает попутный ветер, - сказал Рик Рул (Rick Rule), президент и генеральный директор компании Sprott, специализирующейся на драгоценных металлах, на первичном золоте. - Когда золото продается, оно действительно по-настоящему продается».

Хотя аналитики отмечали, что золото обычно служило убежищем в кризисные периоды, они также говорили, что низкие процентные ставки и растущий государственный долг, не говоря уже о плачевном состоянии фондового рынка США, подпитывали рост цен на металл.

«Главным фактором, повлиявшим на цену золота в моей карьере, была вера - или отсутствие веры - в длительную покупательную способность доллара США; самое главное - доллара США в виде казначейских облигаций США, выпущенных на 10-летний срок», - сказал Рул.

Он отметил, что федеральный долг, который до пандемии COVID-19 уже достиг рекордных $22 триллионов, будет дополнительно увеличен в результате спасательных мер на триллион долларов, предпринятыми Конгрессом в прошлом месяце.

Обычно для ритейлеров это является временем для активизации своего бизнеса, связанного со встречными продажами (trade-in), что для многих служило спасательным кругом в последнее десятилетие, но многие сейчас закрыты из-за коронавируса.

И хотя некоторые могут испытывать соблазн вести этот бизнес из дома, это несет в себе не только возможные риски для безопасности и здоровья, но и юридические риски.

«Это ужасная идея, - говорит Сара Юд (Sara Yood), старший советник Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee). - Практически во всех юрисдикциях (как в государственных, так и местных органах власти) существуют законодательные требования в отношении покупки бывших в употреблении драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий, в том числе требование о наличии лицензии у дилера, занимающегося бывшими в употреблении товарами, а также специально откалиброванные весы для того, чтобы он мог гарантировать тройский вес продавцу изделий. Маловероятно, что у кого-то есть такое оборудование дома или кто-то сможет обеспечить соответствии всем этим требованиям. Они также должны будут иметь выданное правительством удостоверение личности и информацию по системе «Знай своего клиента» (Know-your-customer) для каждого человека, продающего им драгоценные металлы или драгоценные камни».

Хотя некоторые компании подготовились к тому, чтобы принимать товар по почте, у них «есть средства безопасности, они [могут] открывать, сортировать, взвешивать партии с записью на камеру и имеют все необходимые лицензии и оборудование для предоставления этой услуги», - сказала она.