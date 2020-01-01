Экономика Ботсваны подхватила грипп от рынков, сильно пострадавших от коронавируса

Сегодня



Фото: HubertPhotographer (Pixabay)





Автор: Реарабилве Рамафан (Rearabilwe Ramaphane)

(weekendpost.co.bw) - С тех пор, как в феврале усилилось распространение вируса, мировые финансовые рынки постоянно демонстрируют то падение, то рост, реагируя на различные настроения бизнеса и инвесторов. В Африке вирус поразил крупнейшие экономики континента, включая Южную Африку - соседа Ботсваны и крупнейшего торгового партнера страны, являющегося наиболее промышленно развитой страной региона.

Хотя вирус пока не появился в Ботсване, и есть только случаи подозрения на заражение им, страна тем не менее заражается гриппом от быстро распространяющейся пандемии в сфере торговли и бизнеса. Большие трудности уже испытываются двумя секторами и отраслями экономики Ботсваны, крупнейшими как по вкладу в ВВП, так и по валютным поступлениям.

АЛМАЗНАЯ ОТРАСЛЬ

Некоторые из крупнейших потребителей алмазов - Соединенные Штаты и Индия - сильно пострадали от вируса; китайский рынок является вторым по величине покупателем алмазного сырья в Ботсване после США, а в Индии находятся несколько крупнейших предприятий по огранке и полировке бриллиантов в мире. сообщения из Мумбаи, Индия, указывают на то, что коронавирус в сочетании со слабым глобальным спросом сильно поразил вторую по величине страну в мире, занимающуюся огранкой и полировкой.

Индийская отрасль по огранке и полировке еще не полностью оправилась от торговой войны между США и Китаем, разгоревшейся в 2019 году. Около 40 процентов продаж алмазов в стране приходится на Гонконг, где импорт был остановлен 15 января и до сих пор не возобновлен. В интервью индийским СМИ Субодх Рай (Subodh Rai), старший директор Crisil Ratings, сказал, что экспорт будет продолжать падать в последнем квартале 2020 финансового года, на который обычно приходится примерно треть экспорта Индии в регион Юго-Восточной Азии.

«Учитывая длительные каникулы в регионе и закрытие рынков из-за COVID19, только в этом квартале может быть потерян экспорт на сумму свыше $1 млрд», - сказал он. Только в феврале, когда интенсивность распространения COVID19 возросла, в Антверпене, Бельгия, где находится одна из крупнейших в мире бриллиантовых отраслей, бизнес значительно замедлился. В сообщениях из Антверпена говорится, что закрытие восточных рынков из-за вируса вызвало большую неопределенность в мировой алмазной торговле, что привело к снижению производства бриллиантов в Антверпене.

По данным Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), сильнее всего пострадал его экспорт бриллиантов, стоимость которого в годовом выражении сократилась вдвое из-за переноса Гонконгской международной выставки бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show) и Гонконгской международной ювелирной выставки (Hong Kong International Jewellery Show), которые являются ключевыми торговыми ярмарками в начале года. Тем не менее, в этом году запасы бриллиантов не были распроданы, так как торговля с Гонконгом - вторым по величине рынком бриллиантов для Антверпена - упала почти на 94 процента.

В течение первых двух месяцев года антверпенский экспорт алмазов сократился на 7 процентов до 16,7 млн ​​каратов, а его стоимость снизилась на 12 процентов до $1,4 млрд. Тем не менее, торговля по-прежнему выражает озабоченность по поводу возможного воздействия нового коронавируса на отрасль. Закупки алмазов у алмазодобывающих компаний могут быть отложены и еще больше отодвинуты на будущие циклы продаж, так как ожидается замедление производства бриллиантов в Индии по мере того, как потребительские настроения продолжают падать в Китае и на других ключевых рынках. Создавая хаос в общественной жизни и на экономических рынках по всему миру, быстрое распространение COVID19 в Иране заставляет страны всего региона Персидского залива проявлять все бόльшую обеспокоенность.

Из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые являются одним из значительных рынков для алмазов Ботсваны, особенно редко появляются сообщения о том, что власти призвали жителей избегать трансграничных поездок и наложили карантинные ограничения с целью сдержать распространение смертельного вируса.

Financial Times отмечает, что это является «ударом по позиции этой страны как глобального делового центра». Управление здравоохранения Дубая недавно выпустило рекомендации относительно путешествий, а несколько алмазных трейдеров в Антверпене, имеющих интересы в Дубае, ограничили свои поездки в ОАЭ.

ПРОДАЖИ DE BEERS ВО ВТОРОМ ТОРГОВОМ ЦИКЛЕ УПАЛИ НА 36%

Партнер компании De Beers Botswana по добыче алмазов получила значительный удар по продажам алмазного сырья во время второго цикла продаж, разрушив оптимистичное положительное начало года в январе. Продажи, о которых сообщила De Beers Global Sightholder Sales и которые в основном проводились в Ботсване, сократились в феврале на 28 процентов в годовом исчислении до $355 млн, так как COVID19 ударил по спросу. Источники на рынке алмазного сырья показывают, что многие сайтхолдеры приняли предложение алмазодобывающего гиганта отложить покупку товаров, предназначенных для Китая.

Как сообщает Rapaport News, De Beers разрешила своим клиентам отказаться от некоторых алмазов весом от 1 до 2 каратов и перенести эти покупки на более поздний срок в этом году. По сообщениям об алмазах в мире, из-за вируса закрыта розничная торговля в Китае, из-за чего производители бриллиантов не хотят покупать товары, которые они не смогут продать. Выручка от второго цикла продаж в этом году была на 36 процентов ниже, чем в январе, когда она составила $551 млн, что было самым высоким показателем с апреля 2019 года. Общая сумма включает февральский сайт в Ботсване, а также аукционные продажи компании.

«После повышения спроса на алмазы во время первого цикла продаж 2020 года мы осознали влияние коронавируса COVID-19 на клиентов, ориентированных на поставки на китайский рынок, и предложили дополнительную особую гибкость, позволяющую клиентам откладывать выделенные объемы соответствующих алмазов», - сказал на прошлой неделе генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

ТУРИЗМ

После алмазной отрасли поддержку экономике Ботсваны оказывает также и туристическая индустрия, и этот сектор вносит значительный вклад в валовой внутренний продукт страны, обеспечивая занятость более 25 000 человек, поддерживая другие отрасли цепочки создания стоимости и принося стране много денег в виде доходов в валюте. Однако со времени вспышки COVID 19, настроения в туристической индустрии постепенно снижались, особенно в сфере сафари и дикой природы. Большинство туристов, посещающих Ботсвану, приезжают из Южной Африки.

Страна подтвердила 8 случаев коронавирусной инфекции на этой неделе, и, вероятно, в течение месяца появятся еще новые случаи. Другими ключевыми потребителями туристического сектора Ботсваны являются Соединенные Штаты, Германия и Великобритания - крупнейшие экономики мира, которые наиболее пострадали после Китая, Италии и Ирана.

На прошлой неделе SafariBookings.com, сайт бронирования элит-класса, обслуживающий основные туристические достопримечательности Африки, включая Ботсвану, провел опрос среди 361 туроператора сафари, и после тщательного анализа результатов пришел к выводу, что свыше 86% операторов испытывают значительное снижение бронирования из-за опасений вспышки COVID19. Среди комментариев от сафари-операторов самыми распространенными были такие сообщения: «Коронавирус влияет на наш сафари-бизнес. Мы получаем меньше заказов, так как некоторые клиенты откладывают свое бронирование, а другие отменили их», - сообщил SafariBookings.com.



