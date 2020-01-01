Промышленность встревожена решением Raplist о снижении цен в прайс-листе на 5-8%, в связи с чем компании выводят товарные активы из RapNet

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Фото: Rapaport



Алмазные компании объединяются, чтобы бойкотировать прайс-лист Рапапорта и заставить RapNet отменить резкое снижение цен

(diamondworld.net) - В то время как вся отрасль пытается бороться с глобальным кризисом, Raplist, единственная платформа для торговли бриллиантами, решила снизить цены в своем прайс-листе на 5–8% без всяких на то причин и оснований. Отраслевые источники сообщают, что RapNet с 16 по 19 марта провела аукцион по продаже бывших в употреблении бриллиантов и получила прибыль, прекрасно зная, что на следующий день цены в ее прайс-листе снизятся, и заинтересованные стороны считают этот шаг компании Rapaport неэтичным.

10 марта члены RapNet также получили сообщение от Мартина Рапапорта (Martin Rapaport), в котором говорилось о том, что такие сложные времена должны быть превращены в возможности, а 19-го было распространено еще одно письмо, в котором говорилось, что он будет делать все возможное для создания ликвидности по справедливым рыночным ценам, учитывая обстановку. Однако решение уронить цены в прайс-листе абсолютно противоречит обоим письмам.

После глобальной остановки производства, когда рынок начнет приходить в норму, в любом случае операции по покупке будут определяться большими скидками. Снижение цены теперь не имеет никакого логического смысла и только ставит заинтересованные стороны в более жесткое положение. Маржа для оптовиков и брокеров очень низкая, вероятно, от 2 до 3 процентов, и такое заметное падение цен в прайс-листе наносит ущерб отрасли.

Многие люди в отрасли считают, что это падение цен происходит в очень сложное время, когда отрасль и так борется с серьезным кризисом. Поскольку RapNet была неотъемлемой частью алмазной отрасли на протяжении многих десятилетий, заинтересованные стороны считают, что решение о снижении цен могло быть отложено для общего блага отрасли. Сегодняшнее решение о снижении цен приведет к неуверенности в ценах на бриллианты и панике среди производителей бриллиантов, которые будут стремиться уйти в деньги.

Заинтересованные стороны собрались вместе, чтобы попросить Мартина Рапапорта пересмотреть свое решение о снижении цен в такое непростое время. Решение было принято не из-за того, что спрос низок, а из-за глобальных проблем с цепочкой поставок. Такие компании, как Ario, Yondor, Barbi, Samir Gems, Pristine Diamonds, Paloma и другие, решили продемонстрировать солидарность и выступить против решения Рапапорта, удалив свои товарные активы из RapNet и заявив об этом в своих социальных сетях.

Тем не менее усилия эти были напрасны, так как Мартин в заявлении, направленном ранее, упомянул, что прайс-лист Рапапорта отражает «реалии» рынка и что этот прайс-лист используется и покупателями, а не только продавцами. В заявлении говорится, что покупатели хотят быть уверены, что покупают по «правильным» ценам. Но кто должен решить, какая цена правильная? Прайс-лист, предлагаемый Рапапортом, не опирается ни на исследования, ни на данные, но вместе с тем был тем, что отрасль принимала как стандарт в течение десятилетий. Промышленность должна защитить себя от дальнейших ударов, и единственный способ сделать это - бойкотировать прайс-лист Рапапорта.