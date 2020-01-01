Ювелирные изделия и коронавирус: что нужно знать о мытье рук и безопасности

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Фото: Нилай Рамолия (Pexels)





Нужно ли мы снимать кольца и часы, чтобы вымыть руки? Повредит ли дезинфицирующее средство ювелирные изделия? Могут ли они распространять вирус?

Автор: Джейми Фельдман (Jamie Feldman)

(huffpost.com) - Сейчас у всех возникают эти вопросы: когда я последний раз мыл руки? Не пора ли помыть руки снова? Я достаточно ли долго я мою руки? Правильное ли мыло я использую?

Поскольку (надеюсь) мы проводим больше времени у раковины, есть несколько вещей, которые следует учитывать, помимо поддержания хорошей гигиены.

Если вы ежедневно носите ювелирные украшения, вам, может быть, нужно подумать, следует ли вам их носить, какой эффект оказывает чрезмерная дезинфекция рук (если оказывает) и как лучше всего поддерживать себя - и окружающих вас людей - здоровыми.

Руководствуйтесь здравым смыслом.

Люси Уилсон (Lucy Wilson), профессор кафедры неотложной медицинской помощи в Мэрилендском Университете в округе Балтимор, заявила HuffPost, что, хотя мало известно об этом новом коронавирусе, исходя из информации о вирусах в целом, было бы «разумно предположить, что он может быть на любом виде украшений». Таким образом, мытье рук продолжает оставаться лучшей линией защиты.

«Главный совет - мыть руки, стараться ничего не трогать и не касаться лица», - сказала она. «Если вы часто моете руки и носите кольца, у вас может возникнуть раздражение. Так что неплохо было бы меньше носить их, если вы пытаетесь действительно проявлять осторожность».

Но не снимай кольца, не помыв их.

Если вы беспокоитесь о том, что не промоете те места на руке, которые могут быть под кольцом, его лучше снять. Но недостаточно просто снять его.

«Если кольца загрязнены, и вы снова надеваете их после мытья рук, вы снова загрязняете руки, - сказал Уилсон. - Если вы не собираетесь дезинфицировать свои кольца, вам не следует их снимать и надевать обратно».

Уилсон отметила, что исследования показывают, что работники здравоохранения, которые снимают кольца и моют их, способны избавиться от бактерий. «Но это бактерии, а не вирусы», - пояснила она.

Есть некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите не носить вообще.

А как насчет ухода за самими ювелирными изделиями? Историк ювелирных украшений Элизабет Дойл (Elizabeth Doyle), которая является совладельцем бутика антикварных ювелирных изделий Doyle и Doyle в г. Нью-Йорке, поделилась некоторыми соображениями о том, какие материалы просто не выдерживают мытья рук и дезинфекцию, которую мы все (надеюсь) делаем сейчас.

«Дезинфицирующее средство для рук не должно использоваться для всех органических камней, таких как коралл или жемчуг, - сказала Дойл. - Спирт в дезинфицирующем средстве может высушить драгоценные камни и привести к повреждению поверхности или растрескиванию. Дезинфицирующее средство для рук также небезопасно для пористых камней, таких как опал или бирюза. В случае сомнений всегда лучше снять украшения, прежде чем мыть руки».

Будьте осторожны и с увлажнением.

Увлажнение играет решающую роль в сохранении рук без микробов. Треснувшие или сухие руки теряют свой защитный барьер, который может сделать кожу рук неспособной впитать антибактериальные компоненты дезинфицирующего средства и мыла. Но лосьон может быть проблематичным для таких предметов, как обручальные кольца и другие камни.

«Кольца с драгоценными камнями могут собирать лосьон или грязь за камнями, - сказала Дойл. - Важно содержать эту часть в чистоте по многим причинам. Это место может быть основным местом для скопления бактерий или раздражающих веществ, что может привести к раздражению кожи. Кроме того, уменьшение потока воздуха за камнем может задерживать влагу на пальце, что также является частой причиной раздражения. А скопление грязи в драгоценном камне может привести к ненужному износу и даже к ослаблению зубцов, что может привести к потере камней».

В случае сомнений отправляйтесь к раковине.

«Лучший и самый безопасный способ сохранить ваши украшения в чистоте и выглядеть красиво - вымыть их мягким средством для мытья посуды, - сказала Дойл. - Если вы заметили какие-либо изменения в ваших украшениях от дезинфицирующего средства для рук, немедленно промойте изделие теплой водой с мягким средством для мытья посуды. Это позволит удалить любые химикаты, оставшиеся от дезинфицирующего средства. Отнесите изделие опытному ювелиру, как можно быстрее, чтобы оценить повреждение и обсудить ремонт».



