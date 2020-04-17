Отчет Голана о состоянии алмазного рынка за первый квартал 2020 года

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Фото: Ту Анх (Pixabay)





Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Поскольку мы живем в такие необычные времена, я начну этот отчет тоже необычно - с заключения.

Примерно за месяц человечество приняло необычное и странное решение. Впервые почти все в мире решили остаться дома на карантине. Это странно, так как мы решили изолировать себя друг от друга, потому что мы сообщество и заботимся друг о друге. В настоящее время мы сидим изолированно в одиночку, потому что мы социальные существа. Совершенно невероятно.

Если китайская хронология событий является разумной моделью, на создание следующей новой нормы потребуется пара месяцев. Нет никаких сомнений, что бизнес должен возобновиться, иначе не будет экономики. Несмотря на эту мрачную картину, ожидается, что после завершения кризиса восстановятся продажи бриллиантов и ювелирных изделий. История доказывала это не раз, как изложено в этой публикации. Почему эти продажи восстановятся? Из-за любви. Потому что любовь - это потребность человека. Прочитайте отчет до конца, чтобы увидеть этот сентиментальный прогноз.

РЕЗЮМЕ

Первый квартал 2020 года был полностью омрачен вспышкой COVID-19.

По оценкам, три миллиарда человек в настоящее время находятся в самоизоляции, 1,3 миллиарда из них в одной только Индии. Миллионы людей потеряли свои рабочие места, и степень этого воздействия на мировую экономику трудно оценить.

Алмазная отрасль не избежала спада, хотя бизнес в США продолжился до конца квартала, принеся некоторое облегчение.

Цены на бриллианты были в основном стабильными в марте после роста в январе и падения в феврале.

Оптовые запасы выросли после крупных закупок алмазного сырья и падения продаж.

Спрос упал до самого низкого уровня с 2009 года.

США: несмотря на продолжающуюся активность вплоть до марта, рост безработицы грозит стать дополнительным бременем для будущих продаж бриллиантов, особенно для новобрачных.

Индия: страна полностью находится в самоизоляции, а активность алмазной отрасли снизилась до минимума.

Бельгия: государственная поддержка снимает некоторые проблемы, в том числе важное соглашение с банками о предоставлении кредитов и по процентным ставкам.

Гонконг: сильный удар в течение длительного времени, но в конце марта возобновилась активность в некоторой степени.

Израиль: наиболее пострадал алмазный центр. Перспективы мрачные из-за отсутствия государственной поддержки отрасли и высокого роста уровня безработицы до 25%. Приостановлено слияние банков Mizrahi и Union bank.

Банковское финансирование продолжало сокращаться в течение квартала, в основном в Израиле.

Исключительно высокий объем предложения алмазного сырья в январе сократился почти до нуля в марте.

Резко снизились цены на алмазы на торгах.

Цены на выращенные в лаборатории бриллианты (ВЛБ) оставались стабильными до февраля, а затем торговля прекратилась.

ЦЕНЫ НА БРИЛЛИАНТЫ

Хотя продаж практически не было, цены на бриллианты оставались стабильными. Это неудивительно, если учесть, что размеры алмазной отрасли очень небольшие, и она имеет тенденцию защищаться от колебаний цен. В прошлые кризисы, например, 2008 года, цены на бриллианты упали меньше, чем на большинство других товаров и продуктов. В этой отрасли, оперирующей малыми прибылями, трудно справляться с каждым снижением цен, что объясняет события, которые начали разворачиваться в пятницу, 20 марта, - снижение цен в прейскуранте Rapaport.

В настоящее время в первую очередь трейдеры думают о ценах на бриллианты. Боевой клич бросили рядовые оптовые торговцы и производители бриллиантов после того, как прейскурант Rapaport, инструмент ориентировочного ценообразования, снизил цены на бриллианты в среднем почти на 7% на все. Полученный удар был настолько сильным, что заставил трейдеров массово отозвать свой товар из RapNet и искать новую платформу B2B (бизнес-бизнесу). Как ни странно, они не приняли решение отказаться от прейскуранта Rapaport.

Было ли снижение оправданным - ответ зависит от того, кого вы спрашиваете. Одним из недостатков прейскуранта Rapaport является его медленная реакция на изменение цен на рынке. Трейдеры, со своей стороны, должны оперативнее сообщать об этом своим клиентам. В конце концов, трейдеры уже некоторое время снижают цены. Только в феврале цены снизились в среднем на 2,9%.

Оптовые сделки с бриллиантами показывают, что в январе цены выросли практически по всем показателям (+1,4%) после сильных розничных продаж в декабре, в феврале они упали (-2,9%) и практически не изменились в марте, снизившись на 0,03% по сравнению с предыдущим месяцем.

Причинами стабильности цен стали ограниченные сделки и опасение, что дальнейшее снижение приведет к широкомасштабному падению цен, вызвав массовое закрытие компаний.

Бриллианты весом треть карата, цены на которые выросли на 0,6% в январе и на 1,6% в феврале, выросли в цене еще на 1,5% в марте, несмотря на глобальный спад в торговле и ритейле.

Размеры варьируются от 0,70 до 1,50 карата, а более крупные товары продавались в марте по более выгодным ценам.

Средняя часть алмазопровода

Складские запасы бриллиантов

В первом квартале 2020 года товарные запасы оптовиков начали снижаться, что частично объясняет стремление производителей бриллиантов закупать алмазы в январе. Освободившись от своего большого запаса в конце четвертого квартала 2019 года, в январе они снова начали производить бриллианты. Работа велась даже после того, как Китай закрылся, и продолжалась до тех пор, пока правительство не заставило остановить всю работу из-за COVID-19.

Несмотря на сокращение или отсрочку покупки большого объема предложенных камней от основных алмазодобывающих компаний, продолжающиеся закупки в феврале привели к росту складских запасов. На данный момент, только медленный отток в Китай и Гонконг помогает уменьшить эти накопленные запасы, но они останутся больше, чем планировалось или ожидалось.

Спрос на бриллианты

Продажи бриллиантов, продолжавшиеся в обычном режиме в январе и резко замедлившиеся в феврале, в марте упали, но не остановились полностью. Оптовые торговцы мелкими и средними неоправленными бриллиантами в основном сообщали о полной остановке торговли. Крупные компании, имеющие широкую сеть и контракты на поставку, смогли в марте осуществить некоторые продажи, хотя спрос был явно значительно меньше.

Поскольку азиатские и европейские рынки были закрыты, единственным реальным местом продаж были США. Это было связано с медленной реакцией правительства США на пандемию и неспособностью сообщить народу, что COVID-19 представляет собой реальную угрозу для жизни. Без такого понимания мало кто предвидел закрытие магазинов, что позволило сохранить спрос на бриллианты со стороны США.

В конце марта мы начали наблюдать медленное восстановление спроса со стороны Китая и даже давно парализованного Гонконга. Тем не менее, с точки зрения фактических сделок, спрос был на самом низком уровне с начала 2009 года.

США

В марте в США резко подскочил уровень безработицы. Количество фактических первоначальных требований по государственным программам, не скорректированное, составило 2 898 450 на неделе, закончившейся 21 марта, за одну неделю их число увеличилось на 2 647 034 (или 1 052,9%).

Эта новость потрясла американцев, особенно бизнес-сектор. Представьте себе его удивление, когда через неделю министерство труда объявило, что число безработных увеличилось в два раза, до 5,82 миллиона.

Постарайтесь не обращать внимание на сезонно скорректированные цифры. Они вводят в заблуждение, поскольку они пытаются учесть циклические изменения и нормализовать данные. Цифры достаточно удручающие без каких-либо статистических манипуляций.

По некоторым из наиболее пострадавших штатов - Калифорнии, Пенсильвании и Массачусетсу - удар нанес COVID-19.

С практической точки зрения скачок безработицы, закрытие магазинов, неизвестные риски для здоровья и экономические проблемы окажут влияние на число свадеб в США. Ожидается, что число свадеб сократится наряду с уменьшением общих расходов на эти мероприятия, которые обычно становятся большим праздником. Значительный процент свадеб будет отложен. Вопрос в том, какое влияние окажет это на покупку свадебных украшений?

В прошлом расходы на свадебные украшения не имели такого большого влияния на свадебные расходы, как, например, затраты на место проведения, музыку, фотографов или цветочные композиции. Они стали оказывать такое влияние, например, из-за негативных последствий 2008 года.

Одной из областей, где есть разница между 2008 и 2020 годами, является маркетинг. В 2008 году все еще продолжалась кампания «Бриллиант - это навсегда» (A diamond is forever), а с 2006 года De Beers возобновила свою кампанию «Руки» (Hands), заменив драматический саундтрек струнного квартета более подходящей кавер-версией «Stand by Me». Это было эмоционально и мощно.

В следующем году компания провела рекламную кампанию дизайна «Путешествие» (Journey), которая еще больше стимулировала продажи ювелирных изделий с бриллиантами. Сегодня такая рекламная работа не ведется, и не ожидается, что она будет возобновлена, если только Ассоциация по продвижению бриллиантов (Diamond Promotion Association) [название, под которым иногда имеют в виду Ассоциацию производителей алмазов (Diamond Producers Association) – прим. ред.] каким-либо образом не освободится от своего статуса «без вести пропавшей».

Вместе с тем другое работает в нашу пользу - любовь и действие. После трудных времен, включая реальную угрозу для жизни, мы склонны избавляться от нерешительности, вспоминать, что жизнь коротка, и спешить завязывать отношения. Подробнее об этом в выводах ниже.

В первом квартале в США было много изменений. Сразу после декабрьских праздников довольные владельцы магазинов начали пополнять складские запасы и думать о Дне святого Валентина и о свадебном сезоне.

Начал расти спрос на уровне розничной торговли, так как самостоятельные торговцы ищут выгодные предложения и готовы раскошелиться на товары. Сети и крупные торговцы уже сосредоточились на своих предложениях весеннего сезона. Дилеры, поставляющие на рынок США, приготовились к мартовским выставкам в Гонконге, чтобы продать товар с выгодой.

Спрос со стороны ритейлеров сместился только на товары по консигнации и был ориентирован на бриллианты круглой огранки размером от 1,50 до 3 каратов и овальной огранки размером от 1 до 2 каратов самых высоких показателей цвета, чистоты VVS-SI и очень хорошего качества изготовления или выше. Это товары, на которые постоянно хороший спрос, и они считаются дефицитом.

К середине марта коммивояжёры по продаже камней перестали ездить. Некоторые пытались продолжить бизнес по телефону. Это не очень хорошо сработало. Поскольку магазины закрылись, оптовый бизнес прекратился.

Все крупные торговые выставки были отменены, включая JCK Las Vegas, AGS Conclave и JA.

Индия

Индия является важным поставщиком бриллиантов в Китай. Вспышка пандемии в Китае стала первым ударом по алмазной торговле в Индии в первом квартале. Индийские трейдеры сообщили о внезапном и полном прекращении поступления заказов в феврале. Один трейдер так описал ситуацию в то время - «никто не отвечает на звонки».

После вспышки эпидемии в Италии резко сократился также экспорт в Европу и торговля с Бельгией, что привело к серьезному замедлению в феврале. Это нанесло вред закупкам алмазного сырья и экспорту бриллиантов. В марте торговля бриллиантами в Индии полностью прекратилась. Трейдеры сообщают о «нулевой активности» с середины марта, заявляя, что это повсеместно.

Премьер-министр Нарендра Моди объявил о трехнедельной изоляции в Индии, начиная с 30 марта, в результате чего были закрыты фабрики по производству бриллиантов и ювелирных изделий.

Эта мера последовала за решением министерства финансов о повышении минимальной стоимости неисполнения своих обязательств, которая могла бы инициировать процедуры банкротства для малого и среднего бизнеса.

Бельгия

Правительство Бельгии предприняло ряд мер, чтобы помочь бизнесу пережить этот период.

Они включают в себя отсрочку платежей по НДС и графика налоговых платежей, например, налога на карат, в том числе предоставление льгот и освобождение от штрафов.

Правительство также предоставит безработным 70% выплату заработной платы, а также компенсацию за воду и счета за электроэнергию.

Федеральное правительство также достигло соглашения с банками об отсрочке платежей по существующим кредитным линиям до 30 сентября и решило, что будет возможность получить новые дополнительные кредитные линии под гарантию правительства. Годовой процент по этим новым кредитам и кредитным линиям ограничен 1,25%.

Торговля через бельгийский алмазный центр хорошо отражает тенденции в мировой алмазной отрасли.

В январе экспорт бриллиантов сократился в годовом выражении, а импорт алмазов сильно вырос. В феврале экспорт бриллиантов упал, а импорт алмазного сырья увеличился, хотя и более умеренными темпами.

Эти цифры также показывают снижение средней цены на алмазы и бриллианты почти по всем направлениям.

Тем не менее, несмотря на то, что Бельгия сильно пострадала от вируса, многие алмазные компании продолжали работать. Бюро по алмазам (Diamond Office), которому поручено осуществлять надзор за международной алмазной торговлей, также продолжало работать, хотя и в гораздо меньших объемах.

Чтобы предотвратить падение торговли, по крайней мере, в средней части алмазопровода (мидстриме), алмазная отрасль Бельгии и Израиля организовала совместную виртуальную торговую выставку с целью компенсировать отмену крупных торговых ярмарок. По предварительным данным, большинство предлагаемых товаров было продано.

Гонконг

Гонконг одним из первых пострадал от COVID-19 и начал избавляться от его последствий в середине марта. Однако после вспышки вируса деятельность, связанная с бриллиантами и ювелирными изделиями, была приостановлена. Многие ритейлеры решили закрыться до апреля. Как и в случае с большими районами Китая, Гонконг также был плотно изолирован, включая запрет на въезд всех нерезидентов.

С точки зрения розничной торговли, продажи ювелирных изделий и часов в январе упали на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Затем они упали на 79% в феврале. Эти цифры соответствуют 70-80%-ому снижению общей активности алмазной торговли, судя по оценкам местных трейдеров.

И все же трейдеры сообщали, что в конце марта началась определенная деятельность.

Из-за запрета международных поездок мартовская выставка ювелирных изделий в Гонконге была перенесена на май, хотя вполне возможна дальнейшая задержка.

В Китае Новый год и День святого Валентина были потеряны из-за вспышки коронавируса, и в ближайшее время нет дополнительного праздничного сезона для покупки ювелирных изделий, что помешает восстановлению алмазных центров.

Израиль

Год начался в Израиле после праздничного сезона 2019 года, что дало повод для оптимизма на местном рынке. Серьезный спрос со стороны рынка США сохранялся с декабря с акцентом на типичные американские товары: бриллианты цвета GHI и чистоты SI-I1, особое внимание уделялось крупным камням. Бриллианты круглой огранки размером треть карата пользовались постоянным спросом, как и небольшие поинтеры, и были сообщения о дефиците. Хороший спрос был также на бриллианты огранки «изумруд» и «груша».

Все это полностью прекратилось, как только COVID-19 ударил по рынку США. Прекращение полетов, социальное дистанцирование, а затем закрытие магазинов сильно ударило по израильской алмазной отрасли.

Международная алмазная торговля в Израиле сократилась вдвое в первом квартале 2020 года, а объемы торговли в феврале сократились на 75% в годовом исчислении. С уменьшением надежности банковского финансирования, падение фондовых рынков стало еще одним ударом, усилив неуверенность алмазных трейдеров. Страх перед широкой и затяжной рецессией заставил алмазные компании отправить большинство своих сотрудников домой в вынужденный отпуск.

Поскольку компании откладывают платежи и просят поставщиков не обналичивать чеки, страх перед серией банкротств вполне реален.

В настоящее время без работы более миллиона израильтян, 25% рабочей силы страны. Трудно представить воздействие, которое это окажет на экономику Израиля.

Нынешняя ситуация также ставит под сомнение слияние Mizrahi и Union Bank. В лучшем случае, похоже, оно будет отложено. Необходимая продажа подразделения по финансированию алмазной отрасли одним из этих двух банков выглядит как никогда далеким будущим. Без этого не будет одобрено окончательное слияние.

БАНКОВСКОЕ обслуживание

Банковское финансирование алмазной отрасли продолжает сокращаться, и эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшем будущем. Усилия, предпринимаемые различными алмазными организациями, по увеличению денежной массы были безуспешными, но они продолжают предприниматься.

Тем временем ABN AMRO, ведущий финансист алмазной отрасли, объявил, что с апреля по сентябрь он не будет взимать основные и процентные платежи с клиентов с кредитной линией до €50 миллионов.

Для клиентов коммерческих банков с кредитной линией до €2,5 млн выплата процентов и основной суммы будет автоматически отсрочена на шесть месяцев.

Верхняя часть алмазопровода

Алмазы

Первый квартал 2020 года начался хорошо для алмазодобытчиков. Устойчивые розничные продажи в декабре привели к высокому спросу на алмазное сырье, обеспечив алмазодобывающим компаниям столь необходимый денежный поток и возможность начать избавляться от своих огромных запасов алмазов, оцениваемых примерно в $5 миллиардов.

В январе алмазодобытчики выбросили на рынок алмазы на сумму свыше $1 млрд, которые были с энтузиазмом приобретены мидстримом. Но мидстрим переборщил, отхватив больше, чем мог переработать. Банкиры были несколько встревожены финансовыми затратами и обязательством, которое связано с этим.

Успокоились в феврале, и это имело смысл. Именно тогда стало понятно, что COVID-19 начал быстро распространяться.

Как и бόльшая часть деятельности в алмазной отрасли, торговля алмазным сырьем резко упала к концу квартала. В марте, когда розничная торговля ювелирными изделиями достигла минимума, а в производственных центрах был объявлен принудительный режим самоизоляции, у мидстрима не было потребности в алмазах и никакой возможности обрабатывать их. Даже если бы он это делал, как бы он смог оплачивать стоимость огранки и полировки, не продавая бриллианты, особенно когда неизвестна достигнутая цена на бриллианты?

Одним из возможных последствий прекращения поставок алмазного сырья является дефицит. Как только режим самоизоляция закончится и фабрики вернутся к работе, возникнет острая потребность в алмазах, что может оказать повышательное влияние на цены. Это повод для беспокойства.

De Beers

На первых двух сайтах 2020 года De Beers не снижала цены. Предпочтение сокращать продажи, а не снижать цены является старой политикой компании, хотя в прошлом она шла на уступки, некоторые из них были сделаны не напрямую.

В течение первого цикла года De Beers продала алмазов на сумму $551 млн, что на 29% больше, чем в декабре, и на 10% в годовом исчислении. Это было огромное количество товаров, но их клиенты восприняли это с удивительным энтузиазмом, даже покупая некоторые дополнительные товары, когда это было возможно.

Учитывая большие складские запасы при слабеющем денежном потоке, большой объем сбыта был долгожданным облегчением с точки зрения De Beers. Тем не менее, этого оказалось слишком много для мидстрима, и во втором цикле уже появились запросы на отсрочку. Продажи упали на 36% до $355 млн, что стало предвестником мартовской ситуации.

Третий сайт, запланированный на 30 марта - 3 апреля, получил удары со всех сторон. Все началось с сайтхолдеров, требовавших большей гибкости в отношении покупок. Затем свои границы закрыла Южная Африка - главные воздушные ворота в Ботсвану. Ее примеру последовала Ботсвана, а в Индии правительство приостановило ведение бизнеса, что привело к закрытию гранильных фабрик. De Beers, уже согласившись на 100% отсрочку, не имела иного выбора, кроме как отменить третий сайт.

Очередные контракты сайтхолдеров были еще одним вопросом, которым занималась De Beers, ее брокеры и клиенты. Хотя сайтхолдеры подали свои заявки, De Beers находится на заключительной стадии принятия решения о том, в какой форме будут выделенные объемы. Должны произойти некоторые вынужденные изменения, и компания уже пришла к выводу, что текущая система нуждается в обновлении.

Алроса

Несмотря на то, что АЛРОСА располагает исключительно большими складскими запасами алмазов, она фактически отменила свой апрельский цикл продаж для долгосрочных клиентов (6-10 апреля), предложив им 100% отсрочку покупки выделенного им объема. Это изменение потребовало некоторого юридического оформления, поскольку долгосрочные клиенты обязаны покупать определенный процент от своей ежемесячной квоты или рискуют потерять свой контракт.

АЛРОСА также сохранила устойчивость своих цен, предпочитая уменьшать объем продаж и защищать стоимость. Одной из причин является то, что повышение цен после снижения является сложным и длительным процессом. Другая причина заключается в том, что снижение предложения помогает восстановить цены. Это вековая практика, отработанная De Beers и всецело принятая АЛРОСА.

В начале этого квартала, в поддержку своих постоянных клиентов в текущей ситуации, АЛРОСА в марте снизила предел обязательного выкупа до 50% от контрактных объемов, с возможностью отложить покупку до 10% объема до конца мая. В условиях ограничений на поездки по всему миру с 23 марта по 6 апреля АЛРОСА провела онлайн-аукцион алмазов специального размера (больше 10,8 карата). Все остальные продажи в настоящее время приостановлены.

В январе российская алмазодобывающая компания продала алмазы на сумму $390 млн, что является максимумом с апреля 2018 года. Это предложение на 11% выше по сравнению с предыдущим месяцем и на 28% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале это предложение сократилось на 12% до $342,3 млн, а в марте упало до $148,7 миллиона.

Rio Tinto

Следуя решениям местных органов власти, австралийская алмазодобывающая компания замедлила добычу и геологоразведочные работы, в том числе в Канаде. Как и в случае с De Beers и АЛРОСА, хорошие продажи, начавшиеся в январе, закончились в марте.

Средние и юниорские алмазодобывающие компании

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса объявил о 21-дневном режиме самоизоляции с 26 марта по 16 апреля. Некоторые алмазодобывающие компании получили исключение и не были полностью остановлены, учитывая затраты на повторный запуск рудника.

В ответ Petra Diamonds и другие местные алмазодобывающие компании объявили о сокращении операций в зависимости от вида деятельности: карьерная, подземная или россыпная добыча. Кроме того, Petra решила сократить тендер в Южной Африке на три дня.

Gem Diamonds сообщила о снижении цен на 18% на своем небольшом алмазном тендере, который завершился 18 марта в Антверпене. Неделю спустя она сообщила о постановке своего рудника Летсенг (Letšeng) на уход и техобслуживание на три недели (29 марта-21 апреля) в Лесото.

Офис South African State Diamond Trader (SDT) закрылся 27 марта и вновь откроется в пятницу, 17 апреля.

Тендеры алмазного сырья

В январе тендеры хорошо прошли по устойчивым ценам, затем замедлились, прежде чем прекратились в марте. Цены упали примерно на 20% с середины февраля. Это было самое резкое снижение цен среди поставщиков алмазного сырья.

На тендере компании им. Гриба в Антверпене цены снизились примерно на 18%, и было продано более 80% товаров.

Уменьшение количества участников торгов характерно для всех тендеров, проведенных в марте. Это неудивительно, и обычно это приводит к снижению цен.

Выращенные в лаборатории бриллианты

Устойчивые продажи выращенных в лаборатории бриллиантов были зарегистрированы в январе и в феврале. Поставки ВЛБ из Китая были приостановлены из-за китайских новогодних каникул, которые начались в середине января. Заводы должны были открыться в феврале, однако производство началось только в конце месяца, и то частично.

Запрет на поездки стал препятствием для закупок, поскольку производители готовы отправлять товары только в том случае, если покупатели готовы принять посылки без их предварительной проверки. Такое доверие ограничено. И к середине марта был отмечен дефицит алмазов и бриллиантов, полученных с помощью метода высокого давления и высокой температуры (HPHT).

По словам производителей и оптовиков ВЛБ, продажи бриллиантов резко прекратились в начале марта, а в начале апреля еще не возобновились.

Цены на ВЛБ оставались стабильными в первые пару месяцев, и бизнес продолжался. Исключением стал спад цен на бриллианты весом треть и четверть карата из-за дисбаланса спроса и предложения.

В дополнение к воздействию, вызванному пандемией, проблемы с патентами также повлияли на работу, связанную с использованием метода химического осаждения из паровой фазы (CVD), что стало очевидным в феврале. В результате этого, бриллианты, полученные с помощью метода HPHT, пользовались более высоким спросом, что привело к установлению твердых цен.

Трудно предсказать, что произойдет со спросом и ценами на ВЛБ, когда пандемия COVID-19 пройдет и торговля возобновится. Один производитель ювелирных изделий с ВЛБ сказал, что он ожидает, что цены поначалу будут снижаться, так как трейдеры неоправленных ВЛБ будут заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее возобновить движение денежных средств.

ПРОГНОЗ

Убил ли COVID-19 торговлю? Он явно привел к почти полной ее остановке, особенно в реальных магазинах. Но это, вероятно, дало серьезный импульс онлайновой розничной торговле, который в ближайшие годы будет способствовать ее росту.

Уже начинают применяться элементы политики экономического стимулирования, и, конечно же, еще больше их будет появляться, когда закончится основная битва против COVID-19. Они будут принимать различные формы, на которые, вероятно, окажет влияние экономическая философия стран.

Со времени негативных последствий в 1930-е годы у США существует страх перед серьезной безработицей, что определяет многие экономические решения страны, так же как гиперинфляция 1920-х годов заставляет Германию бояться инфляции и по сей день. Поэтому внимательно следите за мерами в США, направленными на создание рабочих мест.

Несколько вещей, которые нужно иметь в виду: в конце концов, появится вакцина. В конце концов, появится лекарство. До тех пор мы будем находиться в сложной обстановке, которой никто из нас никогда раньше не испытывал. Мы еще не знаем, какой она будет, и даже то, что она означает. Когда все закончится, мы, вероятно, во многом изменимся - в том, как мы живем, в том, как мы ведем бизнес, в наших приоритетах и ​​в наших ожиданиях от своего общества.

Следует ожидать, что продажи ювелирных изделий с бриллиантами восстановятся довольно быстро, исходя из опыта прошлых крупных кризисов, как подробно описано в этом отчете. Оглядываясь назад, я понял, что в отчете дается историческое объяснение того, почему этого следует ожидать. Тем не менее, в нем еще не обсуждалась основная сила, которая движет этим: все это из-за любви. Потому что любовь - это потребность человека.

По словам Эриха Фромма (Erich Fromm), «как ни парадоксально, способность быть одиноким является условием для способности любить». Как только человечество почувствует, что оно выживает, что оно начинает преодолевать все это, что мы больше не вынуждены оставаться в изоляции, мы начнем заниматься переоценкой своей жизни.

Мы признáемся в тайной любви, потому что, послушайте, жизнь коротка, так что мы можем проявлять смелость. Мы перестанем тянуть время и сделаем предложение, потому что мы только что отошли от края пропасти и больше не хотим терять время. У нас будет ребенок, потому что у нас появится еще большее желание увековечить нашу жизнь. И из-за всего этого мы приобретем то украшение, которое символизирует этот важный момент нашей жизни. Или сделаем татуировку. Возможно, и то, и другое.

С другой стороны, я готов с огромной радостью помочь вам по любым вопросам, советами, необходимыми данными или оказать любую другую помощь, которая мне по силам.



