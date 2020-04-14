Новый веб-сайт оценивает этику корпораций во время пандемии коронавируса

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Фото: mightybutton (Pixabay)





Автор: Эмили Весилинд (Emili Vesilind)

(jckonline.com) - В последнее десятилетие все более важное значение для потребителей приобретают корпоративная этика, ответственность и устойчивость. В эпоху интернета покупатели играют ведущую роль - у них есть множество вариантов выбора, что покупать, где покупать и когда покупать. И поскольку информацию о ритейлерах стало легче находить, все больше и больше покупателей делают покупки у брендов и ритейлеров, которые заботятся о своих сотрудниках и оказывают положительное влияние на свое местное население и мир.

Похоже, во время нынешней пандемии COVID-19 покупатели еще внимательнее смотрят на то, как поступают корпорации и богатые классы в мире. Газета New York Times сообщила об ухудшении отношений между богатыми кумирами и их зрителями. И появился новый веб-сайт DidTheyHelp.com, чтобы следить за тем, как во время пандемии ведут себя корпорации и публичные люди.

У сайта единственная цель - присвоение рейтингов компаниям (Target, General Electric и т. д.), знаменитостям и влиятельным лицам, среди которых Гал Гадот (Gal Gadot), Эндрю Янг (Andrew Yang), а также корпоративные титаны Джефф Безос (Jeff Bezos) и Билл Гейтс (Bill Gates), во время кризиса COVID-19, учитывая широкий спектр благих и плохих поступков.

Создатель сайта анонимный. Он или она опубликовали информацию о существовании платформы в Reddit. Но DidTheyHelp.com является достаточно комплексной поисковой системой с простой системой рейтинга: очки начисляются компании или частному лицу за каждое положительное действие или доброе дело, которое они совершают, чтобы поддержать людей во время пандемии коронавируса. А за каждое «негативное действие или плохой поступок» баллы отбираются. «Действия не оцениваются по степени воздействия или серьезности, - говорится в объяснении на странице About Us (О нас) на сайте. - Цель в том, чтобы по системе баллов было просто видно и понятно, почему у кого-то +4 балла (4 добрых дела) или -2 (2 плохих дела)».

У Рианны (Rihanna), например, рейтинг +1 за обещание помощи в размере $5 млн, включая $700 000 на вентиляторы для ее родного Барбадоса. У Walgreens рейтинг -1 за то, что она недавно получила запретительное предписание за незаконное повышение цен на продукты питания, чистящие средства и предметы личной гигиены, а также за другие нарушения.

Возглавляет Таблицу лидеров (Leaderboard) за добрые действия в США компания Target, рейтинг которой +10 за ее действия, включая предоставление работникам пособий по болезни и ввиду карантина; затем идут Facebook (рейтинг +8) за пожертвование на точки доступа Wi-Fi в район средней школы на $350 000, помимо других благотворительных начинаний, и Aldi за пожертвование $1 млн местным общественным организациям, которые поддерживают нуждающихся, и за введение временного повышения заработной платы для работников.

В списке «не положительных, нулей» стоят Everlane, якобы уволившая группу людей, которым обещала постоянную работу, Walgreens (см. выше) и Air Canada, которая, как сообщается, повысила цены для пассажиров, оказавшихся в трудной ситуации во время пандемии.

Лавинообразно растущая популярность сайта (мы видели, как ссылки на него несколько раз пересылались и вывешивались в Твиттере) выглядит доказательством того, что потребители, как никогда, изучают поведение корпораций и учитывают его в своих решениях о покупке. Во время глобальной пандемии, которая дала каждому достаточно времени, чтобы подумать о том, что значимо и ценно в этом мире, это имеет истинный смысл.



