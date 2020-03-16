У алмазов есть грязный секрет. Но есть решение, которое не вредит экологии

Сегодня

Вдобавок к экономии средств и предполагаемой экологической выгоде, выращенные в лаборатории алмазы обладают такими же химическими и физическими свойствами, что и алмазы, добываемые из недр

Автор: Оливер Милмэн (Oliver Milman)

(theguardian.com) - На рабочем столе Александра Вейндлинга (Alexander Weindling) в его нью-йоркском офисе стоит выцветшая черно-белая фотография в рамке. Это фотография его дедушки, одетого в шляпу и костюм, который позировал более ста лет назад вместе с несколькими работниками алмазного рудника, которым он управлял в стране, которая раньше называлась бельгийским Конго.

Добыча алмазов в Африке привела к катастрофе в области прав человека, начиная с колониальных времен, и Вейндлинг, торговец бриллиантами и ювелирными изделиями в третьем поколении, использует несовместимость этой фотографии с белым минимализмом своего офиса в Трибеке в качестве психологического стимула. Та эпоха добычи алмазов была «настолько ужасно уродливой, что на ее фоне ИГИЛовцы начнут выглядеть хорошими парнями, - говорит Вейндлинг. - Это было ужасно. Это было преступно. Это было непростительно».

Вейндлинг неохотно присоединился к семейному алмазному бизнесу и поднялся по его ступенькам, изучая огранку и сбыт. Затем он ушел из него в 2012 году, чтобы стать соучредителем компании Clean Origin, которая продает выращенные в лаборатории бриллианты через Интернет. Это, как утверждает Вейндлинг, станет его путем к искуплению, а также поможет решить самую большую проблему современной эпохи - глобальное потепление.

«Мы, бэби-бумеры, все умело притворялись, - говорит Вейндлинг, одетый в белую толстовку с капюшоном, на которой несколько раз было написано «ОК Бумер!». - Мы убедительно врали, но не держали слово. Я хочу закончить свою жизнь с чистыми руками. Я испытывал много внутренних противоречий во многих отношениях, и я хотел бы сделать что-то конструктивное для мира».

История грабительской добычи алмазов и неэтичных методов работы сопровождалась более недавней обеспокоенностью тем, что «кровавые алмазы» используются для финансирования военных акций в зонах военных действий. В течение последних двух десятилетий алмазная отрасль положила конец этой порочной практике благодаря Схеме сертификации, которая в значительной степени искоренила неэтичную торговлю.

Но теперь давление по поводу климатического кризиса начинает усиливаться со стороны групп, организующих кампании, и нового поколения покупателей бриллиантов, обеспокоенных состоянием окружающей среды. Полную расплату за выбросы, вызывающие потепление на планете и возникающие при добыче и транспортировке алмазов, еще предстоит определить в количественном отношении, но для Вейндлинга это уравнение очевидно.

На своем компьютере Вейндлинг запечатлел рудник Мир - огромную зияющую дыру диаметром 1 200 м в Восточной Сибири, где с 1950-х годов добывались алмазы. Город опасно расположен у края этого огромного открытого карьера.

«Хочешь сказать мне, что это хорошо? - задает Вейндлинг риторический вопрос. - Мне не нужна наука, чтобы досказать, что выращенные в лаборатории алмазы менее вредны, чем это. Своими глазами вижу, что это намного хуже для нашей планеты. Нам больше не нужно делать эти огромные дыры в земле, которые видны из космоса. Мы раньше охотились на китов. Мы больше этим не занимаемся, не так ли?

Вейндлинг и все большее число продавцов выращенных в лаборатории бриллиантов делают ставку на то, что грядущее поколение людей, которым предстоит вскоре вступить в брак, с радостью переключится с традиционных природных бриллиантов при покупке своего главного кольца в жизни. Вейндлинг показывает цифры, показывающие, что все больше людей с удовольствием покупают себе кольца и в Интернете, но признает, что существует разрыв между поколениями. «Это поколение Z, они действительно подкованные и чувствуют фальш, - говорит он. - Но никто старше 50 лет не признает выращенный в лаборатории бриллиант - «О, не предлагайте мне эти подделки».

Алмазы, выращенные в лаборатории, имеют те же химические и физические свойства, что и алмазы, добываемые в естественных условиях, и даже отраслевые эксперты не могут определить разницу с оптической точки зрения. В основном, выдает надпись «LG» (выращенный в лаборатории), сделанная внизу на камне.

Алмазы образуются естественным путем под воздействием тепла, давления и времени, они формируются глубоко под землей до тех пор, пока извержения вулканов, возникающие в глубинах, не вынесут их ближе к поверхности, где их можно добывать. Для выращивания камней в лаборатории воссоздают это, используя небольшой кусочек алмаза, помещенный в герметичную камеру, которая нагревается до крайне высоких температур, «вы нагреваете ее до температуры поверхности Солнца, а не внутренней части Солнца», объясняет Вейндлинг, и камера заполняется различными газами, благодаря чему в течение нескольких дней добавляются слои к алмазу.

Получающиеся алмазы выглядят удивительно похожими на подлинные, с точки зрения непрофессионала. Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) тоже так считает, объявив выращенные в лаборатории алмазы «настоящими» в 2018 году.

Вейндлинг между делом передает огромное кольцо с бриллиантом огранки «кушон» весом в девять каратов, которое было бы настолько редким, будь оно добыто из недр, что продавалось бы с аукциона за $5 млн или $6 млн. «Я бы с радостью продал вам его за $200 000», - говорит Вейндлинг.

«Видели бы вы хоть раз лицо женщины, когда она впервые надевает в свое кольцо с бриллиантом... А если женщины становятся беременными и, лишаясь своего стройного тела, немного нервничают, то они смотрят на это кольцо, и это действительно для них важно, - добавляет Вейндлинг. - Мы не можем отнять это у общества. Но мы можем добиться большего успеха в удовлетворении этой потребности, не нанося такого рода вреда для планеты».

Экономия затрат, а также предполагаемые экологические преимущества хорошо ориентированы на поколение, которое испытывает трудности из-за долгов и борется с надвигающимися ужасами климатического кризиса. В ответ на это установившаяся алмазная отрасль попыталась предотвратить эту угрозу, отвергая идею о том, что она губительна для климата.

De Beers, крупнейший в мире производитель алмазов, объявил в 2017 году о планах по эксплуатации рудника с нейтральным уровнем эмиссии углерода и отметил, что FTC предупредила продавцов выращенных в лаборатории алмазов о достоверности их заявлений по экологическим преимуществам.

Алмазы выращиваются в лабораториях в таких странах, как Китай, Сингапур и США, в местах, которые сильно зависят от ископаемого топлива для получения энергии. Огромное количество энергии, необходимое для создания алмаза, может привести к значительным выбросам углерода, если источник энергии вызывает загрязнение, на это было указано в отчете Trucost за 2019 год, в котором говорится, что в среднем выбросы парниковых газов от этих лабораторий в три раза выше, чем при добыче их аналогов из недр Земли.

«Большинство утверждений о том, что выращенные в лаборатории алмазы являются более этичными или экологически чистыми, похоже, не основаны на каких-либо заметных этических или экологических преимуществах; они просто полагаются на использование устаревших или неточных представлений о секторе природных алмазов при проведении сравнения», - сказал представитель De Beers, который также указал на различные экономические выгоды, которые отрасль принесла таким странам, как Ботсвана.

Отчет Trucost, однако, был подготовлен от имени Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association), отраслевой группы алмазодобытчиков, включая De Beers. «В отчете делается много предположений, в нем не рассматривается полный жизненный цикл рудников, использование энергии для геологоразведки и т. д., если учесть это, то воздействие будет огромным», - говорит Салим Али (Saleem Ali), эксперт по минералам, Делавэрский университет.

«Добываемые из недр алмазы занимают свое место, потому что они обеспечивают гораздо больше рабочих мест, чем выращенные в лаборатории алмазы. Но я бы сказал, что воздействие на окружающую среду гораздо больше со стороны природных алмазов. Если вы выращиваете алмаз, вы можете расположить лабораторию где угодно, переместить ее в Норвегию и, возможно, использовать гидроэнергетику. Этого нельзя сделать с рудником».

В конечном счете, полем битвы будет маркетинг. Рекламная кампания «Подлинное - редко» (Real is rare), поддерживаемая алмазодобывающей отраслью, стремится представить бриллианты как своего рода сказку, в которой ценится подлинность и уникальность. Бриллианты, выращенные в лаборатории, по своей природе не соответствуют образу эксклюзивности, созданному этой отраслью.

«Один был изготовлен в лаборатории, а другой был сформирован в недрах Земли в течение миллиардов лет, поэтому существует значительная разница в ценности, - говорит Кэтлин Маккарти (Cathleen McCarthy), основатель блога Jewelry Loupe. - Я надеюсь, что люди видят эту разницу, потому что она должна отражаться в цене, которую они платят».

Другая влиятельная личность в ювелирных блогах, Лиза Урла (Liza Urla) из Gemologue, говорит, что большинству поклонников нравятся выращенные в лаборатории бриллианты для обычного повседневного использования, но такие изделия, как обручальные кольца, - это другое дело. «подойдет только настоящий камень, потому что лишь подлинный бриллиант сохраняет свою ценность», - говорит она.

Однако мнение может измениться, и мир алмазов вполне может в корне измениться из-за новых экологических норм.

«Я просто хочу дать людям выбор. Ты хочешь жениться на глупышке? Женись. Да благословит тебя господь, - говорит Вейдлинг. - Я здесь не для того, чтобы судить других людей, но я могу очень строго судить себя. Я не прикоснусь к бриллианту, добытому из недр. У меня остался один, тот, что я подарил своей жене 20 лет назад. Он продается. Если хотите его купить, просто скажите мне об этом».



