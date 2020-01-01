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У производителей бриллиантов есть время до мая, чтобы выкупить зафиксированный в контракте объем алмазов

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Центр сортировки алмазов АЛРОСА                                                                                           Фото: АЛРОСА


Автор: Сутанука Гхосал (Sutanuka Ghosal)

(indiatimes.com) - Индийские ювелиры, работающие с бриллиантами, должны до конца мая выкупить предусмотренный контрактом объем алмазов у крупной российской компании АЛРОСА, которая продлила окончательный срок для закупок из-за падения спроса во всем мире, вызванного вспышкой Covid-19.

АЛРОСА позволила индийской алмазной отрасли выкупить сначала 40% от обусловленного контрактом объема алмазного сырья, принимая во внимание, что экспортные поставки бриллиантов из Индии в прошлом месяце сократились на такую же долю.

С начала этого года АЛРОСА предпринимает шаги по повышению гибкости торговли. К началу ее торговой сессии в марте объем обязательного выкупа алмазов был снижен с 55% до 50%. В стабильной рыночной обстановке АЛРОСА обычно устанавливает этот объем на уровне 80%, как это было в 2018 году. До середины 2019 года он составлял 70%.

«Учитывая текущее состояние рынка, компания решила, что, начиная с этой недели, она позволит покупателям забрать 40% от первоначального контрактного объема и перенести приобретение оставшейся часть до конца мая», - сказал Джим Вимадалал (Jim Vimadalal), директор представительства АЛРОСА в Индии.

«Очевидно, что в условиях такой неопределенности на рынке было бы неправильно привязывать наших клиентов к их первоначальным контрактам», - добавил он.

В начале года Росэксимбанк выдал первый кредит иностранному клиенту для закупки алмазов у ​​АЛРОСА. Многие другие компании тоже проявили интерес к такому виду финансирования. Это также поможет индийским гранильным компаниям, у которых стало меньше местных кредитных линий после аферы Нирава Моди (Nirav Modi).

АЛРОСА искала способы поддержки алмазно-бриллиантовой отрасли и раньше. Например, в середине 2019 года она решила придерживаться стратегии «сохранения цен, а не наращивания объемов продаж» (price over volume), и значительно сократила продажи алмазов с целью решения проблемы затоваривания.

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