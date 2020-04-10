Bain & C°: COVID-19 и предметы роскоши - плохие и хорошие новости

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(thediamondloupe.com) - В своем последнем отчете Bain & C° подробно рассматривает влияние пандемии COVID-19 на сегмент товаров класса «люкс». Вот несколько ключевых выводов:

Очевидно, что на рынок предметов роскоши сильно повлияли последствия этого кризиса, в первую очередь в Китае, который представляет 90% роста сегмента, а также распространение пандемии по всему миру. Хотя Bain предупреждает, что из-за скорости развития ситуации трудно делать прогнозы, компания прогнозирует сокращение рынка на 25% - 30% в первом квартале этого года.

Ключевыми факторами, вызывающими это сокращение, являются карантин, введенный на ключевых потребительских рынках, например, Китая, составляющего 35% мирового рынка предметов и услуг личного потребления класса «люкс» - ограничения на поездки, сокращение розничной торговли туристическими услугами и, в последнюю очередь, но не по значимости, быстрое ухудшение экономической ситуации, что ударит по потребительским расходам.

В отчете также говорится, что в отличие от предыдущих кризисов (2003 г., 2008 г.), когда глобальное падение в сегменте предметов роскоши было частично восстановлено за счет сохранения расходов в Китае, в этот раз китайский рынок вряд ли компенсирует потери. По заявлению Bain, фактор страха оказывает более серьезное влияние на финансовые рынки, и сохранение ограничений на поездки в различных частях мира приведет к тому, что туризм не будет расти гораздо дольше.

При наиболее оптимальном сценарии, как говорится в отчете, восстановление спроса может ограничить сокращение рынка до 15-18% за год. Второй сценарий, сокращение на 22-25%, предполагает, что сегмент предметов роскоши будет оставаться в отрицательной зоне в течение всего 2020 года. Наконец, по последнему сценарию рынок упадет от 30% до 35%.

Восстановление рынка будет происходить двумя способами: на азиатских рынках Bain ожидает быстрый отскок, в то время как в Европе и Америке в отчете ожидается дальнейшее падение с последующей стабилизацией.

В отчете говорится о сохранении ряда потребительских тенденций, которые будут играть важную роль в будущем:

1. Китай выходит из кризиса первым, и в Китае будет больше расходов. 2. Появившаяся склонность потребителей к цифровым покупкам (отчасти) сохранится, особенно для брендов, которые вводят новшества в этой области. 3. Этическая, социальная и экологическая ответственность приобрели еще более важное значение с точки зрения потребителей и, следовательно, для брендов.

Для того, чтобы компании были подготовленными к переменам во время пандемии COVID-19 и после нее, Bain дает три рекомендации. Во-первых, крайне важно внедрить новую систему руководства, которая учитывает приоритеты, в основном охраняя и поддерживая общественное здравоохранение с помощью четкой и обновленной информации. Во-вторых, компаниям было бы хорошо сосредоточиться на краткосрочных преимуществах в финансовой, операционной и торговой областях. Это означает оставаться на связи с потребителями посредством соответствующего контента, вкладывать средства в инновационные цифровые инструменты и тщательно контролировать расходы. Наконец, пандемия COVID-19 ускоряет тенденцию, которая уже побуждает бренды переосмыслить свои стратегии, уделять больше внимания потребителям, стать более цифровыми, гибкими и устойчивыми. Как никогда актуальное значение имеют переосмысление их подхода к клиентам, привлечения сотрудников, организации цепочки поставок в многоканальной среде.

Bain приходит к выводу, что, хотя кризис беспрецедентен во всех смыслах этого слова, он может преобразовать отрасль предметов роскоши в лучшую сторону и стать сильнее после кризиса.