Эрни Блом оставляет пост президента WFDB

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Эрнест - «Эрни» - Блом (Ernest Blom), являвшийся президентом Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) в течение последних восьми лет, временно покинул свой пост.

Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) и член исполнительного комитета группы, был избран исполняющим обязанности президента глобальной группы во время онлайн-встречи (c использованием приложения Zoom) с исполнительным комитетом WFDB.

В письме Блома, полученном JCK, говорится, что по «личным причинам» он, «к сожалению, временно не может оставаться на посту президента…». «Поэтому мне нужно уйти с поста на некоторое время», - пишет он в нем.

Появление этой новости объясняется тем, что компания Блома, Ernest Blom Diamonds, участвует в судебном разбирательстве с Дубайской алмазной биржей (Dubai Diamond Exchange, DDE), являющейся членом WFDB, в споре о юрисдикции арбитража.

В иске, поданном Бломом 28 января в суд первой инстанции в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, он требует, чтобы решение арбитражного суда по делу DDE от 12 декабря было признано «недействительным и незаконным». В иске содержится требование, чтобы спор между Бломом и тремя компаниями подпадал под действие правил Южной Африки и чтобы арбитражное решение не доводилось до всеобщего сведения.

Как пишет по электронной почте Марк Де Блок (Marc De Block), адвокат Блома в Антверпене, Бельгия, куда была подана аналогичная жалоба, «прискорбно», что Блому пришлось подать иск, но он чувствовал, что у него нет выбора.

«Блом всегда служил интересам алмазной отрасли и защищал их, и на этот раз тоже. По сути, DDE очень несправедливо отнеслась к Блому, и я оставляю за DDE право защищать свои действия в суде ... . Хотя DDE хорошо известно, что она совершила очень серьезные ошибки против моего клиента, и даже явно признала это, она упорно отказывается исправить эти действия».

На момент публикации Дубайская алмазная биржа не ответила на просьбу дать свои комментарии.

Блом сообщил изданию JCK, что, хотя иск, вероятно, «сыграл свою роль» в его уходе с поста, он также чувствовал, что настало время двигаться дальше. Он отмечает, что к настоящему моменту он отслужил почти пять двухлетних сроков на посту президента WFDB (он также занимал эту должность с 2006 по 2008 год), что делает его президентом, занимавшим этот пост дольше всех в истории этой группы. Он добавляет, что планировал уйти с поста президента на конгрессе в этом году в Гонконге, который сейчас планируется провести в ноябре.

«Наступает момент, когда мне нужно заняться другими вопросами, - говорит он. - Я вложил свое сердце и душу в WFDB, и я очень горжусь наследием, которое я оставил».

Его преемник, Дваш (Dvash), возглавлял работу над созданием новой биржи Get Diamonds, которую группа планирует открыть в этом месяце в противовес платформе RapNet.

«Наша отрасль так сильно изменилась, - сказал Дваш изданию JCK. - Мир меняется, и мы должны провести огромные изменения. У нас много дел».

Он надеется расширить инициативы с другими группами и алмазодобывающими компаниями.

«Мы все должны работать сообща, - говорит он. - В одиночку мы не сильны. Нам нужно лидерство, чтобы вывести всех вперед. Я верю в эту отрасль. Я верю, что у нас есть будущее».

Он также отдал должное деятельности Блома, сказав: «Он отличный человек. Он посвятил много лет служению федерации. Я желаю ему всего наилучшего».