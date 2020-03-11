Экспортеры ювелирных изделий связываются с рудниками, чтобы напрямую поставлять алмазы малым и средним предприятиям

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Фото: Gold Star





Ведущая мировая алмазодобывающая компания De Beers, которая обеспечивает почти 20% мировых поставок алмазов, обычно выделяет объемы алмазов предварительно отобранным крупным переработчикам по всему миру

Автор: Дилип Кумар Джа (Dilip Kumar Jha)

(business-standard.com) - Столкнувшись с нерегулярными поставками качественных алмазов, что негативно сказывается на внутренних продажах и экспорте, фирмы, занимающиеся переработкой алмазов, под эгидой Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) ведут переговоры с ведущими мировыми алмазодобывающими компаниями о включении малых и средних предприятий (МСП) в список их сайтхолдеров, чтобы вести с ними дело по небольшим объемам алмазов.

Ведущая мировая алмазодобывающая компания De Beers, на долю которой приходится почти 20 процентов мировых поставок алмазов, обычно выделяет объемы алмазов предварительно отобранным крупным переработчикам по всему миру. De Beers выбирает от 70 до 80 покупателей в мире, которых она называет сайтхолдерами, с помощью ежегодной подачи заявок на выделение алмазного сырья. Компания также продает небольшую часть своего объема производства алмазов путем онлайн-торгов.

Индия является привилегированным рынком огранки и полировки в мире и проводит такую обработку каждых 11 из 13 алмазов, добываемых по всему миру, и на долю индийцев на сайтах, проводимых De Beers, прямо или косвенно приходится до 90 процентов. Хотя почти половина (около 35) сайтхолдеров из Индии находятся в ежегодном списке De Beers по выделению алмазного сырья, еще 25-30 сайтхолдеров индийского происхождения находятся в списке сайтхолдеров De Beers в Бельгии, Антверпене и Гонконге.

«К сожалению, у МСП нет больших средств, чтобы инвестировать в ежегодные сайты De Beers. Даже если 10-15 малых и средних предприятий объединятся для участия в онлайн-тендерах и получения квоты, качество алмазного сырья в следующей заявке изменится. Поскольку они создают рынок для определенного качества алмазов или своих ювелирных изделий, каждый последующий раз выделенная квота на поставки переходит к кому-то другому, поэтому прерываются поставки алмазов того же качества и, следовательно, прерывается весь бизнес-цикл. С целью обеспечить поставки алмазов одинакового качества в течение длительного периода времени, мы ведем переговоры с ведущими алмазодобывающими компаниями, включая De Beers и АЛРОСА, об отдельной классификации МСП в их ежегодном списке поставок», - сказал Маниш Дживани (Manish Jiwani), координатор GJEPC (по работе с микро-, малыми и средними предприятиями - ММСП).

Помимо De Beers, крупным поставщиком алмазов в Индию стала АЛРОСА из России. Однако ее поставки опять же идут крупным игрокам, которые затем продают МСП и ММСП в меньших количествах для переработки.

«МСП и ММСП обычно сталкиваются с тремя проблемами: предложение алмазов, финансирование и доступ к рынкам. Мы помогаем малым предприятиям во всех трех аспектах. Мы ведем переговоры с банками о финансировании, а также с мелкими производителями ювелирных изделий c целью получения доступа к рынку. Мы создаем осведомленность по всей стране о стимулах и льготах, предоставляемых правительством для стимулирования экспорта. Многие МСП воспользовались преимуществом и превратились в экспортера из местного ювелирного ритейлера или поставщика для крупных игроков», - сказал Дживани.

Около 85 процентов членов GJEPC являются представителями МСП и ММСП, и большинству из них не хватает профессиональной эффективности. GJEPC под эгидой Министерства торговли Индии организовал сотни информационных программ по всей стране, чтобы довести МСП и ММСП до одного уровня с экспортерами ювелирных изделий.

С точки зрения финансирования и доступа к рынку, GJEPC помог многим МСП и ММСП достичь профессионального уровня, чтобы получить кредиты на оборотный капитал от банков в рамках действующей схемы субсидирования под 5 процентов и участвовать в международных торговых ярмарках для расширения своего присутствия за рубежом.

«Хотя сценарий глобального экспорта ювелирных изделий остается сложным, включение МСП и ММСП, безусловно, поможет в обеспечении роста в будущем», - сказал Дживани.

Валовой экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии сократился на 4,78% до $30,65 млрд за период с апреля 2019 года по январь 2020 года по сравнению с $32,58 млрд за соответствующий период в прошлом году.



