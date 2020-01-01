Работа алмазных рудников - защита от вируса продолжается

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Алмазный рудник Гачо Куэй Фото: De Beers





Автор: Блэр Макбрайд (Blair McBride)

(nnsl.com) - Три алмазных рудника, расположенные в Канаде, применяют меры предосторожности для защиты от распространения COVID-19, хотя в середине марта они всё еще работали в обычном режиме.

De Beers, управляющая рудником Гачо Куэй (Gahcho Kue), ввела систему дежурств в своем центре эксплуатационной поддержки в Калгари, при которой половина сотрудников работает в офисе, а половина – дома, сообщил пресс-секретарь компании Терри Крюгер (Terry Kruger).

«В настоящее время мы сосредоточили внимание на том, чтобы сделать всё возможное, чтобы снизить вероятность передачи коронавируса на наши удалённые объекты, и с 17 марта будем обязательно измерять температуру у всех, кто летит на рудник Гачо Куэй из Йеллоунайфа и Калгари», - сказал он.

Dominion Diamond Mines ввела несколько мер безопасности, хотя производство продолжается на её руднике Экати (Ekati).

Официальный представитель компании сообщил NNSL Media, что отменены несрочные служебные поездки сотрудников, а также ограничено посещение рудника Экати и корпоративных офисов.

На руднике Экати была создана зона изоляции на случай, если работник или подрядчик окажется инфицированным или с подозрением на заражение COVID-19. А сотрудники и подрядчики, которые планируют вылететь на Экати, будут проверяться перед посадкой на борт, чтобы выявить тех, кто может оказаться зараженным.

По словам представителя, защитные меры, связанные с рудником Даявик (Diavik) компании Rio Tinto, сохраняются, так как рудник всё ещё работает на полную мощность.

Компания обратилась ко всем сотрудникам с просьбой ещё раз оценить свою необходимость в поездках, и в некоторых регионах несрочные поездки были отложены.

«Сотрудникам, возвращающимся на работу после командировок или частных поездок в определённые регионы и страны, было рекомендовано уведомить своего руководителя и в течение 14 дней работать, находясь дома», - сообщила Riо Тintо.

Обеспокоенность по поводу распространения COVID-19 заставила корпорацию Baffinland Iron Mines в понедельник велеть своим сотрудникам на руднике Мэри Ривер (Mary River) в территории Нунавут оставаться дома.



