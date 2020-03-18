Торговые центры США могут сильно пострадать из-за коронавируса

Сегодня



Фото: Mall of America





Автор: Эмили Весайлинд (Emili Vesilind)

(jckonline.com) - С тех пор, как в прошлом году началась вспышка COVID-19, торговые центры в Китае стали почти безлюдными. И новое исследование позволяет сделать прогноз, что в торговых центрах США вскоре может также наблюдаться резкое снижение числа посетителей по мере того, как коронавирус будет распространяться по всей Америке.

Отчет Coresight Research показал, что потребители в США могут резко изменить свои покупательские привычки в ближайшие недели или месяцы, что повлияет на розничную торговлю и экономику в более крупном масштабе таким образом, что восстановление будет затруднено.

Люди уже остаются дома. Пятьдесят восемь процентов из 1 934 американских потребителей в возрасте 18 лет и старше, опрошенные в ходе исследования, говорят, что они, скорее всего, будут избегать посещения общественных мест, например, торговых центров и развлекательных центров, если ситуация со вспышкой вируса в Соединенных Штатах ухудшится. Более четверти респондентов заявили, что они уже избегают общественных мест или изменили планы в отношении путешествий. Больше всего пострадают торгово-развлекательные комплексы, торговые центры и другие общественные места, а также рестораны и кинотеатры.

Опрос был проведен до того, как Калифорния объявила, что проводит мониторинг 8 400 человек на наличие вируса.

Пожилые потребители, в частности, заявили, что не будут рисковать, если распространение вируса продолжится (а Центр по контролю за заболеваниями (CDC) заявляет, что так и будет). Почти девять из 10 респондентов старше 60 лет заявили, что они, скорее всего, будут избегать общественных мест.

Перед сокращением розничной торговли, которое кажется неизбежным, потребители США стали тратить деньги на запасы туалетной бумаги, медикаментов, а также замороженных продуктов и продуктов длительного хранения. Мы не смогли найти каких-либо точных данных о том, насколько эти запасы увеличивают потребительские расходы.

Как ни странно, в продуктовом магазине Wegmans в Фэрфаксе, штат Вирджиния, в воскресенье вечером два кассира сказали автору данной статьи, что никогда не видели большего ажиотажа и покупки такого количества консервированных и замороженных товаров. А полка для дезинфицирующих средств для рук совершенно опустела, как и виртуальная полка для дезинфицирующих средств для рук на Amazon.com.

На этой неделе в США зафиксированы первые две смерти от коронавируса, и уровень заболеваемости растет. Есть 88 подтвержденных случаев COVID-19 в США, которые зарегистрированы в нескольких штатах.