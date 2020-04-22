Когда инфляция уменьшится, что заставит китайских потребителей тратить больше?

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Фото: Джейсон Го (Pixabay)





Автор: Ялин Цзян (Yaling Jiang)

(jingdaily.com) - Показатель инфляции потребительских товаров в Китае, известный как индекс потребительских цен (ИПЦ), в марте снизился на 4,3 процента. Это было значительное снижение после его роста на 5,2 процента в феврале, согласно опубликованному в 10 апреля сообщению Национального бюро статистики (National Bureau of Statistics). По мере того, как в стране возобновляется работа и начинают восстанавливаться поездки и логистика, цены на товары начали стабилизироваться, пояснил старший аналитик бюро Дон Лицзюань (Dong Lijuan).

В категории одежды цены на одежду, обувь и расходы на производство одежды практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на одежду и обувь снизились на 0,2 и 0,8 процента, а затраты на производство одежды выросли на 2,4 процента, что объясняет слабый спрос, а себестоимость продукции была выше, чем обычно.

Мнение Jing

До появления COVID-19 Китай полагался на китайских потребителей в плане стимулирования экономики из-за продолжающейся китайско-американской торговой войны. Теперь, чтобы вернуть свою экономику к жизни после вспышки вируса, Пекин снова расширяет возможности потребителей.

В отличие от американского пакета помощи в связи с коронавирусом на сумму $2 триллиона для частных лиц и компаний, местные органы власти Китая и платформы электронной торговли - под руководством Пекина - раздают цифровые ваучеры для стимулирования потребления, как ранее сообщало издание Jing Daily. В среду, 8 апреля, JD.com объявило, что предлагаются торговые ваучеры на $142 млн (1 млрд юаней), чтобы помочь «стимулировать общенациональный потребительский спрос». ИПЦ этого года покажет, работает эта форма стимулирования или нет.

В секторе предметов роскоши Dior подала хороший пример для отрасли, пригласив лицо своей компании в Китае - модель и актрису Анджелабейби (Angelababy) - делать покупки в своем флагманском магазине. Девятого апреля компания опубликовала видео об этом в своих социальных сетях в Китае, где оно собрало более 73 000 просмотров на WeChat менее чем за два дня. Хотя выдача ваучеров не очень отвечает интересам люксовых брендов, им следует начать рассматривать свои собственные варианты пакетов стимулирования, чтобы снова привлечь покупателей в свои магазины.