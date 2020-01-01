Rapaport может приостановить прайс-лист на фоне негодования отрасли

Сегодня



Фото: OpenClipart-Vectors (Pixabay)



Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Резкое падение цен на бриллианты в прайс-листе Рапапорта от 20 марта вызвало широко распространившуюся вспышку негодования в отрасли, и теперь его издатель Мартин Рапапорт (Martin Rapaport) просит участников отрасли проголосовать за то, следует ли приостановить публикацию прайс-листа до мая.

Прайс-лист в прошлый четверг явил собой для участников рынка своего рода «штормовое море» - в плане метода указания изменения цен. Снижение цен коснулось почти каждой категории бриллиантов, причем падение колеблется от 5% до 9% как для камней круглой огранки, так и для камней фантазийной огранки. Среднее падение оценивается в 7%.

В заявлении, опубликованном в пятницу, Рапапорт заявил, что, хотя он понимает, почему отрасли не понравилось это снижение цен, тем не менее эти цены отражают текущий рынок.

«Очень важно, чтобы прайс-лист Rapaport отражал реалии рынка, даже если такие реалии не являются приятными или желанными, - отметил он. - Мы не можем защитить рынок от ценовых изменений и должны поддерживать достоверность нашей ценовой информации».

Рапапорт отметил, что его прайс-лист «используется покупателями, а не только продавцами».

«Мы не можем искажать цены в пользу продавцов и не должны вводить покупателей в заблуждение, - написал он. - Хотя многие в алмазной отрасли хотят сохранить стоимость товарных запасов, это невозможно в нынешних условиях».

Это мало помогло успокоить алмазные компании, которые на выходных устроили акцию протеста в социальных сетях, заявив, что выводят свои товарные активы из RapNet, торговой онлайн-сети компании Rapaport.

Из скриншота, присланного в JCK, следует, что в воскресенье вечером товарные активы RapNet составляли $4,1 млрд. Традиционно же этот онлайн-сервис всегда заявлял о наличии зарегистрированного на нем товара в объеме $8 млрд.

Лидеры отрасли, такие как президент Ассоциации производителей и импортеров бриллиантов Америки (Diamond Manufacturers & Importers Association of America, DMIA) Ронни Вандерлинден (Ronnie VanderLinden), в воскресенье в электронном письме для членов ассоциации заявил, что отрасль не должна признавать прайс-лист Рапапорта от 20 марта.

«Если Рапапорт признает фактическое приостановление всей деловой активности во всем мире, то что тогда является для него основанием для снижения цен в вакууме нулевых сделок?» - написал Вандерлинден.

Он также призвал Рапапорта объявить «приостановку своего прайс-листа, пока этот кризис не окажется позади».

В понедельник Рапапорт предложил сделать именно это. Он разослал электронное письмо, в котором просил участников отрасли проголосовать о том, должен ли он приостановить еженедельный прайс-лист до 1 мая. Голосование завершится 24 марта.

«Хотя мы отвергаем идею о том, что цены не снизились, и просьбы отозвать прайс-лист от 20 марта, мы восприимчивы к призывам о кратковременном приостановлении прайс-листа, - сообщил Рапапорт в заявлении, объявляющем голосование. - Обратите внимание, что за 42 года нашей истории мы никогда не приостанавливали прайс-листа. Это экстраординарный шаг, который мы предпринимаем как акт солидарности с отраслью».

Он добавил: «Я сожалею о тревоге и гневе, которые испытывает алмазная отрасль, и молюсь, чтобы в ближайшем будущем кризис прошел».

Хотя предложение приостановить публикацию прайс-листа может быть беспрецедентным, это негодование отрасли не является незнакомым ощущением для Рапапорта. За четыре десятилетия публикации своего влиятельного прайс-листа он сталкивался с многочисленными жалобами и протестами, а в 1980-х даже с угрозами убийства.



