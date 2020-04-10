Алмазный бизнес теряет блеск – The Wall Street Journal

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Фото: Petra Diamonds





Предоставлено компанией Dow Jones

Автор: Александр Гладстон (Alexander Gladstone)

(morningstar.com) - Эта статья повторно публикуется в рамках нашего ежедневного воспроизведения статей WSJ.com, которые также появлялись в печатном издании The Wall Street Journal, США (4 апреля 2020 г.).

Для алмазной отрасли наступает момент истины: рудники и обрабатывающие центры закрыты из-за пандемии коронавируса и угрозы падения спроса из-за надвигающейся глобальной рецессии.

Лидер рынка De Beers, подразделение Anglo American PLC, отменил третий аукцион по продаже алмазов, запланированный на этот год, после того как второй аукцион завершился в начале марта снижением продаж на 28% по сравнению с прошлогодним событием.

Между тем, алмазодобывающие компании поменьше, например, Petra Diamonds Ltd., Dominion Diamond Mines и Mountain Province Diamonds Inc., сталкиваются с растущим риском финансового дефолта после того, как проблемы, связанные с вирусом, заставили их закрыть свои рудники.

Пока алмазодобывающие компании и переработчики пытаются пережить спад, розничный сектор бизнеса тоже борется с трудностями, так как из-за пандемии закрыты ювелирные магазины по всему миру.

По словам Пола Зимниски (Paul Zimnisky), основателя исследовательской фирмы Diamond Analytics, средняя розничная цена бриллианта среднего качества весом в один карат в настоящее время составляет $5 300 по сравнению с $6 200 в 2015 году.

«Сейчас прекрасное время для покупки бриллианта, - сказал Эдан Голан (Edahn Golan), возглавляющий израильскую фирму по исследованию алмазного рынка. - Но это также и трудное время для покупки бриллианта», - сказал он, имея в виду закрытие магазинов.

Еще до вспышки Covid-19 цены как на алмазы, так и на бриллианты в розничной торговле снижались из-за избыточного предложения в сочетании со снижением количества браков среди миллениалов.

Кроме того, в Индии, где проводится огранка и полировка примерно 95% мирового количества бриллиантов, банковский скандал с известным ювелиром Ниравом Моди (Nirav Modi), касающийся нескольких миллиардов долларов, заставил банки воздержаться от кредитования компаний, проводящих огранку и полировку бриллиантов.

С учетом того, что кредитный кризис уже сократил спрос индийских переработчиков на алмазы, вся переработка алмазов практически прекратилась после того, как премьер-министр Нарендра Моди на прошлой неделе объявил о закрытии неосновных производств и правительственных учреждений на три недели по всей стране.

«С самого начала отрасль и так была в хрупком состоянии, и вирус является серьезным ударом, - сказал Зимниски. - Вся цепочка поставок заморожена».

Индекс цен на бриллианты Зимниски, основанный на агрегированных ценах на алмазное сырье в мире, снизился на 11% с начала года и более чем на 21% за последние пять лет.

27 марта Petra Diamonds, расположенная в Джерси, которая управляет рудниками в Южной Африке, Ботсване и Танзании, заявила, что пригласила Rothschild & Co. и Ashurst LLP в качестве финансовых и юридических консультантов для оценки стратегических вариантов решения проблем со сроками погашения краткосрочной задолженности. Несколько дней спустя Petra сказала, что Адонис Пурулис (Adonis Pouroulis), основатель и исполнительный директор компании, покинул совет директоров после 23 лет работы в компании.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, частная компания Dominion Diamonds, работающая в северных территориях Канады, сообщила держателям облигаций во время телефонной конференции в четверг, что у нее быстро заканчиваются деньги.

Стоимость облигаций Petra в размере $650 млн упала до 25 центов, в то время как облигации Dominion стоимостью $550 млн упали до 48 центов. Согласно данным MarketAxess, у другой канадской алмазодобывающей компании, Mountain Province, облигации торгуются по 73 цента.

Рост безработицы на фоне начала глобальной рецессии также угрожает замедлением восстановления алмазной отрасли даже после того, как кривая распространения вируса станет плоской и восстановятся производство и переработка.

«Алмазный рынок сталкивается с беспрецедентной проблемой полного коллапса розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами во время пандемии Covid-19, - заявил аналитик BMO Capital Markets Эдвард Стерк (Edward Sterck) в сообщении от 30 марта. - Мы считаем, что закрытие значительного числа ювелирных компаний во всем мире и отсутствие интереса покупателей к покупкам на этот раз потребуют значительного сокращения поставок бриллиантов, чего еще пока не произошло».

