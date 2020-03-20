Изменения в прайс-листе Rapaport

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Заявление Мартина Рапапорта, Председателя Rapaport Group

(diamonds.net) - В эти трудные времена наше сердце обращается к алмазному сообществу. Мы понимаем, что снижение цен в прайс-листе Rapaport 20 марта огорчает. Приглашаю участников отрасли связаться со мной напрямую по электронной почте prices@diamonds.net. Мы читаем все сообщения и внимательно к ним относимся.

Очень важно, чтобы прайс-лист Rapaport отражал реалии рынка, даже если такие реалии не являются приятными или желанными. Мы не можем защитить рынок от ценовых изменений и должны поддерживать достоверность нашей ценовой информации.

Важно отметить, что прайс-лист Rapaport используется покупателями, а не только продавцами. Покупатели требуют и ожидают, что Rapaport будет отражать более низкие ценовые реалии рынка. Мы не можем искажать цены в пользу продавцов и не должны вводить покупателей в заблуждение.

Многие покупатели ждут, пока Rapaport снизит цены, прежде чем покупать. Они хотят быть уверены, что торгуют на правильных уровнях цен. Если мы не снижаем цены вовремя, мы препятствуем покупательской активности.

Хотя многие в алмазной отрасли хотят сохранить стоимость товарных запасов, это невозможно в нынешних условиях. Самое главное состоит в том, чтобы рынок возобновил торговую деятельность и обеспечил ликвидность как можно скорее.

Дополнительное примечание: отрасль должна рассмотреть возможность зарабатывания денег на нисходящем рынке. Продавцам должно быть удобно продавать бриллианты по ценам ниже тех, которые они за них заплатили. Важно понимать, что стоимость товарных запасов - это стоимость замещения.

Продавцы могут продать существующие запасы с прибылью, превышающей стоимость замещения, а затем заменить то, что они продали. Они будут иметь такую ​​же или лучшую позицию в товарных запасах и торговую прибыль. Пример: бриллиант находится в товарных запасах по цене 10 000 долларов США и может быть заменен на бриллиант стоимостью 7 000 долларов США. Продайте бриллиант стоимостью 10 000 долларов за 8 000 долларов (или любую разумную сумму свыше 7 000 долларов). Затем замените бриллиант, который вы продали, бриллиантом за 7 000 долларов. После этого вы будете иметь ту же позицию в товарных запасах и торговую прибыль в размере 1 000 долларов.

В случае, если на рынке никто не покупает, вы будете вынуждены ждать, пока появятся покупатели. Однако, как только торговля возобновится и покупатели вернутся на рынок, сфокусируйтесь на затратах на замещение и на торговле. Самое главное, чтобы продолжать торговать. Пожалуйста, не останавливайтесь.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья. Оставайтесь в безопасности.

Мартин Рапапорт, Председатель RAPAPORT GROUP



