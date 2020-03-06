О том, что чувствует женщина, делая предложение мужчине, рассказывают те, кто это испытал

06 марта 2020



Фото: mskathrynne (Pixabay)





Зачем в нашей жизни ждать от мужчин решения нашей семейной судьбы?

Автор: Мари-Клэр Шаппет (Marie-Claire Chappet)

(glamourmagazine.co.uk) - Дамы, это високосный год, в котором есть день, отведенный для вас традицией для того, чтобы вы смогли сделать предложение своему парню. Так что я обращаюсь к вам бессмертными словами группы Destiny's Child: «Я покупаю сама себе бриллианты и покупаю сама себе кольца».

В конце концов, зачем в нашей жизни ждать от мужчин решения нашей семейной судьбы? Более того, ... разве нам действительно нужно «разрешение» на это только раз в четыре года?

Недавнее исследование, проведенное ювелирной компанией Beaverbrooks, показало, что 71% британцев считают, что эта традиция устарела и что женщины должны делать предложение в любое время, когда им это захочется, в то время как другое исследование показало, что целых 76% мужчин считают, что женщины должны чаще делать предложение мужчинам. На самом деле, согласно Google Trends, в 2019 году на «мужские обручальные кольца» в Интернете поступало в среднем 14 800 запросов в месяц. Именно поэтому Beaverbrooks и бесчисленное множество других ювелирных фирм, например, Van Cleef and Arpels, De Beers, Fraser Hart и испытанная временем H. Samuels, теперь производят ассортимент мужских обручальных колец.

Итак, каково на самом деле чувствовать себя женщиной, делающей предложение руки и сердца?

«Я совершенно уверена, что многие традиционные гендерные нормы сейчас очень устарели, - говорит Сьюзи Икелэнд (Susie Ekeland), которая сделала предложение своему нынешнему мужу несколько лет назад. - Поэтому я решила взять дело в свои руки и сделать ему предложение».

«Я опустилась на одно колено, когда мы были в отпуске, стояла на замерзшем озере на самом севере Швеции, откуда мой муж родом. Я сделала предложение, подарив особые часы, которые, как я знала, он очень давно и страстно хотел иметь. Были слезы и сильные эмоции и, конечно ... он сказал «Да!»», - рассказала она.

Волновалась ли она, что он почувствует себя – страшно сказать - «не мужчиной»? «Совсем нет. Его никогда не сдерживали условности, и я думаю, что он получил довольно острые ощущения! Насколько я знаю, мы хорошо подходим друг другу!» - говорит Сьюзи.

Это, конечно, все еще относительно необычный шаг для гетеросексуальных пар; но шаг, который, надеюсь, все больше становится нормой. «Некоторые из наших друзей считают, что начало положено, - говорит Сьюзи. - мы определенно вдохновили одну или двух других девушек сделать недавно то же самое».

Натали Лэндейл (Natalie Landale), которая владеет и разрабатывает свой собственный ювелирный бренд, специализируясь на обручальных кольцах, является по вполне понятным причинам человеком, отпугивающим мужчин от того, чтобы сделать ей предложение. Но она нашла выход из положения, сама предложив руку и сердце в 2017 году, в стиле самой романтической комедии, которую можно только представить…

«Мы с мужем дружили в школьном возрасте в 17-18 лет и расстались в середине первого года обучения в университете, - говорит она. - Потом, спустя двенадцать лет, мы оказались вместе на празднике, как друзья, и я помню, как я все время думала, что очень сильно хотела снова быть с ним вместе. Так что в последнюю ночь, рано утром, я попросила его жениться на мне. Я думала, что он провоцировал меня, когда сказал «да», но он был серьезен. Мы поженились спустя год».

Натали говорит, что это было самое лучшее решение в ее жизни, которое она сделала: «Я поняла, что если бы не спросила, то никогда бы не узнала его ответа и, возможно, снова потеряла бы его».

Нервничала ли она по поводу того, что он скажет «нет»? «Конечно! Но я думаю, что небольшой глоток вина при этом определенно помогает!» - пошутила она.

Но Эмили Сегинс (Emily Segins) все же получила это страшное «нет». «Когда я сделала ему предложение, он сказал «нет», и я, конечно, была обескуражена, - объясняет она. - но оказалось, что это произошло потому, что он уже планировал сам сделать мне предложение и был раздосадован, что я опередила его!».

Но в конечном итоге это закончилось счастливо?

«Да! - смеется она. - В конечном счете, каждый из нас сделал предложение, и теперь мы очень счастливы в браке!»

Итак, если муж бедной Эмили вырвал победу в последний решающий момент, давайте спросим других, каково это быть парнем, которому делают предложение, если общество и традиции давно заставили вас думать, что это должны делать вы?

«Я был вне себя от радости, но, конечно, удивлен, - говорит Мэтью Маккуинн (Mathew McQuinn), чья жена сделала ему предложение на скамейке в парке Бэттери в день рождественских подарков в 2016 году в середине выходного дня в Нью-Йорке. - Мы только что побывали на вертолетной экскурсии и остановились попить горячего шоколада, и она очень тщательно искала место, чтобы полюбоваться закатом. Итак, мы сели, и когда я снимал виды на фотоаппарат, она начала говорить о нас, будущем, наших планах ... когда я заверил ее, что да, у меня на самом деле серьезные намерения и я думаю о нашем будущем, я положил камеру, а она протянула кольцо! «Так ты женишься на мне? - спросила она. - Да, мне бы хотелось!» - ответил я», - рассказал он.

А чувствовал ли он, что его лишили возможности сделать предложение самому? Чувствовал ли он себя «в меньшей степени мужчиной» из-за этого?

«Совсем нет, ничуть. Я никогда не считал, что «право» делать предложение принадлежит мужчине! - объясняет он. - Меня привлекала в ней в первую очередь ее проницательность, уверенность и стремление добиваться своего; так что это полностью в духе женщины, которую я люблю. Я знаю нескольких мужчин, которым действительно совсем не нравится мысль о том, чтобы предложение делала их партнерша, и я просто не понимаю их аргументацию».

«Насколько я понимаю, женщины должны без колебаний делать предложение, если они считают, что наступило подходящее время, - говорит Мэтью, теперь гордый муж, который также взял фамилию своей жены (ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ – Мэтью набирает очки у феминисток). - Много раз я видел в Twitter или в Reddit сообщения от женщин, полных разочарования от того, что они «все еще ждут» предложения от своих партнеров, и удивлялся, почему они теряют время!»

Сьюзи соглашается: «Это одно из самых вдохновляющих решений, которые я когда-либо приняла. Я никогда не была тихоней, поэтому мне просто не подходит терпеливо ждать, пока он «задаст тот самый вопрос». Я думаю, если вы действительно уверены в своих чувствах и уверены в чувствах вашего партнера, то не должно иметь значения, кто делает предложение. Любовь есть любовь».

Хорошо, дамы ... ваш ход.



