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Возможность для укрепления связей

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Фото: Герд Альтманн (Pixabay)


Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Алмаз переходит из рук в руки по меньшей мере пять раз, прежде чем он дойдет до круга для огранки, объяснил мне ветеран отрасли к моему изумлению, когда я впервые начал писать о рынке. Бриллиант продается еще большее количество раз, прежде чем его вставят в ювелирное изделие, продолжил он.

Путь, который алмаз проходит от рудника до пальца, действительно, пролегает через весь мир. Он может быть добыт в Лесото, реализован на тендере в Йоханнесбурге, продан в Антверпене и, возможно, огранен лазером в Израиле, прежде чем его подвергнут полировке в Сурате и проведут оценку в Карлсбаде, штат Калифорния. Став бриллиантом, он может быть отсортирован в Мумбаи, затем отправлен на выставку в Гонконг для демонстрации и продан ювелиру-оптовику, который вставит его в обручальное кольцо на фабрике в Китае. Кольцо будет отправлено на экспорт дилеру на 47-й улице Нью-Йорка, где он может переходить из офиса в офис, прежде чем найдет покупателя, скажем, ювелира в Блумингтоне, штат Индиана, который продаст его паре, планирующей поселиться после свадьбы в Торонто, Канада.

Эти перемещения бесконечные и показывают, что любой камень несет в себе характерные особенности, ДНК, сотен людей. Алмазы и бриллианты связывают торговлю по всему миру, и, что еще важнее, они укрепляют связь между парами, когда они строят свою совместную жизнь.

Это наблюдение имеет важное значение, когда мы имеем дело с коронавирусом, который прошел по миру с еще большей легкостью. Если мы, как отрасль, - а в данном случае, как люди, - забыли, какое влияние один человек оказывает на другого, то вспышка COVID-19 должна служить нам напоминанием. То, что начиналось, как казалось, с местного вируса в Китае, менее чем за два месяца превратилось в глобальную пандемию. COVID-19 демонстрирует то, что торговля интуитивно знает из путешествия алмазов и бриллиантов: мир тесен, весь мир - маленькая деревня.

Конечно, последствия могут быть негативными, как в случае распространения вируса. Но мы должны признать, что также верно и другое. Наши позитивные действия имеют далеко идущие последствия, которые могут распространяться очень быстро.

Вирус заставил нас остановиться и задуматься над тем, что важно. Возможно, мир стал слишком динамичным, и нам нужно замедлить темп и по-другому взаимодействовать с нашими семьями, коллегами и друзьями. Без сомнения, социальные сети стали слишком шумными и часто неприятными. Ирония эпохи Facebook-Instagram-Twitter заключается в том, что чем проще становится общаться, тем сложнее устанавливать близкие и личные отношения.

COVID-19 вносит свой вклад. Он должен стать катализатором для укрепления наших личных и профессиональных отношений в то время, когда глобальные проблемы здравоохранения заставляют нас изолироваться.

К чести алмазной торговли, она всегда процветала благодаря неформальным отношениям, рукопожатиям и чувству общности. Возможно, это является одной из причин того, что отрасли так трудно адаптироваться к изменениям в условиях нынешнего кризиса, поскольку большинство из нас на момент написания этой статьи находятся на карантине или в самоизоляции. Нам не свойственно самоустраняться.

Но мы можем использовать наше чувство общности. Пандемия навсегда изменит бизнес, ускоряя цифровизацию общества и внедряя удаленные сделки. И хотя отрасль должна адаптироваться к этой реальности, отраслевые покупатели и потребители будут стремиться к личным связям даже больше, чем раньше. Компании, которые смогут укрепить человеческий фактор своих отношений с клиентами, поставщиками и потребителями в новой цифровой реальности, выйдут на первое место. Жизненно важное значение будет иметь вселение доверия к своим услугам с помощью предоставления гарантий на основе подхода «знай своего поставщика», и к продукту путем демонстрации цепочки ответственных поставок.

Мы все знаем, что время не властно над бриллиантом. Но на самом деле вечен не бриллиант, а человеческая связь, которую он олицетворяет. Давайте подчеркнем этот момент, вступая в эту новую эпоху.

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