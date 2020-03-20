Геологоразведка и перспективы открытия новых алмазных месторождений в Поморье

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В наступившем году геологическая служба АО «АГД ДАЙМОНДС» продолжает поиски новых месторождений алмазов на залицензированных участках вокруг территории ГОКа им. В. Гриба. Масштабная геологоразведка на территориях, расположенных рядом с месторождением им. В. Гриба, была начата в 2019 году. Первым этапом этого проекта стали комплексные аэрогеофизические работы по выявлению аномалий трубочного типа, перспективных для обнаружения кимберлитовых тел. По их результатам был выявлен ряд участков под заверку бурением. На данном этапе закреплены на местности точки заложения первых поисковых буровых скважин и подготовлен зимник для проезда к буровым участкам без свода леса.

Прогнозный потенциал алмазоносности и возможности открытия новых месторождений в Архангельской области весьма высоко оценили ученые Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов, пишет портал dvinanews.ru, ссылаясь на анализ, проведенный экспертами Юрием Голубевым, Натальей Прусаковой, Юлией Голубевой в соавторстве с начальником отдела геологии и лицензирования недропользования регионального министерства природы Татьяной Волоковых и опубликованный в первом в этом году выпуске научно-технического журнала «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление».







Точка заложения буровой скважины Фото: АГД Даймондс



Сейчас Архангельская область является вторым после Республики Саха (Якутия) алмазодобывающим регионом РФ, отмечается в статье. Суммарные запасы алмазов составляют 240 млн карат (около 20% запасов алмазов России) и сосредоточены на двух месторождениях коренного геолого-промышленного типа – имени М. В. Ломоносова и имени В. Гриба.

Решением задачи по воспроизводству запасов алмазов для стабильно высокого уровня их добычи после 2030 года, по мнению ученых, может стать открытие в ближайшее время месторождения алмазов, аналогичного месторождению имени В. Гриба.

«На территории нашей области выделено 12 перспективных площадей для обнаружения алмазных месторождений. В статье мы обозначили задачи, которые необходимо решить для повышения инвестиционной привлекательности Архангельской области, а также перечислили действенные меры по финансовому стимулированию и административному упрощению проведения геологоразведочных работ. Сегодня в Поморье действует 21 лицензия на поиски алмазных месторождений, по большей части работы по ним находятся на этапе проектирования, по двум лицензиям стабильно ведутся поиски», - отметила Татьяна Волоковых.







Подготовка зимника к буровым участкам Фото АГД Даймондс



Со своей стороны, заместитель председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников, выступая в начале декабря прошлого года на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге, подчеркнул, что только геологоразведка в Архангельской области может подтвердить предполагаемые запасы алмазов и помочь обнаружить новые перспективные месторождения.

«Геологоразведка для нашего региона — вопрос стратегически важный. Арктическая зона Архангельской области богата полезными ископаемыми. Например, у нас более 200 миллионов карат подтвержденных запасов алмазов, находящихся на сегодняшний день в промышленном освоении. И, по данным исследований, объем алмазов, который может быть обнаружен в перспективе, составляет еще порядка 700 миллионов карат. Для этого необходимо проводить геологоразведочные работы. Понятно, что это процесс непростой и связан с определенными рисками», - заявил тогда Виктор Иконников.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург



